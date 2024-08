Nhận diện trên 400 sản phẩm sách và đồ dùng học tập thật - giả

Đây là lần thứ 13 Phòng trưng bày của Tổng cục mở cửa đón khách tham quan và tìm hiểu thông tin về sản phẩm.

Phòng trưng bày “Nhận diện Sách giáo khoa và Đồ dùng học tập” chia thành hai khu vực chính, trưng bày gần 100 loại hàng hóa với trên 400 sản phẩm là các loại sách và đồ dùng học tập phổ biến trên thị trường hiện nay. Phần lớn sản phẩm vi phạm được trưng bày do lực lượng quản lý thị trường phát hiện, thu giữ khi thực thi công vụ.

Điểm nhấn chính trong kỳ trưng bày lần này là các loại sách giáo khoa, vở bài tập, sách tham khảo với những dấu hiệu phân biệt thật - giả về màu sắc, hình ảnh, khổ sách, định lượng giấy, nội dung, tem chống giả và mã thẻ cào...

Các sản phẩm thật - giả được đặt gần nhau giúp khách tham quan, người tiêu dùng, các em học sinh, các bậc phụ huynh phân biệt sự khác nhau giữa sản phẩm thật và giả.

Bên cạnh đó, nhiều dòng sách về kỹ năng - tâm lý, sách quản trị kinh doanh, sách tranh nghệ thuật... cũng được trưng bày để nhận diện.

Tại không gian trưng bày các sản phẩm là đồ dùng học tập, ban tổ chức trưng bày các loại bút, vở viết, giấy thủ công, bảng viết phấn các nhãn hiệu của Thiên Long, Hồng Hà… với đầy đủ các dấu hiệu nhận diện và so sánh.

Đại diện Tổng cục quản lý thị trường cho biết tại Việt Nam hiện nay, tình trạng sản xuất, kinh doanh buôn bán sách giáo khoa, sách tham khảo, các loại truyện tranh, các loại đồ dùng học tập giả mạo về nhãn hiệu, kém chất lượng diễn ra phổ biến.

Sách giáo khoa giả gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đối tượng sử dụng chủ yếu là học sinh, bởi, những sản phẩm này thường có sai sót về màu sắc, ký hiệu, nét chữ, kiến thức, hay bị thiếu dữ liệu, không cập nhật thông tin sẽ dẫn đến sai lệch về nội dung (đường nét biên giới, vấn đề biển đảo), ảnh hưởng đến kiến thức tiếp nhận của học sinh.

Bên cạnh đó, các loại sách giả, sách in lậu thường có chất lượng giấy in thấp, in bị mờ không đảm bảo quy cách tiêu chuẩn kỹ thuật... ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của học sinh, nhất là về thị lực.

Sử dụng xuất bản phẩm giáo dục giả, học sinh sẽ không thể truy cập và sử dụng online được các giá trị, tư liệu, tiện ích bổ sung, hỗ trợ cho học sinh.

Số liệu thống kê cho thấy, kể từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, thu giữ hàng trăm nghìn xuất bản phẩm giả mạo bao bì, nhãn hàng hóa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng như một số nhà xuất bản khác.

Nổi bật là vụ việc, phát hiện gần 80.000 quyển sách giáo khoa giả mạo bao bì, nhãn hàng hóa Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tại Hậu Giang; thu giữ 34.000 quyển sách giáo khoa giả mạo nhãn hàng hóa tại Đồng Nai; phát hiện, thu giữ 5.500 quyển sách giáo khoa vi phạm tại Tây Ninh.

Sách lậu được làm giả với hình thức tinh vi.

Theo lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường, sách giả, sách in lậu gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp cho các Nhà xuất bản, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho tác giả, đối tác liên kết, làm thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế khi tham gia Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Do đó, bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng chức năng, nhân tố quyết định trong cuộc chiến này chính là độc giả - những người bỏ tiền mua sách.

"Chỉ khi khách hàng, người đọc ý thức được việc việc mua và đọc sách thật là hành vi văn hóa và tôn trọng pháp luật, bảo vệ lợi ích chính đáng của mình và cộng đồng, xã hội thì nạn sách giả, sách lậu mới không còn “đất sống”, ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường nhận định.