Những không gian kết nối cảm xúc độc đáo ở The Filmore Da Nang

The Filmore Da Nang được xem là “làn gió mới” của thị trường căn hộ hạng sang bởi mang đến nhiều giá trị tiên phong. Chỉ riêng ý tưởng hoạch định - thiết kế không gian cho sảnh lễ tân ở tầng trệt và trung tâm tiện ích trên tầng thượng theo triết lý kết nối cảm xúc đã cho thấy cách tiếp cận độc đáo không dễ tìm thấy trong các dự án hiện có.

CẢM GIÁC "CHÀO ĐÓN VỀ NHÀ" TỪ SẢNH LỄ TÂN

The Filmore Da Nang mong muốn kiến tạo nên một không gian sống “sense of life” - nơi mà mỗi cư dân đều thực sự được “sống với mọi giác quan” ở tất cả góc độ và cung bậc. Trong đó, một tiêu chí cốt yếu là tạo cảm giác kết nối sâu sắc với mọi thứ xung quanh trong quần thể dự án để qua đó, cư dân có được thân thuộc và tự chủ tuyệt đối với toàn bộ không gian và tiện ích thay cho sự giới hạn trong phạm vi căn hộ riêng.

The Filmore Da Nang xây dựng cảm giác thân thuộc, được chào đón ngay từ sảnh lễ tân tại tầng trệt. Không gian này được thiết kế mở với lam chắn gió có tạo hình vân mây, vừa mang đến diện mạo độc đáo, vừa tạo sự giao hòa, cởi mở nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, giúp người vừa từ bên ngoài về có sự thích nghi tâm trạng thay vì ngay lập tức bước vào một không gian hoàn toàn biệt lập.

Từ cửa vào đến thang máy, sảnh lễ tân được thiết kế 3 lớp không gian với các bài trí đầy tính nghệ thuật như thác nước, đàn cá chép vượt vũ môn, tiểu cảnh, các biểu tượng của thiên nhiên kết hợp với âm thanh của nước và ánh sáng trang nhã. Việc kết hợp khéo léo các chất liệu như đá sa thạch từ châu Âu, đá bazan từ cao nguyên Việt Nam, kim loại đồng… tạo nên vẻ sang trọng, mới lạ và đầy tính đương đại.

Đi qua không gian này là hành trình cân bằng cảm xúc. Nhịp sống tấp nập bên ngoài dần được làm dịu và thay thế bằng cảm giác được về nhà trong sự ấm cúng, thanh bình. Cư dân của The Filmore Da Nang sẽ không thấy phải vội vã lên căn hộ riêng của mình mới được thả lỏng tâm trạng. Chính không gian độc đáo từ lối vào đã được thiết kế với chủ ý giúp hồi phục sức lực và tinh thần.

Sảnh lễ tân còn là không gian đón khách và phòng chờ tiện nghi như các khách sạn đẳng cấp. Bên cạnh đó, dịch vụ lễ tân, quản lý, quản gia riêng… giúp cho cư dân luôn thuận tiện trong mọi sinh hoạt và giao tế.

Phòng khánh tiết như phòng khách nối dài của mỗi căn hộ.

LỐI SỐNG THƯỢNG LƯU TRÊN TẦNG THƯỢNG

Tầng 25 của The Filmore Da Nang đã được biết đến với hệ tiện ích “well-ness by well-tech”, cung cấp những trải nghiệm đỉnh cao như hồ bơi nước ấm vô cực, phòng sauna tia hồng ngoại, phòng thư giãn có thiết bị Nucalm, phòng gym với công nghệ chăm sóc cơ thể hàng đầu thị trường hiện nay... Tuy nhiên, tiện ích mà The Filmore Da Nang kiến tạo cho cư dân còn đa dạng và độc đáo hơn nhiều.

Để nâng tầm trải nghiệm cho cư dân thượng lưu hiện đại, The Filmore Da Nang thiết kế phòng dạ tiệc với đảo bếp cùng nội thất, bài trí và tiện nghi như các khách sạn 5 sao. Không gian này có thể trở thành nơi tiếp khách, chiêu đãi, lễ tiệc khi cư dân có nhu cầu. Dịch vụ tương ứng cũng được thiết kế đi kèm. Đặc biệt, ở đây còn trang bị vật dụng đủ đáp ứng cho những thưởng ngoạn thượng lưu đầy tinh tế.

Thư viện cũng sẽ là nơi mà chắc chắn cư dân không thể bỏ qua. Khi cần sự yên tĩnh nhưng cũng giàu vẻ lãng mạn và kích thích tư duy, căn phòng ấm cúng, đầy đủ vật dụng của thư viện như một phòng làm việc tiện nghi, có ánh sáng, âm nhạc và view cực đẹp luôn sẵn sàng dành cho họ.

Khi cần thư giãn, vườn BBQ và sky-deck cạnh hồ bơi sẽ mang lại cảm giác như những nhà hàng trên không hay sky-bar thời thượng.

Tất cả tiện nghi này đều trong tầm tay và kết nối trực tiếp với gia chủ của từng căn hộ để họ có thể sử dụng dễ dàng. Ngay cả khi dồi dào về ngân sách, mỗi gia đình cũng khó tự trang bị vì còn đòi hỏi mức độ sẵn sàng và thuận tiện ngay khi cần.

Như vậy, tại The Filmore Da Nang, không gian của mỗi người được bắt đầu từ lối vào ở tầng trệt và mở rộng đến tầng thượng với tiện nghi tối đa. Đây chính là một phần sinh động của “không gian sống với mọi giác quan” và “lối sống thịnh vượng” mà giới thượng lưu mong muốn.

