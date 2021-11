Ngày 12/11: Thêm 8.982 ca Covid-19, dịch tại TP. HCM diễn biến phức tạp

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. HCM (1.388), Đồng Nai (813), An Giang (661), Bình Dương (654), Tiền Giang (634), Tây Ninh (517), Kiên Giang (403), Đồng Tháp (383), Sóc Trăng (298), Bình Thuận (287), Vĩnh Long (284), Cà Mau (258), Bạc Liêu (252), Cần Thơ (178), Bà Rịa - Vũng Tàu (177), Hà Nội (176), Khánh Hòa (170), Long An (110), Hậu Giang (101).

Bình Phước (99), Trà Vinh (85), Bến Tre (84), Hà Giang (62), Đắk Nông (60), Bình Định (57), Thái Bình, Lâm Đồng mỗi nơi 54 ca, Bắc Ninh (49), Ninh Thuận, Nghệ An mỗi nơi 47 ca, Quảng Nam (45), Thừa Thiên Huế (44), Bắc Giang (42), Quảng Ngãi (38), Thanh Hóa (37), Đà Nẵng, Phú Thọ mỗi nơi 34 ca, Quảng Bình (33), Hải Dương (30).

Quảng Trị (29), Nam Định (27), Gia Lai, Quảng Ninh mỗi nơi 23 ca, Hà Tĩnh, Hưng Yên mỗi nơi 18 ca, Hải Phòng (16), Hà Nam (11), Phú Yên (8 ), Lạng Sơn (6), Sơn La (5), Vĩnh Phúc (3), Thái Nguyên, Hòa Bình, Kon Tum, Điện Biên, Tuyên Quang mỗi nơi 2 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (-162), Tây Ninh (-139), Đồng Nai (-117). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Tiền Giang (+217), TP. HCM (+203), Vĩnh Long (+125). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.033 ca/ngày.

Như vậy, từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.009.879 ca nhiễm, riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.004.879 ca, trong đó có 853.394 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. HCM (445.203), Bình Dương (242.243), Đồng Nai (76.656), Long An (36.362), Tiền Giang (20.150).

Trong ngày 12/11, có 10.263 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 856.211 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.515 ca.

Cùng ngày ghi nhận 81 ca tử vong tại TP. HCM (42), Bình Dương, Tiền Giang mỗi nơi 5 ca, Long An, Kiên Giang, Bạc Liêu mỗi nơi 4 ca, Đắk Lắk, Tây Ninh mỗi nơi 3 ca, An Giang (2), Hà Giang, Trà Vinh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau mỗi nơi 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 74 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.930 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca nhiễm.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 147.171 xét nghiệm cho 292.234 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 23.730.130 mẫu cho 63.675.966 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 11/11 có 1.000.048 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm, nâng tổng số liều vaccine đã được tiêm là 96.557.452 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 63.682.168 liều, tiêm mũi 2 là 32.875.284 liều.

Về công tác phòng, chống dịch trong ngày, tại TP. HCM, UBND thành phố ban hành Công văn 3768/UBND-VX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, qua đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố cho thấy tình hình dịch có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Để tiếp tục kiểm soát và không để dịch tái bùng phát trên địa bàn, UBND thành phố yêu cầu một số nội dung, trong đó tổ chức bố trí các điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 lưu động, nhất là tại các cửa ngõ giáp ranh, bến xe, nhà ga tàu hỏa, để chủ động tiêm cho người dân quay trở lại thành phố để làm việc nhưng chưa được tiêm chủng.

Sở Y tế TP. HCM và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ TP. HCM quyết định kích hoạt lại mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” trên địa bàn thành phố.

Tại tỉnh Cà Mau, Sở Y tế tỉnh có công văn hỏa tốc đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, thành phố chỉ đạo cơ sở y tế trên địa bàn tham mưu chọn các trường hợp F0 đủ điều kiện để thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà theo như phương án đã được tỉnh phê duyệt.

Tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh đã có công văn chấp nhận chủ trương điều trị người mắc Covid-19 và cách ly các trường hợp F1 tại nhà, nơi lưu trú khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.