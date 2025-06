Sản xuất than 5 tháng vượt kế hoạch, TKV đang bám sát mục tiêu tăng trưởng

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 5/2025, TKV không chỉ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, mà còn duy trì sản lượng ở mức cao, tiếp tục bám sát mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025.

Đây cũng là thời điểm Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc đồng loạt phát động “Tháng công nhân - Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”, góp phần tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.

CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT TĂNG TRƯỞNG TÍCH CỰC

Trong tháng 5/2025, sản lượng than sạch sản xuất đạt 3,6 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2025, sản lượng than sạch ước đạt 17,7 triệu tấn, vượt 5% so với cùng kỳ năm 2024. Sản xuất than nguyên khai đạt 3,38 triệu tấn (103,8% kế hoạch), lũy kế đạt 17,65 triệu tấn (tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2024). Than nhập khẩu tháng 5/2025 đạt 1,55 triệu tấn, nâng lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 lên 6,25 triệu tấn, tăng mạnh 19%.

Tiêu thụ than toàn Tập đoàn tháng 5/2025 ước đạt 4,7 triệu tấn, lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 đạt 22,24 triệu tấn (tăng 1,6%).Trong đó, than giao cho các hộ điện tháng 5/2025 đạt 4,1 triệu tấn; lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 là 19,21 triệu tấn, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng tiêu thụ.

Cùng với than, các chỉ tiêu phụ trợ và ngành nghề liên quan cũng đạt kết quả tích cực: bốc xúc đất đá đạt 14,4 triệu m3 (100% kế hoạch); đào lò đạt 24,4 nghìn mét (101% kế hoạch), lũy kế 114,3 nghìn mét (tăng 5%).

Lĩnh vực khoáng sản và hóa chất ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Sản xuất Alumina tháng 5/2025 đạt 131 nghìn tấn (102% kế hoạch); lũy kế 5 tháng đạt 625 nghìn tấn (tăng 2%). Tinh quặng đồng tháng 5/2025 đạt 8,1 nghìn tấn, nâng tổng sản lượng 5 tháng lên 47,32 nghìn tấn. Đồng tấm tháng 5/2025 đạt 2,88 nghìn tấn, lũy kế đạt 13,89 nghìn tấn (tăng 8%).

Sản xuất điện trong tháng 5/2025 đạt 1,006 tỷ kWh; lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 đạt 4,89 tỷ kWh, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024, đóng góp tích cực cho việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong lĩnh vực hóa chất nổ công nghiệp, sản xuất thuốc nổ tháng 5/2025 đạt 6,5 nghìn tấn, cung ứng đạt 9,5 nghìn tấn; lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 lần lượt đạt 35 nghìn và 48 nghìn tấn. Amon Nitrat tháng 5/2025 sản xuất 17 nghìn tấn, tiêu thụ 14 nghìn tấn.

Về tài chính, tổng doanh thu tháng 5/2025 của TKV đạt khoảng 16,34 nghìn tỷ đồng (100,8% kế hoạch), lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 đạt 77,88 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2024. Nộp ngân sách nhà nước tháng 5/2025 đạt 2,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2025 là 12,3 nghìn tỷ đồng, tăng 7%. Lợi nhuận toàn Tập đoàn 5 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm 2024, thể hiện hiệu quả quản trị và điều hành của doanh nghiệp.

CHỦ ĐỘNG GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẢM BẢO MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG

Bước sang tháng 6, thời điểm mùa mưa bão bắt đầu ảnh hưởng mạnh đến sản xuất, đặc biệt trong ngành khai thác mỏ, TKV đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bằng các giải pháp chủ động và quyết liệt.

Theo kế hoạch, Tập đoàn sẽ sản xuất 3,12 triệu tấn than nguyên khai trong tháng 6/2025, nâng lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 lên 20,84 triệu tấn; than sạch đạt 3,42 triệu tấn, nâng lũy kế 6 tháng lên 21,1 triệu tấn. Than tiêu thụ tháng 6 dự kiến đạt 5,04 triệu tấn, lũy kế 6 tháng 27,29 triệu tấn, một con số đáng chú ý trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện có xu hướng giảm do thời tiết mưa nhiều.

Công tác đào lò tháng 6 dự kiến đạt 23,92 nghìn mét; lũy kế 6 tháng đạt 137,8 nghìn mét. Bốc xúc đất đá tháng 6/2025 ước đạt 13 triệu m3; lũy kế 6 tháng ước đạt 83 triệu m3.

Trong lĩnh vực khoáng sản, dự kiến sản lượng Alumina tháng 6/2025 đạt 125 nghìn tấn, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 đạt 750 nghìn tấn; tinh quặng đồng tháng 6 đạt 8,73 nghìn tấn, nâng lũy kế 6 tháng lên 56,04 nghìn tấn; sản lượng đồng tấm và tiêu thụ các sản phẩm phụ trợ cũng bám sát kế hoạch đã đề ra.

Sản xuất điện tháng 6/2025 dự kiến đạt 1,02 tỷ kWh; nâng tổng sản lượng 6 tháng đầu năm 2025 lên 5,91 tỷ kWh. Đây là yếu tố then chốt giúp Tập đoàn đóng góp ổn định nguồn điện quốc gia trong mùa cao điểm nắng nóng, dù dự báo tháng 6 sẽ có mưa nhiều, ảnh hưởng đến mức tiêu thụ than cho điện.

Tập đoàn cũng đặt mục tiêu sản xuất 6,4 nghìn tấn thuốc nổ trong tháng 6/2025, nâng tổng sản lượng nửa đầu năm lên 41,2 nghìn tấn; cung ứng tháng 6/2025 là 9,2 nghìn tấn, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 là 57,1 nghìn tấn.

Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 6/2025 dự kiến đạt 16,69 nghìn tỷ đồng, nâng lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 lên 94,57 nghìn tỷ đồng, tạo nền vững chắc để bứt tốc trong nửa cuối năm.

Để hoàn thành mục tiêu quý 2 và cả năm 2025, trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng trên 8% theo chỉ đạo của Chính phủ, TKV đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp: tăng tốc sản xuất, quản lý chặt các chỉ tiêu kỹ thuật – công nghệ, đảm bảo an toàn lao động và môi trường, đồng thời chủ động phương án phòng chống mưa bão.

Công tác nhập khẩu, chế biến – pha trộn và cung ứng than cho thị trường, đặc biệt là các hộ tiêu thụ điện, cũng được kiểm soát sát sao để đảm bảo sự ổn định trong bối cảnh thời tiết có nhiều biến động.

Với nền tảng sản xuất ổn định, hiệu quả tài chính cải thiện và sự chủ động trong ứng phó, TKV đang cho thấy vai trò trụ cột trong ngành năng lượng và tài nguyên quốc gia, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế năm 2025.