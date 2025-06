Thu thuế từ nhà, đất trong 5 tháng đầu năm tăng 105% so cùng kỳ 2024

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước luỹ kế trong 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 1.139.600 tỷ đồng, bằng 57,9% dự toán và tăng 24,5% so với kết quả cùng kỳ năm 2024. Trong đó, ngân sách trung ương ước đạt 55,4% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 60,7% dự toán.

Về cơ cấu: (i) thu nội địa ước bằng 59,2% dự toán, tăng 27,6% so cùng kỳ năm 2024; (ii) thu từ dầu thô bằng 42,2% dự toán, giảm 9,1% so cùng kỳ năm 2024; (iii) thu từ cân đối hoạt động xuất nhập khẩu bằng 55% dự toán, tăng 10,6% so cùng kỳ năm 2024.

Ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2025 thặng dư hơn 305 nghìn tỷ đồng nhờ thu đạt 1.139,6 nghìn tỷ đồng (57,9% dự toán), chi 833,8 nghìn tỷ đồng (32,7% dự toán).

Đối với các khoản thu nội địa theo sắc thuế, nguồn thu chủ yếu đến từ: 257,3 nghìn tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng ước đạt 153,5 nghìn tỷ đồng, thuế tài nguyên ước đạt 11,6 nghìn tỷ đồng, thu từ nhà, đất ước đạt 198,3 nghìn tỷ đồng và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước ước đạt 95,2 nghìn tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2024, các con số này lần lượt tăng 23,6%, 10,4%, 24,6%, 105% và 20%.

Xét trên khu vực kinh tế, tổng thu trong 5 tháng đầu năm ước đạt 469,3 nghìn tỷ đồng, bằng 57% dự toán và tăng 15,2% so cùng kỳ. Trong đó: (i) thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 234,6 nghìn tỷ đồng; (ii) thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 144,8 nghìn tỷ đồng và (iii) thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 89,8 nghìn tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn thu xét trên khu vực kinh tế trong 5 tháng 2025

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ Bộ Tài chính

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 5, tổng số tiền đã giảm, gia hạn ước khoảng 88 nghìn tỷ đồng bao gồm 40 nghìn tỷ đồng đến từ số tiền giảm và 48 nghìn tỷ đồng của số tiền gia hạn.

Luỹ kế chi 5 tháng ước đạt 833,8 nghìn tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán và tăng 27,7% so cùng kỳ năm 2024. Trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 199,3 nghìn tỷ đồng, bằng 25,2% dự toán; chi trả nợ lãi ước đạt 43,1% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 37,3% dự toán.

Riêng triển khai kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2025 Thủ tướng Chính phủ đã giao 825,92 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng hợp đến thời điểm báo cáo, các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương tăng thêm khoảng 73,61 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tiến độ chi ngân sách nhà nước trong 5 tháng 2025 (% so dự toán năm 2025)

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ Bộ Tài chính

Về tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước, tính đến hết tháng 5, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết là 891,5 nghìn tỷ đồng. Nếu không kể kế hoạch vốn các địa phương giao tăng thêm thì tổng số vốn đã phân bổ là 817,88 nghìn tỷ đồng, đạt 99,03% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ.

Ở chiều ngược lại, số vốn chưa phân bổ chi tiết của 19 bộ, cơ quan và 20 địa phương là 8,04 nghìn tỷ đồng (bằng 0,97% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), bao gồm: vốn ngân sách trung ương là 7,4 nghìn tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương là 640 tỷ đồng.

Như vậy, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 5 ước đạt 24,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng khoảng 55,7 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoá .

Bộ Tài chính cho biết, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 25/5/2025, đã thực hiện phát hành 167 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 9,92 năm, lãi suất bình quân 2,9%/năm.