Ông Trump tuyên bố tăng thuế quan thép lên 50%

“Chúng tôi sẽ tăng thuế quan thép từ 25% lên 50%, đối với thép nhập khẩu vào Mỹ”, hãng tin CNBC dẫn lời ông Trump tại nhà máy Irvin Works của hãng thép US Steel ở West Miflin, bang Pennsylvania. Ông chủ Nhà Trắng nói thuế quan cao sẽ “tiếp tục bảo vệ ngành công nghiệp thép” trong nước.

“Với mức thuế 25%, họ có vẻ vẫn vượt rào được. Ở mức 50%, họ sẽ không vượt rào được nữa”, ông Trump nói. Sau đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết thuế quan mới đối với thép và nhôm sẽ có hiệu lực vào ngày 4/6.

Tuyên bố tăng thuế quan thép được ông Trump đưa ra sau khi ông phát tín hiệu vào tuần trước rằng ông sẽ cho phép hãng thép Nhật Bản Nippon Steel thâu tóm US Steel - một thương vụ gây tranh cãi. Các nhà đầu tư và thành viên công đoàn đã cố gắng tìm câu trả lời từ phía ông Trump về cấu trúc của thỏa thuận này, nhưng hầu như ông không đưa ra thêm chi tiết nào về thỏa thuận.

Trong cuộc gặp ngày thứ Sáu, ông Trump nói Nippon đã cam kết duy trì hoạt động hết công suất lò cao của US Steel trong thời gian ít nhất 1 thập kỷ. Sẽ không có công nhân US Steel nào bị sa thải và “không có bất kỳ hoạt động thuê ngoài nào” liên quan tới thỏa thuận. Ngoài ra, công nhân của US Steel sẽ nhận được mỗi người 5.000 USD tiền thưởng.

Cho tới thời điểm này, ông Trump vẫn tránh gọi đây là một vụ sáp nhập, và thay vào đó gọi là “quan hệ đối tác” trong một bài đăng vào hôm 23/5 trên Truth Social. Ông nói trụ sở của US Steel sẽ duy trì ở Pittsburgh và Nippon Steel sẽ đầu tư 14 tỷ USD trong vòng 14 tháng vào hãng thép 120 năm tuổi từng được coi là biểu tượng của nền công nghiệp Mỹ.

Về phần mình, U.S. Steel đã gọi thỏa thuận này là một “cuộc sáp nhập”, trong đó công ty này sẽ trở thành “công ty con do Nippon Steel Bắc Mỹ sở hữu hoàn toàn”, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động như một công ty riêng biệt - theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 8/4.

Vào hôm Chủ nhật tuần trước, ông Trump nói với các nhà báo rằng thỏa thuận này là một “khoản đầu tư, là quyền sở hữu một phần, nhưng sẽ do Mỹ kiểm soát”.

Nguồn thạo tin đã tiết lộ với hãng tin CNBC rằng Nippon Steel dự kiến ​​sẽ hoàn tất việc mua lại U.S. Steel với giá 55 USD/cổ phiếu, và đây là mức giá đề xuất ban đầu mà nhà sản xuất thép Nhật Bản đưa ra trước khi thương vụ bị Tổng thống Joe Biden từ chối vào tháng 1. Ông Biden đã chặn đề xuất mua lại US Steel của Nippon Steel vì lý do an ninh quốc gia, cho rằng thương vụ này sẽ gây nguy hiểm cho các chuỗi cung ứng quan trọng.

Tuy nhiên, ông Trump đã ra lệnh xem xét lại thỏa thuận này vào tháng 4, giảm bớt sự phản đối trước đây của ông đối với việc Nippon Steel mua U.S. Steel. Tổng thống công bố “mối quan hệ đối tác” giữa hai hãng thép vào thời điểm một ngày sau khi Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) dự kiến ​​kết thúc quá trình đánh giá và đưa ra khuyến nghị về việc liệu các công ty có tìm ra cách để “giảm thiểu mọi rủi ro an ninh quốc gia” hay không.

Trao đổi với CNBC hôm thứ Ba tuần này, thượng nghị sỹ Dave McCormick của bang Pennsylvania nói US Steel sẽ có một vị CEO Mỹ và đại đa số thành viên hội đồng quản trị của công ty sẽ là người Mỹ.

“Đây là một thỏa thuận an ninh quốc gia sẽ được ký kết với Chính phủ Mỹ. Sẽ có một tỷ lệ vàng thành viên hội đồng quản trị là người Mỹ, và tỷ lệ này sẽ do Chính phủ Mỹ phê chuẩn, để đảm bảo rằng mức sản lượng thép không bị cắt giảm”, ông McCormick nói với CNBC.