Nghi ngờ bull-trap, nhà đầu tư cá nhân tháo chạy bán ròng 1.200 tỷ, tự doanh gom mạnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/10/2023, chỉ số Vn-Index tăng 1,86% đóng cửa ở mức 1.108,03 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 14.150 tỷ đồng. Giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 16.603,2 tỷ đồng, tăng +4,4% so với phiên liền trước nhưng giảm -10,1% so với trung bình 5 phiên và -14,6% so với trung bình 20 phiên.

Độ rộng thị trường nghiên về tích cực với 18/19 ngành. Số lượng mã chứng khoán trên HOSE có giá tăng áp đảo bên giảm (389 mã tăng/122 mã giảm). Tỷ lệ này cải thiện mạnh so với phiên hôm qua (364 mã giảm/141 mã tăng).

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 807.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 178.8 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, FTS, FRT, VHC, VNM, HCM, NLG, BSI, HDG, DIG.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: GMD, VIC, MSN, VHM, GAS, VPB, VIX, FUESSVFL, BID.

Nhà đầu tư Cá nhân bán ròng 1228.8 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 563.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 1/18 ngành, chủ yếu là ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MSN, VIC, VHM, GAS, BID, LPB, VIB, HSG, RDP, NT2.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 17/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: STB, DGC, HPG, FRT, VCG, VNM, FPT, FTS, TCB.

Tự doanh mua ròng 513.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 350.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 17/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, STB, TCB, FPT, MWG, VPB, VIC, VHM, VCB, ACB.

Top bán ròng là nhóm Y tế. Top cổ phiếu được bán ròng gồm KDH, FUEVN100, E1VFVN30, BCM, VHC, EIB, LPB, NLG, NTL, FUEMAVND.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 48.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 34.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có STB, MWG, VIB, MSN, SSI, FUEVFVND, FPT, VNM, PC1, NLG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng có DGC, GMD, VND, VCG, PDR, KBC, GEX, VGC, FRT, GVR.

Giao dịch thỏa thuận hôm nay đáng chú ý có giao dịch bán 19,2 triệu cổ phiếu VHM (trị giá 816 tỷ đồng) từ NĐT cá nhân sang Tổ chức nước ngoài. Ngoài ra có giao dịch cá nhân mua hơn 14,7 triệu cổ phiếu EIB từ cá nhân và tổ chức (trong nước và nước ngoài).

Bán lẻ là ngành có tỷ trọng phân bổ dòng tiền cải thiện nhẹ và chạm mức cao nhất trong 10 phiên hôm nay.

Chỉ số giá tăng +3,03%, cao hơn so với mức tăng của VNINDEX (+1,86%), với thanh khoản cải thiện nhẹ (chủ yếu đến từ DGW và FRT, trong khi cổ phiếu đầu ngành là MWG có thanh khoản giảm).

Xét theo khung thời gian 1 tháng, chỉ số giá của ngành giảm mạnh hơn so với thị trường chung (-14,8% vs. -8,7%). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ số dòng tiền tích lũy FMI của ngành Bán lẻ duy trì ở vùng đỉnh cho thấy tiềm năng thu hút thêm dòng tiền vào ngành khá hạn chế trong bối cảnh hiện tại.

Cổ phiếu Bán lẻ (chủ yếu là MWG) chịu áp lực bán từ khối ngoại với giá trị bán ròng lũy kế 20 phiên gần 427 tỷ đồng. Nếu xét theo tháng, khối ngoại đã bán ròng cổ phiếu Bán lẻ tháng thứ 4 liên tiếp.