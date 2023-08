Người phụ nữ bị mất 5 tỷ đồng vì “lệnh bắt hình sự” giả

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thủ đoạn đối tượng giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án… gọi điện hăm dọa bị hại để lừa đảo, chiếm đoạt tiền không phải mới, đã được cảnh báo nhiều, nhưng vẫn còn những nạn nhân mắc bẫy. Thời gian gần đây, thủ đoạn này tiếp tục diễn ra với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi khi yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng có logo Bộ Công an có chứa mã độc.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại cho người lạ. Đặc biệt, không nên làm theo các yêu cầu chuyển tiền, cài đặt ứng dụng đáng ngờ dù đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước.

“Khi nhận được các cuộc điện thoại như trên, người dân cần bình tĩnh xác minh lại thông tin. Trường hợp đã cung cấp thông tin nhạy cảm hoặc thực hiện theo yêu cầu của đối tượng nghi ngờ, cần nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Ngoài ra, người dân không nên cài đặt các ứng dụng, phần mềm từ người lạ gửi qua điện thoại. Trước khi tải ứng dụng, cần kiểm tra kỹ thông tin về nhà cung cấp, xem xét kỹ các quyền truy cập của ứng dụng”, đại diện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo.

Theo đơn tố cáo của chị H, vào tháng 7/2023 đã bị đối tượng tự xưng là cán bộ Công an quận Hải Châu đe dọa, cáo buộc tham gia, là đồng phạm với nhóm rửa tiền, buôn bán ma túy. Đối tượng này yêu cầu chị H. khai báo lý lịch của bản thân, quá trình làm việc, di chuyển, các tài khoản ngân hàng đang sử dụng và số tiền có trong tài khoản ngân hàng.

Sau đó đối tượng sử dụng thông tin do chị H. cung cấp để làm giả văn bản “Lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản” của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để đe dọa và gây áp lực, không cho chị H. liên lạc với người khác. Vì quá sợ hãi chị H. bắt đầu nghe theo lời của đối tượng lừa đảo.

Đối tượng tiếp tục hướng dẫn chị cài đặt ứng dụng có tên là “Phần mềm bảo mật” có logo Bộ Công an. Đây là ứng dụng có chứa mã độc nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại của nạn nhân. Sau khi chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại, chị H. đã bị chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.