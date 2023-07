Quảng Bình: Công an tỉnh chặt đứt đường dây lừa đảo forex xuyên quốc gia

Ngày 27/7, Công an tỉnh Quảng Bình vừa thực hiện chuyên án liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia bằng hình thức đầu tư tài chính, chiếm đoạt hơn 1.830 tỷ đồng .

GIẢ DANH CÔNG TY TÀI CHÍNH LỪA ĐẢO

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, từ cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính (Forex) qua sàn RosyStyle.

Hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, phức tạp và do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động phạm tội có yếu tố xuyên biên giới.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình và các đơn vị nghiệp vụ đã di lý 6 đối tượng có liên quan từ Tây Ninh về Quảng Bình để đấu tranh, làm rõ.

Với tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 3/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 06 đối tượng, gồm: Bùi Thị Bích Ngọc (SN 1977, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình); Châu Văn Thành (SN 1984, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An); Huỳnh Chí Dương (SN 2003, trú tại huyện Đông Hải, Bạc Liêu); Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1996, trú tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh); Đỗ Thị Hồng (SN 1993, trú tại TP. Móng Cái, Quảng Ninh) và Trần Minh Thiện (SN 1995, trú tại TX. Hòa Thành, Tây Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mở rộng chuyên án, ngày 21/7/2023, Cơ quan an ninh điều tra và Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình đến 14 tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tiếp tục xác minh, triệu tập, đấu tranh với 21 đối tượng.

Trên cơ sở đánh giá tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 23/7/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh tạm giữ hình sự 05 đối tượng, gồm: Hồ Thanh Tiền (SN 1992, trú tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh), Khương Thuận Phát (SN 1994, trú tại phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh), Phạm Thùy Dung (SN 1994, trú tại phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) và 02 đối tượng mang quốc tịch Malayxia để điều tra về các hành vi “ Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Đây là một tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài và xuyên quốc gia. Tổ chức tội phạm này do nhóm đối tượng người Trung Quốc lập ra, cùng các đối tượng người Việt Nam giúp sức để tuyển dụng, quản lý, chỉ đạo hàng trăm nhân viên người Việt Nam làm việc tại Camphuchia để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ yếu là người Việt.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng cầm đầu tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia, huấn luyện, chỉ dạy cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do chúng cung cấp, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền. Chúng chia thành 03 bộ phận chính, gồm bộ phận telesale (gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng); bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, hướng dẫn khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng Việt Nam do các đối tượng người Trung Quốc chỉ định.

Sau khi hướng dẫn phương thức, thủ đoạn để dẫn dụ bị hại tham gia đầu tư và cách thức để chiếm đoạt được tiền, các đối tượng quản lý cung cấp cho các đối tượng cấp dưới người Việt Nam máy tính, sim rác, nhiều tài khoản mạng xã hội (tài khoản ảo) để hoạt động và tài khoản quản lý khách hàng tại trang web back.vncrmrosy.com.

Quá trình hoạt động, các đối tượng này đã giả danh các công ty tài chính tại Việt Nam để hoạt động nhằm tạo niềm tin cho bị hại. Các đối tượng được giao nhiệm vụ, vai trò khác nhau trong tổ chức lừa đảo như tìm kiếm khách hàng, chạy quảng cáo, chăm sóc khách hàng và có mối quan hệ móc xích, hỗ trợ nhau, mục đích cuối cùng là chiếm đoạt được tiền từ bị hại.

Bước đầu, Ban chuyên án đã xác định 24/44 tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại. Qua phân tích, xác định tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.830 tỷ đồng, trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên. Các tài khoản này đều do các đối tượng người Trung Quốc quản lý, sử dụng.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Ban chuyên án đã thu giữ tại nhà của đối tượng Khương Thuận Phát (tại TDP 27, khu phố 4, phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) 06 bộ máy vi tính, 52 điện thoại di động các loại, 390 thẻ ngân hàng, 200 khay thẻ sim các loại; Hồ Phi Hải (tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh), thu giữ 04 bộ máy tính, 51 điện thoại di động và nhiều thiết bị điện tử khác để thực hiện hành vi phạm tội..v.v..

NHIỀU CẠM BẪY ĐẦU TƯ NGOẠI HỐI

Bằng hình thức tổ chức tinh vi trên mạng xã hội để dẫn dụ người tham gia… Các đối tượng hướng dẫn người tham gia tạo tài khoản sàn RosyStyle (sàn do các đối tượng tự tạo ra, quản trị và điều hành) tại các trang (vnfx-rosystyle.com; vnfxrosyrm.com; rosystyle.uk..vv..) liên kết với ứng dụng MT (Metatrader4).

Quá trình tiếp cận, dẫn dụ, để tạo lòng tin cho bị hại, chúng đưa ra chương trình khuyến mại tặng 200.000 đồng theo phương thức nạp Card điện thoại, chuyển khoản hoặc chuyển quà tặng là chai rượu vang cho bị hại, kèm theo là 500 Voucher (là tài khoản được tặng 500 USD nhưng không thể rút được) khi bị hại đăng ký, chụp hình tài khoản đăng nhập đã thành công gửi cho các đối tượng.

Hàng ngày bộ phận chăm sóc khách hàng vờ hỏi thăm, quan tâm đến đời sống, tâm lý của bị hại để tạo tình cảm, lòng tin. Sau 1 tuần các đối tượng tiếp tục tặng thêm 500 Voucher. Sau đó, các đối tượng mở nhóm trên Zalo để bị hại trải nghiệm miễn phí từ 3-5 ngày và thông báo cho khách hàng là có lợi nhuận trong tài khoản. Khi kết thúc chương trình trải nghiệm miễn phí, các đối tượng này hướng dẫn khách rút được lợi nhuận về (khoảng 30 – 40 USD/người) để tạo lòng tin.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục tương tác, quan tâm, hỗ trợ người chơi, giới thiệu chương trình trải nghiệm lần 2, khuyến khích bị hại tham gia đăng ký và gửi thiếp mời cho bị hại tham gia. Khi có người tham gia, các đối tượng lại tổ chức hình thức quay số trúng thưởng. Các đối tượng này giới thiệu là quay số ngẫu nhiên trúng thưởng, nhưng thực chất là các đối tượng thao túng, điều chỉnh cho các bị hại đều có giải và được tặng thưởng 4.000 Voucher vào tài khoản.

Những bị hại tham gia trải nghiệm lần 2 đều được các đối tượng này thuyết phục phải nạp thêm 1.000 USD để đủ 5.000 USD theo quy định của chương trình đầu tư trải nghiệm. Chúng dẫn dụ bị hại là khi đủ điều kiện trở thành thành viên chính thức của đội ngũ quản lý tài chính thì sẽ được hưởng mức lợi nhuận 25%/tháng và có cơ hội tham gia tiếp chương trình “giao dịch nhất quán” mỗi tuần, với mức lợi nhuận sau giao dịch trên 20%/lần.

Khi bị hại tin tưởng, tiếp tục tham gia thì các đối tượng này tìm cách dẫn dụ để bị hại tăng thêm vốn. Những bị hại có khả năng tăng vốn thì chúng bằng mọi thủ đoạn gian dối để bị hại tin tưởng (như cho rút tiền để tạo niềm tin) và tiếp tục tăng vốn đầu tư. Những bị hại không còn khả năng tăng vốn thì chúng tìm mọi lý do và cách thức để bị hại không rút được tiền, khóa không cho đăng nhập tài khoản. Những bị hại khiếu nại thì chúng tìm cách và tạo lý do trì hoãn, yêu cầu nạp thêm tiền.

Quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng này còn tạo ra các khách hàng giả (thường gọi là sanfang), tham gia cùng nhóm với khách hàng thật (là những bị hại), tương tác với bị hại, khoe được lợi nhuận cao, tỏ ra chia sẻ, giúp đỡ bị hại khi có khó khăn để tạo lòng tin, kích thích lòng tham cho bị hại.

Hiện vụ án đang được khẩn trương tiếp tục điều tra, mở rộng. Các cá nhân, tổ chức nào bị các đối tượng này lừa đảo trực tiếp liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình để được giải quyết.