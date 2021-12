Nghiên cứu: Tốc độ nhân đôi của Omicron nhanh gấp 70 lần Delta

Biến chủng Omicron của Covid-19 nhân đôi trong đường hô hấp của người nhanh gấp 70 lần so với biến chủng Delta, nhưng ảnh hưởng đến phổi có vẻ ít nghiêm trọng hơn so với chủng trước – theo một nghiên cứu vừa được Khoa Y, Đại học Hồng Kông đưa ra. Dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo thế giới không nên chủ quan cho rằng Omicron là một biến chủng nhẹ.

Hãng tin CNBC cho biết, nhóm nghiên cứu do tiến sỹ Michael Chan Chi-wai dẫn đầu đã phát hiện thấy rằng Omicron nhân đôi với tốc độ nhanh hơn rất nhiều trong phế quản so với Delta, trong 24 giờ sau khi cơ thể bị nhiễm. Tuy nhiên, khi vào đến tế bào phổi của người, tốc độ nhân đôi của Omicron lại giảm hơn 10 lần so với Delta.

Nghiên cứu trên hiện vẫn đang được cộng đồng khoa học đánh giá.

Tốc độ nhân đôi rất nhanh của Omicron trong đường hô hấp có thể lý giải vì sao biến chủng này lây nhanh hơn các biến chủng trước, nhưng tốc độ nhân đôi chậm lại khi vào đến phổi cũng cho thấy đây có thể là nguyên nhân Omicron gây bệnh nhẹ hơn – theo nghiên cứu trên.

“Một điểm quan trọng cần lưu ý là mức độ nguy hiểm của bệnh trong cơ thể người không được quyết định duy nhất bởi tốc độ nhân đôi của virus, mà còn bởi phản ứng miễn dịch của vật chủ với sự nhiễm bệnh”, tiến sỹ Chan nói trong một tuyên bố.

Ông Chan cũng nhấn mạnh rằng một virus lây mạnh như Omicron có thể gây bệnh nặng hơn và tử vong nhiều hơn bằng cách lan nhanh hơn, cho dù tổn thương ở phổi không phải là quá nghiêm trọng.

“Bởi vậy, kết hợp với các nghiên cứu gần đây của chúng tôi cho thấy biến chủng Omicron có thể làm mất một phần tác dụng bảo vệ của miễn dịch có được nhờ tiêm chủng hoặc từng mắc Covid và khỏi, có thể nói rằng mối nguy cơ chung từ Omicron không hề nhỏ”, ông Chan cảnh báo.

Hôm thứ Tư, cố vấn y tế cấp cao nhất của Chính phủ Mỹ, tiến sỹ Anthony Fauci, dẫn dữ liệu từ Nam Phi nói rằng Omicron làm giảm hiệu quả chống lây nhiễm của liệu trình 2 mũi tiêm vaccine Pfizer/BioNTech còn 33%, từ mức 80% đối với các biến chủng trước.

Tuy nhiên, theo ông Fauci, 2 mũi vaccine vẫn mang lại hiệu quả 70% trong việc ngăn nguy cơ nhập viện. Ngoài ra, ông dẫn dữ liệu từ Anh cho biết việc tiêm mũi tăng cường vaccine Pfizer mang lại hiệu quả 75% trong việc nhiễm bệnh có triệu chứng do Omicron.

Bộ đôi nhà sản xuất vaccine Pfizer và BioNTech cũng đã công bố dữ liệu ban đầu từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy việc tiêm mũi tăng cường là hiệu quả trong việc chống lại Omicron, nhưng tác dụng của liệu trình 2 mũi tiêm bị biến chủng này làm cho suy giảm nhiều.

Hôm thứ Ba, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói rằng Omicron lây nhanh hơn bất kỳ biến chủng nào đã được phát hiện của Covid. Trưởng kỹ thuật của WHO về Covid-19, bà Maria Van Kerkhove, cảnh báo thế giới không nên coi Omicron là một biến chủng nhẹ.

“Chúng ta biết rằng những người mắc Omicron có thể có đầy đủ các cấp độ bệnh, từ không triệu chứng và nhẹ, đến nặng và tử vong”, bà Van Kerkhove nói.

Vị chuyên gia của WHO cảnh báo rằng tốc độ lây nhanh của Omicron sẽ dẫn tới số ca bệnh nhập viện nhiều hơn, đặt gánh nặng lớn lên hệ thống y tế vốn dĩ đã căng thẳng ở nhiều quốc gia. “Khi một hệ thống bị quá tải, nhiều người sẽ chết”, bà nói. “Chúng ta cần phải rất thật trọng, vì không thể kết luận đây chỉ là một chủng virus nhẹ”.

Ông Fauci ngày 16/12 cảnh báo Omicron sẽ trở thành biến chủng Covid-19 chính ở Mỹ trong vài tuần tới đây, đồng thời kêu gọi người dân đi tiêm vaccine và tiêm tăng cường để chống lại biến chủng này.

“Đây là biến chủng lây nhanh nhất của Covid mà chúng ta từng gặp phải. Omicron sẽ sớm thống trị ở đây. Đó là điều mà chúng tôi đã biết”, ông Fauci phát biểu tại một sự kiện trực tuyến.

Giới chức thành phố New York cho biết tỷ lệ các ca xét nghiệm dương tính với Covid ở thành phố này đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 3 ngày. Từ ngày 9-12/12, tỷ lệ ca xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid đã tăng từ 3,9% lên 7,8%.

Sự gia tăng mạnh về tỷ lệ dương tính này được cho là do biến chủng Omicron, vì dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy hơn 13% số ca nhiễm mới ở hai bang New York và New Jersey là do Omicron, so với tỷ lệ trung bình toàn quốc là 2,9%.

Đan Mạch, quốc gia với hơn 80% dân số đã tiêm đủ vaccine, cũng dự báo Omicron sẽ trở thành biến chủng Covid chính ở nước này trong vòng 1 tuần tới, vì số ca nhiễm Omicron ở Đan Mạch đang tăng với tốc độ gấp đôi mỗi hai ngày – theo viện nghiên cứu Statens Serum Institut ở Copenhagen.