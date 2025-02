Nạn buôn lậu vàng diễn ra ngày càng tinh vi , Bộ Công an kiến nghị sửa đổi Nghị định 24

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) do Nguyễn Thị Hóa (SN 1972, ở Quảng Trị) chủ mưu, cầm đầu.

Liên quan đến vụ án còn có một số bị can gồm Trần Anh Sơn, quản lý Tiệm vàng Minh Hưng; Nguyễn Thị Vân, quản lý Tiệm vàng Kim Linh; Đặng Văn Định, chủ Tiệm vàng Minh Phúc; Trần Công Quán, chủ Tiệm vàng Nhật Vượng; Đàm Anh Tuấn, chủ Tiệm vàng Tuấn Quang; Nguyễn Khắc Bồng cùng Lê Minh Tuân, chủ Tiệm vàng Tuân Đức bị đề nghị truy tố tội Buôn lậu.

NHIỀU CHỦ TIỆM VÀNG MUA VÀNG LẬU

Kết luận điều tra thể hiện, đường dây của Hóa đã vận chuyển từ Lào về Việt Nam 310 kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 300 triệu đồng.

Các bị can là chủ tiệm vàng thừa nhận biết việc mua vàng của Hóa là vàng nhập lậu từ Lào ra, ngoài ra còn có các giao dịch mua đi, bán lại vàng.

Bị can Đàm Anh Tuấn, chủ tiệm vàng Tuấn Quang mua 10 kg vàng lậu của Hóa. Tuấn ghi chép số lượng, giá trị tiền vàng vào tờ giấy nhỏ nhưng sau 1-7 ngày sẽ hủy bỏ.

Còn bị can Đặng Văn Định, chủ tiệm vàng Minh Phúc thừa nhận đặt hàng thông qua zalo với Hóa, thống nhất sử dụng từ “cái” hoặc “miếng” để mua vàng.

Bị can Nguyễn Khắc Bồng cũng nhiều lần đặt mua vàng của Hóa. Trong đó, khoảng ngày 25,26/5/2022, Bồng gọi điện qua ứng dụng Zalo hoặc Viber cho Hóa nói “bên này đang được, lấy em chục cái, hàng bên kia về đẹp nhé”.

Hóa và Bồng thống nhất 10 kg vàng giá hơn 5,3 triệu đồng/chỉ; tỷ giá 23.880 đồng/USD. Bồng yêu cầu: “chị lấy cho em hàng tốt ấy nhé” thì Hóa bảo “em yên tâm, chị đảm bảo hàng bên kia về đẹp hơn hàng trong nước, khoảng 2-3 ngày nữa giao cho em”…

KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 24

Theo khoản 3, Điều 4; khoản 1, Điều 14 và khoản 3, Điều 16 Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ quy định “Ngân hàng nhà nước độc quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu (vàng khối, thỏi, hạt) để sản xuất vàng miếng; tổ chức, quản lý, sản xuất vàng miếng”.

Từ năm 2012 đến nay, Ngân hàng Nhà nước chỉ cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm cho 11 doanh nghiệp kinh doanh vàng có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài và giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất/gia công vàng trang sức mỹ nghệ cho 20 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước không cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cho doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng; không cấp phép cho tổ chức, cá nhân nào sản xuất vàng miếng.

Do đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an kiến nghị Ngân hàng Nhà nước khẩn trương tham mưu Chính phủ sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 theo hướng cấp phép cho doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh vàng nguyên liệu, đảm bảo cung ứng vàng cho thị trường.

Đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý để đáp ứng nhu cầu vàng cho người dân; ngăn chặn hoạt động đầu cơ, buôn lậu.

Bên cạnh đó kiến nghị cơ quan quản lý thị trường vàng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức; giám sát thị trường vàng, các cơ sở kinh doanh mua bán vàng trong nước, quản lý nguồn gốc vàng bày bán tại các tiệm vàng.

Đồng thời xử lý các cơ sở kinh doanh mua bán vàng không hợp pháp, không có nguồn rõ ràng; đảm bảo hoạt động kinh doanh mua bán vàng minh bạch, đúng quy định; ngăn chặn có hiệu quả hoạt động đầu cơ, buôn lạu và đáp ứng nhu cầu vàng cho người dân.

Kiến nghị cơ quan thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc giao dịch mua bán vàng các loại không có hóa đơn, chứng từ; phát hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ khống trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng. Đặc biệt là hóa đơn, chứng từ trong hoạt động mua bán vàng nguyên liệu và vàng miếng. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi phát hành, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp pháp hóa vàng nhập lậu, vàng không rõ nguồn gốc.

Trong vụ án này, các bị can cũng lợi chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân có thể đi qua cửa khẩu để vận chuyển vàng tinh vi.

Các bị can đi xe máy hoặc xe đạp điện đi qua cửa khẩu Lao Bảo, nhận vàng thỏi được bọc vào túi nilon màu đen, cất giấu vàng trong balo hoặc cho vào tất dài quấn quanh người. Các bị can mua kèm hàng hóa khác như sữa, mì tôm, lạp xưởng.. nhắm tránh bị Bộ đội Biên phòng kiêm tra khi đi qua cửa khẩu.

Vì vậy, Bộ Công an cũng kiến nghị cơ quan Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng chỉ đạo lực lượng hải quan và Bộ đội biên phòng tại các cửa khẩu đường bộ, nhất là khu vực có nhiều đường mòn lối mở tăng cường công tác kiểm tra, kiếm soát, giám sát việc đăng ký, quản lý đối với người, phương tiện của cư dân biên giới thường xuyên qua lại cửa khẩu, kể cả với phương tiện xe cá nhân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại.