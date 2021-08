Ngày 6/8: Ghi nhận hơn 8.300 ca Covid-19, riêng Hà Nội 115 ca

Trong 8.324 ca nhiễm mới ghi nhận ngày 6/8, có 4 ca nhập cảnh và 8.320 ca trong nước.

Cụ thể, TP.HCM (4.060), Bình Dương (1.169), Long An (859), Đồng Nai (554), Khánh Hòa (269), Tiền Giang (253), Đồng Tháp (141), Đà Nẵng (138), Hà Nội (116), Tây Ninh (102), Cần Thơ (94), Bình Thuận (66), Vĩnh Long (63), Trà Vinh (62), Bến Tre (52), An Giang (47), Phú Yên (43), Ninh Thuận (25), Gia Lai (24), Nghệ An (21).

Bình Định (19), Kiên Giang, Đắk Lắk mỗi nơi 17 ca, Hà Tĩnh (13), Hậu Giang (12), Lào Cai, Quảng Nam mỗi nơi 11 ca, Thanh Hóa (9), Thái Bình, Ninh Bình mỗi nơi 8 ca, Hải Dương, Bình Phước, Quảng Ngãi mỗi nơi 5 ca, Đắk Nông, Lâm Đồng mỗi nơi 4 ca, Quảng Bình (3), Bạc Liêu, Quảng Trị, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế mỗi nơi 2 ca, Hà Giang (1). Trong đó có 1.486 ca trong cộng đồng.

Tính đến tối 6/8, Việt Nam có 193.381 ca nhiễm trong đó có 2.338 ca nhập cảnh và 191.043 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 189.473 ca, trong đó có 59.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới gồm: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 11 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn gồm: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình.

Trong ngày 6/8, có thêm 4.292 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 62.332 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 518 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 18 ca.

Chiều 6/8, Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận thêm 296 ca tử vong (số 2.721-3.016) tại 17 tỉnh, thành phố.

Trong đó, TP.HCM từ ngày 5-6/8 với 219 ca; Long An từ ngày 3-6/8 với 20 ca; Đồng Nai từ ngày 1-5/8 với 14 ca; Bến Tre, Vĩnh Long mỗi nơi 7 ca đều ghi nhận trong ngày 6/8; TP. Cần Thơ, Tây Ninh mỗi nơi 5 ca ghi nhận trong ngày 6/8.

Tiền Giang ngày 6/8 với 4 ca; TP. Hà Nội từ ngày 3-5/8 với 4 ca; Khánh Hoà ngày 6/8 với 3 ca; Sóc Trăng ngày 6/8 với 2 ca.

Các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Bình Dương, Bắc Ninh, Trà Vinh, Bình Thuận và Hà Tĩnh đều ghi nhận mỗi nơi 1 ca tử vong trong ngày 6/8.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 140.376 xét nghiệm cho 393.599 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 6.861.784 mẫu cho 19.403.096 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 8.061.116 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 7.241.093 liều, tiêm mũi 2 là 820.023 liều.