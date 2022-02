Ngày 11/2: Thêm 26.487 ca nhiễm mới, Hà Nội vẫn đứng đầu cả nước

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.908), Nghệ An (1.501), Hải Dương (1.447), Hải Phòng (1.398), Bắc Ninh (1.390), Nam Định (1.287), Thái Nguyên (976), Ninh Bình (942), Đà Nẵng (927), Bắc Giang (910), Hòa Bình (879), Vĩnh Phúc (856), Phú Thọ (765), Thanh Hóa (686), Bình Định (503), Quảng Bình (493), Quảng Nam (492), Thái Bình (490), Quảng Ninh (477), Lào Cai (470), Lạng Sơn (440), Quảng Trị (420).

Tuyên Quang (393), Sơn La (383), Hưng Yên (379), Lâm Đồng (340), Đắk Lắk (311), Bình Phước (290), Phú Yên (284), Khánh Hòa (263), TP. HCM (260), Hà Tĩnh (259), Thừa Thiên Huế (257), Hà Nam (216), Quảng Ngãi (211), Đắk Nông (180), Kon Tum (178), Yên Bái (164), Cao Bằng (138), Cà Mau (134), Bà Rịa - Vũng Tàu, Điện Biên mỗi nơi 133 ca.

Hà Giang (115), Bắc Kạn (84), Bình Dương (77), Vĩnh Long, Bình Thuận mỗi nơi 73 ca, Lai Châu (69), Bến Tre, Trà Vinh mỗi nơi 65 ca, Đồng Tháp (45), Bạc Liêu (44), Sóc Trăng (34), Long An, Tây Ninh mỗi nơi 31 ca, Đồng Nai (20), An Giang (19), Kiên Giang, Hậu Giang mỗi nơi 16 ca, Cần Thơ (15), Ninh Thuận, Tiền Giang mỗi nơi 8 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Thanh Hóa (-310), Kon Tum (-259), Nghệ An (-248). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh (+311), Thái Nguyên (+241), Ninh Bình (+227). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 20.203 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.457.170 ca nhiễm, trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.450.024 ca, trong đó có 2.209.852 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. HCM (515.369), Bình Dương (293.145), Hà Nội (162.643), Đồng Nai (100.022), Tây Ninh (88.690).

Trong ngày 11/2 có 6.075 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.212.669 ca, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.586 ca.

Từ 17h30 ngày 10/2 đến 17h30 ngày 11/2 ghi nhận 96 ca tử vong tại Hà Nội (14), Kiên Giang (10), Bình Định (6), Hòa Bình, Vĩnh Long mỗi nơi 5 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ mỗi nơi 4 ca, TP. HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Nghệ An, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc mỗi nơi 3 ca.

Bến Tre, Đà Nẵng, Gia Lai, Hải Phòng, Hậu Giang, Lạng Sơn, Phú Yên, Quảng Nam, Sóc Trăng mỗi nơi 2 ca, Bình Thuận, Cao Bằng, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Phú Thọ, Quảng Bình, Tây Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế mỗi nơi 1 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.784 ca, chiếm tỷ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 32.591.336 mẫu tương đương 77.644.033 lượt người, tăng 93.909 mẫu so với ngày trước đó.

Về tiêm chủng, trong ngày 10/2 có 704.066 liều vaccine phòng Covie-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 184.868.879 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.182.759 liều, tiêm mũi 2 là 74.618.590 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 31.067.530 liều.

Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và an toàn, tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine phòng Covid-19 đã được cấp, không được để lãng phí vaccine.

Các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 tại cộng đồng, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát rộng; đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong cách ly, khu phong tỏa.