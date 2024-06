Ninh Bình: Duy trì được tăng trưởng trong 5 tháng đầu năm

Theo Báo cáo 385/ BC - TCTK của Cục Thống kê Ninh Bình, sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Nình Bình tháng 5 ước tính tăng 0,75% so với tháng trước. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 4,25%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,85%; sản xuất và phân phối điện giảm 0,87%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,53%.

Tính chung lại 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số IIP toàn tỉnh Ninh Bình tăng 5,75%, trong đó ngành khai khoáng tăng 18,89%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,12%; sản xuất và phân phối điện tăng 63,61%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,19%.

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐẠT HƠN 12.400 TỶ ĐỒNG

Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2024 toàn tỉnh Ninh Bình ước đạt hơn 39.725 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khai khoáng ước đạt 392,7 tỷ đồng, tăng 19,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo 38.795,6 tỷ đồng, tăng 5,7%; sản xuất và phân phối điện 458,9 tỷ đồng, tăng 60,6%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh này có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ là: Đá các loại 1,7 triệu m3, tăng 17,8%; nước dứa tươi 2,4 triệu lít, tăng 20,2%; giày dép các loại 25,6 triệu đôi, tăng 11,6%; phân Ure 0,2 triệu tấn, tăng 58,7%; phân NPK 49,0 nghìn tấn, tăng 51,2%. Tuy nhiên, một số sản phẩm lại có mức sản xuất giảm như: Dứa đóng hộp 3,4 nghìn tấn, giảm 2,5%; hàng thêu 0,4 triệu m2, giảm 30,2%; quần áo các loại 23,1 triệu cái, giảm 1,2%; xi măng (kể cả clanke) 2,6 triệu tấn, giảm 4,5%; modul camera 73,9 triệu cái, giảm 22,7%.

Tổng số vốn đầu tư thực hiện tháng 5 năm 2024 toàn tỉnh Ninh Bình ước đạt 2.687 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng tháng năm trước. Trong đó: Vốn nhà nước đạt 548,3 tỷ đồng, tăng 12,5%; vốn ngoài nhà nước đạt gần 1.922 tỷ đồng, giảm 5,9%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 216,8 tỷ đồng, gấp 2,2 lần.

Tính chung lại, tổng vốn đầu tư thực hiện 5 tháng đầu năm 2024 toàn tỉnh này ước đạt hơn 12.447 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: Vốn Nhà nước đạt hơn 2.355 tỷ đồng, tăng 4,2%; vốn ngoài nhà nước đạt hơn 9.038 tỷ đồng, giảm 3,5%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 1.054 tỷ đồng, gấp 2,2 lần.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng 5 của Ninh Bình ước đạt gần 6.295 tỷ đồng, tăng 19,0% so với tháng 5/2023. Tính chung lại cả 5 tháng đầu năm 2024, doanh thu bán lẻ hàng hoá toàn tỉnh đạt trên hơn 33.031 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước. Có 11/12 nhóm hàng hóa có doanh thu bán lẻ tăng, trong đó một số nhóm đạt mức tăng cao như: Lương thực, thực phẩm ước đạt hơn 12.553 tỷ đồng, tăng 33,8%; hàng may mặc hơn 1.690 tỷ đồng, tăng 37,2%; vật phẩm văn hóa giáo dục gần 180 tỷ đồng, tăng 39,8%; gỗ và vật liệu xây dựng gần 7.339 tỷ đồng.

Ước tính doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống trong tháng 5 năm 2024 của Ninh Bình đạt gần 789 tỷ đồng, tăng 27,0% so với cùng kỳ năm 2023; doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành ước đạt 7,2 tỷ đồng, tăng 54,9%; doanh thu một số ngành dịch vụ khác ước đạt 519,5 tỷ đồng, tăng 14,0%.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống thực hiện trên toàn tỉnh Ninh Bình ước đạt trên hơn 3.864 tỷ đồng, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành ước đạt trên 42,9 tỷ đồng, gấp 5,6 lần; doanh thu một số ngành dịch vụ khác ước đạt trên 2.530,3 tỷ đồng, tăng 11,5%.

DOANH THU DU LỊCH ĐẠT TRÊN 5.300 TỶ ĐỒNG

Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh Ninh Bình trong tháng 5 ước thực hiện 302,9 triệu USD, tăng 15,6% so với tháng 5 năm 2023. Trong 5 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh này ước đạt 1.390 triệu USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: Camera và linh kiện ước đạt 352,4 triệu USD; giày dép các loại 350,1 triệu USD; xi măng và clanke 254,3 triệu USD; quần áo các loại 130,1 triệu USD; linh kiện điện tử 55,4 triệu USD, linh kiện phụ tùng ô tô các loại 53,7 triệu USD...

5 tháng đầu năm nay, một số mặt hàng của Ninh Bình có sản lượng xuất khẩu tăng khá so với cùng kỳ như: Hàng thêu ren 76,5 nghìn chiếc, tăng 45,0%; kính quang học 927,1 nghìn chiếc, tăng 33,2%; linh kiện điện tử 55,4 triệu USD, tăng 43,0%; đồ chơi trẻ em 10,2 triệu con, gấp 2,8 lần...

Tuy nhiên một số mặt hàng xuất khẩu của tỉnh này lại giảm sút so với cùng kỳ như: Dứa, dưa chuột đóng hộp 3,1 nghìn tấn, giảm 15,6%; nước dứa cô đặc 426 tấn, giảm 36,4%; quần áo các loại 23,1 triệu chiếc, giảm 9,1%... Một số mặt hàng tuy giảm về số lượng nhưng lại tăng về giá trị xuất khẩu như: Quần áo các loại, camera và linh kiện, sản phẩm cói khác.

Tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa trong tháng 5 của Ninh Bình ước thực hiện gần 257,5 triệu USD, tăng 0,8% so với cùng tháng năm 2023.

Tính chung lại, 5 tháng đầu năm nay tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa của Ninh Bình ước đạt trên 1.214,9 triệu USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá các nhóm mặt hàng nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn là: Linh kiện điện tử 406,6 triệu USD; linh kiện phụ tùng ô tô các loại 329,5 triệu USD; phụ liệu sản xuất giày, dép 251,6 triệu USD; vải may mặc các loại 52,2 triệu USD; máy móc thiết bị 12,2 triệu USD.

Ước tính số lượt khách đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh trong tháng 5 của Ninh Bình đạt gần 730.000 lượt khách, tăng 52,9% so với cùng tháng năm trước. Trong đó, khách trong nước gần 627.000 lượt, tăng 40,5%; khách quốc tế 103.000 lượt, gấp 3,3 lần.

Du khách đến với khu du lịch Tràng An, tỉnh Ninh Bình

Tổng số lượt khách đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh ước đạt 180,9 nghìn lượt khách, tăng 86,2%; số ngày khách lưu trú ước đạt 194,4 nghìn ngày khách, tăng 43,4%. Doanh thu du lịch trong tháng ước đạt 714,6 tỷ đồng, tăng 48,0%.

Tính chung 5 tháng đầu năm nay, số lượt khách đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 5,7 triệu lượt khách, tăng 36,1% so với 5 tháng năm 2023. Trong đó, khách trong nước hơn 5 triệu lượt khách, tăng 27,4%; khách quốc tế gần 616.000 lượt, gấp 3,1 lần.

Tổng số lượt khách đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ước đạt hơn 1 triệu lượt khách, tăng 82,9%; số ngày khách lưu trú ước đạt hơn 1,1 triệu ngày khách, tăng 58,0%. Doanh thu du lịch 5 tháng ước đạt trên hơn 5.337 tỷ đồng, tăng 55,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu lưu trú 382,2 tỷ đồng, tăng 42,7%; doanh thu ăn uống hơn 2.625 tỷ đồng, tăng 48,3%.