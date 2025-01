Những vụ tai nạn máy bay thương mại có người thiệt mạng trong 20 năm qua

Đồ thị gồm các vụ tai nạn máy bay xảy ra trên máy bay thương mại có từ 14 chỗ ngồi theo lịch trình của các hãng hàng không và có ít nhất một người thiệt mạng.

"Tai nạn" ở đây không chỉ gồm các vụ rơi máy bay mà gồm cả những vụ việc mà máy bay gặp sự cố và hạ cánh an toàn nhưng có ít nhất một người thiệt mạng do chuyến bay. Ví dụ, trong vụ máy bay Singapore Airlines gặp nhiễu động vào tháng 5/2024, dù máy bay hạ cánh an toàn nhưng một hành khách thiệt mạng do bị thương.

Đồ thị này không gồm máy bay riêng của doanh nghiệp, chuyến bay thuê trọn gói, chuyến bay chở hàng, chuyến bay cứu hỏa hay đào tạo... Dữ liệu được sử dụng từ The Aviation Safety Network – tổ chức duy nhất theo dõi tất cả các trường hợp khẩn cấp hàng không trên toàn thế giới.