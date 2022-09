Nhiều cán bộ thành phố Điện Biên bị bắt vì sai phạm tại dự án nâng cấp cảng hàng không

Công an tỉnh Điện Biên vừa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra địa phương này vừa đã Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm: Phạm Trung Kiên (SN 1984), Phó Trưởng phòng Tài chính kế hoạch TP Điện Biên Phủ), Trần Xuân Mạnh (SN 1984) và Bùi Mạnh Cường (SN 1990) thuộc Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Tài nguyên & Môi trường TP Điện Biên Phủ về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" quy định tại khoản 3 Điều 230 Bộ luật hình sự”.

Theo quyết định khởi tố, Phạm Trung Kiên và Trần Xuân Mạnh đã được giao nhiệm vụ thẩm định phương án bồi thường đợt 31, Bùi Mạnh Cường được giao nhiệm vụ thẩm định phương án bồi thường đợt 66 để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Cảng hàng không tỉnh Điện Biên nhưng đã để xảy ra sai phạm.

Quá trình thực hiện, mặc dù nắm vững các quy định về lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nhưng các bị can vẫn thẩm định và trình đề nghị phê duyệt phương án bồi thường không đảm bảo về quy trình lập phương án, thiếu tài liệu chứng minh đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai.

Hai bị can Phạm Trung Kiên, Trần Xuân Mạnh đã gây thiệt hại hơn 6,8 tỉ đồng, bị can Cường gây thiệt hại gần 6,2 tỉ đồng của Nhà nước.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ những sai phạm để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Ngày 22/9, cơ quan điều tra công an tỉnh Điện Biên tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tuấn Anh - phó chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ.

Ông Tuấn Anh bị điều tra về tội "vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" quy định tại khoản 3, điều 230 Bộ luật hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên. Ông Tuấn Anh (45 tuổi) được bổ nhiệm làm phó chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ từ tháng 10-2018.

Những sai phạm của ông Tuấn Anh được xác định liên quan đến quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cảng hàng không tỉnh Điện Biên.

Phối cảnh nhà ga sân bay Điện Biên

Dự án mở rộng sân bay Điện Biên được chính thức khởi công ngày 22/1/2022, công trình có tổng mức đầu tư hơn 1.467 tỉ đồng từ nguồn vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV. Chi phí giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư 1.555 tỉ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh Điện Biên.

Mục tiêu của dự án là nâng cấp hạ tầng sân bay, đáp ứng khai thác được các máy bay Airbus A320, A321 và tương đương, thay vì chỉ khai thác các máy bay nhỏ như trước đó. Đồng thời nâng cấp nhà ga hành khách hiện hữu từ 300.000 hành khách/năm lên 500.000 khách/năm.

Sân bay Điện Biên được khôi phục từ sân bay Mường Thanh do người Pháp xây dựng. Hiện nay sân bay Điện Biên có 1 đường băng dài 1.830m, rộng 30m, được đưa vào sử dụng từ năm 1994, hệ thống trang thiết bị giản đơn, sân đỗ tàu bay có 3 vị trí đỗ, nhà ga hành khách đươc xây dựng năm 2004 có công suất 300.000 khách/năm.

Việc mở rộng nâng cấp sân bay Điện Biên có ý nghĩa quan trọng với vùng kinh tế Tây Bắc. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế, tăng khả năng huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn 2021-2025 thêm khoảng 15.000 tỷ đồng.

Thu ngân sách địa phương năm 2025 sẽ tăng thêm ít nhất 170 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 189 USD năm 2025, tỉ lệ hộ nghèo giảm thêm khoảng 2% so với phương án hoàn thành sân bay sau năm 2025, góp phần tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 8.000 lao động.