Ông Nguyễn Văn Lê thôi làm Tổng Giám đốc SHB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (mã: SHB-HNX) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc .

Theo đó, quyết định nêu rõ, miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB đối với ông Nguyễn Văn Lê kể từ ngày 4/8/2021. Ông Lê có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc, tài sản, hồ sơ đang quản lý cho nhân sự được phân công, tiếp nhận theo đúng quy định của SHB và của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Lê phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và SHB đối với các công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc SHB.

Ông Nguyễn Văn Lê có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các công việc, tài sản, hồ sơ đang quản lý cho nhân sự được phân công, tiếp nhận theo đúng quy định của SHB và của pháp luật có liên quan. Đồng thời, phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và SHB đối với các công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc SHB.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Lê đã xin từ chức vì lý do sức khoẻ nhưng vẫn đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị phụ trách xử lý nợ. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Võ Đức Tiến sẽ kiêm nhiệm phụ trách điều hành SHB trong thời gian ngân hàng tìm tổng giám đốc mới.

Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ là đại diện theo pháp luật của SHB và ủy quyền các công việc cho Phó Chủ tịch để điều hành SHB.

Về kết quả kinh doanh của SHB, lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng đạt 3.095 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 86,5% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 50% so với kế hoạch cả năm. Chi phí dự phòng rủi ro đã trích trong 06 tháng đầu năm 2021 đạt 2.258 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ năm 2020 thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng tài sản, phát triển an toàn và bền vững

Theo đó, quý 2/2021, SHB ghi nhận 1.431 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 3.095 tỷ đồng, tăng 86,5% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 50% so với cả hai kịch bản lợi nhuận cả năm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 24,3%.

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của SHB đạt 458 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với thời điểm đầu năm và hoàn thành đến 99,5% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Vốn tự có đạt 40.425 tỷ đồng. Vốn điều lệ đạt 19.260 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2021, tỷ lệ nợ xấu (NPL) riêng lẻ của SHB được kiểm soát ở 1,87%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất ở mức 2%, tăng so với năm 2020 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 tại hai quốc gia Lào và Campuchia, ảnh hưởng đến việc phân loại nợ của hai ngân hàng con của SHB tại các quốc gia này.