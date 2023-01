Người Hà Nội diện áo dài trẩy hội hoa xuân tại Home Hanoi Xuan 2023

Khai mạc từ ngày 13/1, đường hoa Home Hanoi Xuan 2023 đã trở thành một địa điểm du xuân thú vị, thu hút người dân thủ đô đến tham quan và trải nghiệm.

Với chủ đề "Vũ trụ Tết diệu kỳ", đường hoa xuân năm nay là quy tụ được nhiều cây hoa từ các vùng miền của Việt Nam như: Cánh đồng lúa chín được vận chuyển từ Đồng Tháp Mười, hoa cải vàng miền Bắc, cúc họa mi đủ màu từ Đà Lạt, thược dược màu tím xanh hay đỏ tía, hoa hồng trứng… Trong đó, điểm nhấn là 3 linh vật mèo An Nhiên – Hạnh Phúc – Sức Khỏe do các nghệ nhân tết từ thân cây lục bình phơi khô đặt ở vị trí trung tâm.

Ca sĩ Kyo York tham gia với vai trò người dẫn chuyện trên đường hoa Home Hanoi Xuan 2023, diễn ra hôm 13/1. Anh lựa chọn trang phục áo dài màu cam với họa tiết truyền thống, tự tin giới thiệu tới khách mời về chủ đề, các loại hoa và nét văn hóa Tết truyền thống của người Việt.

Chọn mẫu áo dài cách tân màu vàng dạo chơi tại đường hoa. Anh Trần Hoàng Cường cho biết rất ấn tượng với không khí vui tươi và cách trang trí độc đáo vừa truyền thống, vừa hiện đại của đường hoa. "Mình đã cùng bạn bè đi chọn áo dài và hẹn nhau đến đây chụp ảnh. Điều thú vị là dù đứng ở góc nào, bọn mình cũng cho ra đời được những bức ảnh đẹp và ấn tượng", anh chàng 28 tuổi chia sẻ.

Các nhóm bạn, gia đình, người làm sáng tạo nội dung trên youtube, tiktok… cũng tìm đến sự kiện để tham quan, chụp ảnh và thực hiện clip về ngày Tết.

Người dân tung những tấm thiệp ghi điều ước lên cây lộc, với hi vọng sẽ có một năm bình an và gặp nhiều may mắn.

Đến trải nghiệm vườn hoa còn có các “thiên thần nhỏ” trong những bộ áo dài đủ màu sắc. Các em rất hào hứng khi được chụp ảnh bên các khóm hoa đủ màu sắc và tham gia chơi các trò chơi truyền thống thú vị.

Chị Bích Nga cùng chồng và con gái từ Bắc Giang đi ôtô xuống Hà Nội để dự sự kiện đường hoa. Để có nhiều thời gian tham quan và chụp ảnh, gia đình chị đã dậy từ 6h sáng để chuẩn bị và sửa soạn áo dài.

Lê Trang (áo đỏ) cho biết để không bỏ lỡ sự kiện đường hoa năm nay, cô đã lên kế hoạch từ sớm và rủ thêm bạn đồng hành để cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhân dịp năm mới. Trang bày tỏ sự hào hứng khi được ngắm nhìn nhiều loài cây và hoa đa dạng, cùng các tiểu cảnh có hình thù độc đáo như phi thuyền, vũ trụ...

Người dân xúng xính diện áo dài cùng gia đình, người thân đến ngắm hoa, chụp ảnh. Khu vực cây tài lộc nằm ở vị trí trung tâm, nổi bật với những mảnh lụa đỏ rực rỡ.

Niềm vui của các bạn nhỏ khi được đến đường hoa dạo chơi. Ngoài chụp ảnh, ngắm hoa, du khách còn được tham gia nhiều hoạt động, trò chơi dân gian sôi nổi như: Múa rối nước, viết thư pháp, gói bánh chưng, chơi ô ăn quan, gieo quẻ đầu năm, đánh cầu mây...

Năm nào cũng vậy, Mai Phương và Lan Anh đều có mặt tại đường hoa Home Hanoi Xuan từ sớm, thuê thợ chụp ảnh để lưu lại làm kỷ niệm. Năm nay, hai cô bạn lựa chọn áo dài cách tân để tạo sự khác biệt và phù hợp với không khí mùa xuân.

Trong khuôn khổ sự kiện Home Hanoi Xuan, chương trình biểu diễn thời trang mang tên Đan Sắc Fashion show do câu lạc bộ thời trang trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức đã mang đến những bộ sưu tập rực rỡ sắc màu Tết. Dàn người mẫu đã tham gia trình diễn 3 bộ sưu tập thời trang gồm: Cố viên xuân, Hoa đan sắc, Viễn hy xuân với 60 bộ trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống và hiện đại.

Tràn ngập sắc hoa, đèn lồng đỏ, phố đi bộ Pont de Long Bien nổi bật với các gian nhà theo phong cách phố cổ Hà Nội cũng thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện đường hoa, khu vực này cũng liên tục tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, triển lãm tranh ngoài trời, liveshow âm nhạc cùng những trò chơi tương tác được sáng tạo từ các vật liệu tái chế thân thiện với môi trường… Home Hanoi Xuan 2023 sẽ tiếp tục mở cửa tự do đón khách tham quan cho đến hết ngày 25/1 (ngày 4 tháng Giêng âm lịch).

Đây là năm thứ 3 Home Hanoi Xuan được tổ chức tại Khu đô thị Mailand Hanoi City (Bắc An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) với sự đồng hành của Bộ Ngoại giao, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND Huyện Hoài Đức, UNESCO, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Tập đoàn Sovico, Công ty Phú Long... Với quy mô gần 300 ha, Mailand Hanoi City được định hướng trở thành một "thành phố sáng tạo" nơi cửa ngõ phía Tây thủ đô với nhiều điểm nổi bật về quy hoạch, thiết kế đô thị và nét văn hóa đậm đà bản sắc.