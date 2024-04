Du lịch Ninh Bình bội thu

Theo Báo cáo số 239/BC-CTK Ninh Bình của Cục Thống kê Ninh Bình, trong quý I/2024, các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục diễn ra sôi động, duy trì tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt là các ngành lưu trú, ăn uống và dịch vụ du lịch lữ hành.

Kinh tế quý I/2024 của tỉnh Ninh Bình phát triển với tốc độ tăng trưởng đạt 8,02%, vượt kịch bản đề ra và xếp thứ 5 khu vực Đồng bằng sông Hồng, xếp thứ 12 toàn quốc.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa toàn tỉnh Ninh Bình đạt trên 20.596 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Lượng du khách đến Ninh Bình tăng cao góp phần tăng doanh thu các các ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống với 2.268 tỷ đồng, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt gần 29 tỷ đồng, gấp 13,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động du lịch của tỉnh này trong quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng của năm 2023. Số lượt khách đến các điểm thăm quan, du lịch trên địa bàn tỉnh này ước đạt gần 3,9 triệu lượt khách, tăng hơn 21% só với quý I/2023.

Trong đó, khách trong nước 3,6 triệu lượt khách, tăng 15,8%; khách quốc tế 300.000 lượt, gấp 2,4 lần. Doanh thu du lịch quý I/2024 ước đạt gần 3.660 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu khách sạn là hơn 231 tỷ đồng, tăng hơn 37%; doanh thu nhà hàng hơn 1.729 tỷ đồng, tăng hơn 27%.

Tình hình sản xuất công nghiệp của tỉnh này trong quý I/204 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định và đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh này tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khoáng sản tăng hơn 20%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,32%, ngành sản xuấ và phân phối điện tăng hơn 95%, cung cấp, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4.61%.

Giá trị sản xuất công nghiệp quý I/2024 toàn tỉnh Ninh Bình ước đạt hơn 22.226 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khai khoáng ước đạt hơn 233 tỷ đồng, tăng 3,3%; sản xuất và phân phối điện hơn 246 tỷ đồng, tăng hơn 95%; cũng cấp nước, hoạt động quản lý và xả thải, nước thải hơn 52 tỷ đồng, tăng 8,6%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh này trong quý I/2024, có mức tăng cao so với cùng kỳ, như: Đá các loại đạt 0,9m3 triệu m3, tăng hơn 20%, ngô ngọt đóng hộp 0,7 nghìn tấn, tăng hơn 20%, nước dứa tươi 1,2 triệu lít. tăng gần 80%, linh kiện điện tử 31,4 triệu cái, tăng hơn 16%, điện sản xuất 0,2 tỷ Kwh, tăng hơn 75%...

Ngược lại, một số sản phẩm của tỉnh này lại có mức giảm, như: thức ăn chăn nuôi gia súc 4,5 nghìn tấn, giảm gần 36%, giày dép các loại 13,5 triệu đôi, giảm 2,8%, xi măng (kể cả clanke) 1,3 triệu tấn, giảm hơn 15%...

Cũng theo kết quả điều tra về xu hướng của các doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo trong I/2024 tại tỉnh này, cho thấy, có hơn 22% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm này tốt hơn năm trước, hơn 42% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và hơn 35% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Tiếp đến, về vốn đầu tư thực hiện trong quý I của tỉnh Ninh Bình ước đạt hơn 7.535 tỷ đồng, tăng 9,3% so với quý I/2023. Trong đó, vốn nhà nước đạt hơn 1.398 tỷ đồng, tăng hơn 7%; vốn ngoài Nhà nước đạt hơn 5.515 tỷ đồng, tăng 3,8%; vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đạt hơn 621 tỷ đồng, gấp 2,3 lần.

Kết quả thực số dự án, công trình lớn tại tỉnh này có khối lượng vốn đầu tư lớn trong quý I/2024, cụ thể như Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An và các dự án thành phần ước đạt gần 100 tỷ đồng, xây dựng tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 1) ước đạt gần 60 tỷ đồng. Đầu tư thiết bị âm thanh, ánh sáng chuyên dùng cho Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình ước đạt 30 tỷ đồng.

Về xuất khẩu, trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa toàn tỉnh Ninh Bình ước đạt trên 774 triệu USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn là: Camera và linh kiện ước đạt hơn 207 triệu USD, giày dép các loại đạt gần 192 triệu USD, xi măng và clanke đạt hơn 134 triệu USD.

Một số mặt hàng có mức xuất khẩu tăng khá só với cùng kỳ như: Hàng thêu ren 40.000 chiếc, tăng hơn 27%; đồ chơi trẻ em 3,9 triệu chiếc, tăng gần 70%; linh phụ kiện ô tô các loại gần 28 triệu USD, tăng hơn 76%.

Về nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa toàn tỉnh Ninh Bình ước đạt trên 736 triệu USD, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá các nhóm mặt hàng nhập khẩu có tỷ trọng lớn là: Linh kiện điện tử gần 285 triệu USD, linh kiện phụ tùng ô tô các loại hơn 913 triệu USD; phụ kiện sản xuất giày, dép 129 triệu USD.