Những trụ cột khiến giới đầu tư khát khao sở hữu “siêu sản phẩm” tại Thành phố Flamingo Golden Hill

“SIÊU SẢN PHẨM” CHỈ CÓ TẠI THÀNH PHỐ FLAMINGO GOLDEN HILL

Giữa bối cảnh sức nóng của bất động sản tại những thị trường quen thuộc có xu hướng giảm, nhà đầu tư bắt đầu săn tìm các dự án ở những vùng đất mới mẻ, dư địa dồi dào.

Tuy nhiên, không phải mọi sản phẩm, mọi khu vực đều khiến giới đầu tư chú ý, thành phố Flamingo Golden Hill có lợi thế đắt giá chính là toàn bộ sản phẩm có sổ đỏ lâu dài. Với giới đầu tư, sản phẩm có sổ đỏ là bảo chứng cho việc sở hữu vĩnh viễn, là ưu điểm rất lớn để nhà đầu tư yên tâm xuống tiền, đồng thời mang đến khả năng tăng giá mạnh mẽ theo thời gian, vì thế luôn có vị thế đắt giá và được người mua săn đón.

Không chỉ vậy, Thành phố Flamingo Golden Hill còn mang đến bộ sưu tập những khác biệt độc đáo, tinh tế trong sản phẩm vừa hấp dẫn du khách du lịch vừa mở khóa tiềm năng vượt trội cho nhà đầu tư.

Kiến tạo tập trung vào 2 dòng sản phẩm Villa Shop và Villa cao cấp, tất cả được thiết kế tỉ mỉ, kỳ công theo theo trường phái kiến trúc Flamingo Flower and Forest In The Sky hàng đầu thế giới. Chỉ cần đặt chân tới đây, du khách sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp của mỗi căn biệt thự. Như một kiệt tác hài hoà giữa cảnh quan và thiên nhiên, mỗi biệt thự như một khu rừng trên cao với hoa và cây xanh đan cài dày đặc. Tất cả những điều trên mang đến không gian sống và tận hưởng ấn tượng, đẳng cấp.

Villa shop và Villa cao cấp như một kiệt tác kiến trúc hài hoà với thiên nhiên.

Riêng với các căn Villa cao cấp, trường phái kiến trúc Flamingo Flower and Forest in the Sky kết hợp cùng trường phái Flamingo Art Colour Design với ánh sáng đa sắc màu dọc hai mặt đường, cùng bể bơi ánh sáng trên cao, mang đến hiệu ứng lung linh, nổi bật giữa tâm điểm thành phố.

Hướng đến một thành phố check in, thành phố của sắc màu và rực rỡ, Flamingo Golden Hill còn xây dựng chuỗi cảnh quan, tiện ích đặc biệt với Quảng trường Sắc màu, công viên Sắc màu… hay những con đường Art Colour Design điểm xuyết. Tổng thể làm nên một điểm đến “must check in” mới mẻ, độc đáo, mở ra tiềm năng thu hút hàng triệu du khách tìm đến đây vui chơi, thăm quan, nghỉ dưỡng.

SỨC HÚT TỪ “SIÊU CHÍNH SÁCH” MANG ĐẾN SIÊU LỢI NHUẬN

Đối diện với Quần thể di sản quốc gia Tam Chúc, Flamingo Golden Hill sở hữu địa thế đắt giá: lưng tựa núi Liên Sơn, mặt hướng hồ Tam Chúc – nơi được ví như “Vịnh Hạ Long trên cạn”. Chính địa thế này kết hợp cùng mảng xanh độc bản mang thương hiệu Flamingo đã mở ra một thành phố của rừng và hoa - điểm đến với cảnh quan đa dạng, hùng vĩ hiếm có.

Áp dụng triệt để triết lý xanh lấy thiên nhiên làm chủ đạo, cả thành phố Flamingo Golden Hill hướng đến các giải pháp thiết kế bền vững, bảo tồn tài nguyên bản địa. Là Tập đoàn hàng đầu về giải pháp kiến tạo môi trường xanh, Flamingo còn chú trọng đến giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng, chính vì thế thành phố Flamingo Golden Hill sở hữu một hạ tầng xanh hoàn hảo nhờ quy hoạch, xây dựng và sử dụng các vật liệu phát xạ thấp, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường sống.

Đặc biệt, nhằm phục vụ nhu cầu chụp ảnh rất lớn của du khách khi tới Flamingo Golden Hill, chủ đầu tư đã tiếp tục rót vốn thiết kế, thi công nâng cấp toàn bộ các khu vực công cộng như nhà đón tiếp, khách sạn, bãi xe, toàn bộ các vỉa hè trong thành phố…, biến tất cả trở thành những điểm check in chụp ảnh đặc sắc, mang đậm nét kiến trúc độc bản và giữ vững chất nghệ thuật đầy mỹ cảm vốn có của Flamingo.

Xây dựng theo trường phái kiến trúc Flamingo Flower and Forest In The Sky và Flamingo Art of Colour Design độc bản, mỗi mái nhà, thảm hoa và tiện ích đều rực rỡ sắc màu độc đáo,, mang đến những sản phẩm bất động sản giá trị không ngừng tăng mạnh theo thời gian.

“Siêu chính sách” là bệ phóng để “siêu sản phẩm” trong tầm tay nhà đầu tư.

Không chỉ mang đến thị trường “siêu sản phẩm” với những giá trị độc nhất, Flamingo Golden Hill còn đem đến chính sách bán hàng hấp dẫn chưa từng có. Theo đó, khách mua biệt thự thời điểm này có thể nhận tổng giá trị chiết khấu và ưu đãi lên đến 40% giá trị - mức ưu đãi kỷ lục, hiếm hoi trên thị trường vào thời điểm này. Khách hàng được hưởng mức chiết khấu 5,5% giá trị hợp đồng trước VAT, thanh toán trước hạn chiết khấu tới 12% trên dòng tiền.

Khách mua vay vốn thanh toán 15%, được hưởng mức lãi suất 0% kéo dài tới 18 tháng. Thêm vào đó, sau khi đi vào vận hành, chủ nhân tham gia chương trình Hỗ trợ kinh doanh có thể hưởng mức thu nhập từ 7%/năm…

Với chính sách siêu hấp dẫn, thành phố Flamingo Golden Hill đang khiến thị trường BĐS sôi động, đặc biệt với giới đầu tư có tầm nhìn sở hữu biệt thự lúc này sẽ đón đầu cơ hội tăng giá trong ngắn hạn khi Trung tâm Dịch vụ với rất nhiều tiện ích khai trương, cùng với đó là hàng loạt sự kiện, lễ hội và chương trình On The Go - Key kinh doanh hoàn hảo hỗ trợ cho từng biệt thự. Đây chính là bệ phóng để dòng tiền của nhà đầu tư tăng trưởng bền vững.