Nhà sản xuất bộ xét nghiệm Covid-19 Trung Quốc "kiếm đậm", lợi nhuận gấp 65 lần

Nhu cầu bộ kit xét nghiệm Covid-19 mang đến cơ hội kiếm tiền khổng lồ cho các nhà sản xuất Trung Quốc, có trường hợp lợi nhuận tăng tới 6.500%.

Theo Bloomberg, năm 2020, nhiều công ty sản xuất kit xét nghiệm Covid-19 Trung Quốc "ăn nên làm ra" nhờ nhu cầu lớn từ các chiến dịch xét nghiệm trong nước lẫn ở nước ngoài, đặc biệt là các điểm nóng dịch bệnh như Mỹ và châu Âu. BGI Genomics Co., công ty giải trình tự DNA lớn nhất thế giới, là một trong những doanh nghiệp đã cung cấp hàng triệu bộ kit xét nghiệm Covid-19 trên khắp toàn cầu.

Dịch bệnh lớn nhất thời hiện đại Covid-19 đã trở thành "bàn đạp" cho những công ty ít được biết đến này - hầu hết có vốn hóa từ nhỏ tới trung bình. Giá cổ phiếu cũng như lợi nhuận của các công ty này đều tăng vọt trong năm qua.

"Chúng tôi đã từng chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng tương tự như thế này, từ con số 0 lên hàng triệu trong lĩnh vực dược phẩm", Zhang Jialin, Giám đốc phụ trách nghiên cứu y tế tại ICBC International, cho biết. "Tuy nhiên, tăng trưởng liên quan tới xét nghiệm Covid-19 lần này chưa từng có tiền lệ".

Những công ty có doanh thu cao nhất trên sàn công nghệ Star, thuộc sàn chứng khoán Thượng Hải, trong năm ngoái là Sansure Biotech Inc., Zhejiang Orient Gene Biotech Co. và Shanghai Liferiver. Lợi nhuận ròng của Sansure đã tăng hơn 6.500% trong năm 2020, dù so với mức lợi nhuận tương đối thấp của năm trước đó. Cả ba công ty đều có lợi nhuận dưới 100 triệu Nhân dân tệ (15,5 triệu USD) năm 2019.

Trong một báo cáo ngày 26/2, công ty giải mã gien BGI Genomics, có trụ sở tại Thượng Hải, dự báo lợi nhuận tăng kỷ lục 653% trong năm 2020. Giá cổ phiếu BGI đã tăng 87% trong năm ngoái. Trong khi đó, giá cổ phiếu công ty Da An Gene Co. thuộc Đại học Sun Yat-Sen cũng tăng tới 228%.

Lợi nhuận của các công ty này tăng vọt chủ yếu nhờ nỗ lực kiểm soát đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, khi nhiều chính phủ phải chạy đua để ngăn chặn virus lây lan trong cộng đồng. Nhu cầu bộ kit xét nghiệm tăng vọt khi số lượng ca nhiễm ngày càng nhiều trong khi nguồn cung bị thiếu hụt.

Trung Quốc được xem là nơi có cường độ xét nghiệm Covid-19 cao nhất thế giới. Thậm chí khi đã kiểm soát được dịch bệnh, nước này vẫn tiếp tục xét nghiệm trên diện rộng để ngăn chặn bất kỳ nguồn lây nào.

Các chiến dịch xét nghiệm đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày tại Trung Quốc. Các thành phố ghi nhận đợt bùng phát dịch bệnh đã tiến hành xét nghiệm hàng triệu người chỉ trong vài ngày.

Trong khi đó, hầu hết các quốc gia khác trên thế giới thường chỉ xét nghiệm những người có triệu chứng nhiễm virus hoặc tiếp xúc với các ca dương tính.

Không chỉ với người, việc xét nghiệm tại Trung Quốc còn được thực hiện với nhiều loại hàng hóa, từ hải sản đông lạnh nhập khẩu từ các điểm nóng Covid-19 trên thế giới cho tới lốp xe ôtô. Nhiều chuyên gia y tế của nước này cho rằng virus corona gây dịch Covid-19 có thể bám trên các bề mặt và có nguy cơ lây nhiễm ở nhiệt độ thấp.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, nhu cầu bộ kít xét nghiệm không chắc sẽ kéo dài một khi các chương trình tiêm chủng được triển khai và dần đẩy lùi cuộc khủng hoảng Covid-19. Giới quan sát và nhà đầu tư trong lĩnh vực này cũng đang thận trọng quan sát xem liệu nhu cầu sản phẩm này trên toàn cầu có hạ nhiệt trong năm 2021 hay không.