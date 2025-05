Lại có tin Nippon Steel mua US Steel với giá 55 USD/cổ phiếu

Theo dự kiến, hãng thép Nhật Bản Nippon Steel sẽ hoàn tất cuộc mua lại hãng thép Mỹ US Steel với giá 55 USD/cổ phiếu - nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin CNBC.

Trong khi đó, vào hôm thứ Sáu vừa rồi, Tổng thống Donald Trump tuyên bố US Steel và Nippon Steel đã nhất trí thiết lập “quan hệ đối tác”, và không nói rõ đây có phải là một vụ thâu tóm hay không. Cũng theo lời ông Trump, Nippon Steel sẽ đầu tư 14 tỷ USD vào Mỹ trong 14 tháng tới, và trụ sở của US Steel sẽ giữ nguyên ở Pittsburgh, Pennsylvania.

Sau khi có tin về vụ mua lại do CNBC đăng tải, giá cổ phiếu US Steel tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (27/5), đóng cửa ở mức 53,04 USD/cổ phiếu. Trước đó, giá cổ phiếu này tăng 20% trong phiên ngày thứ Sáu sau tuyên bố của ông Trump. Mức giá 55 USD/cổ phiếu mà Nippon đưa ra cho US Steel theo tiết lộ của nguồn thạo tin cũng chính là mức giá được đưa ra trước khi thỏa thuận bị chặn hồi tháng 1.

Khi còn cầm quyền, Tổng thống Joe Biden đã chặn thương vụ Nippon Steel mua US Steel vì lý do an ninh quốc gia, cho rằng vụ mua lại này có thể gây hại cho chuỗi cung ứng quan trọng của Mỹ. Hồi tháng 4, ông Trump yêu cầu cơ quan chức năng Mỹ rà soát lại việc Nippon Steel chào mua US Steel, dù trước đó ông phản đối thương vụ này.

Về phần mình, nghiệp đoàn Công nhân Thép Mỹ (USW) phản đối việc Nippon Steel chào mua US Steel. Hôm thứ Sáu, Chủ tịch nghiệp đoàn này - ông David McCall - nói nghiệp đoàn “không thể đồn đoán về tác động” từ tuyên bố của ông Trump “nếu như chưa có thêm thông tin”.

“Mối lo chính của chúng tôi vẫn là việc Nippon, một công ty nước ngoài với lịch sử dài vi phạm các quy định của nghiệp đoàn chúng tôi, sẽ tiếp tục làm suy yếu năng lực sản xuất thép của Mỹ và làm mất hàng nghìn công việc”, ông McCall nói trong một tuyên bố.

Hôm Chủ nhật, ông Trump nói cú bắt tay giữa hai hãng thép là một “vụ đầu tư, sở hữu một phần, nhưng sẽ do Mỹ kiểm soát”. Trao đổi với CNBC ngày thứ Ba, thượng nghị sỹ Dave McCormick của bang Pennsylvania nói US Steel sẽ có một vị CEO Mỹ và đại đa số thành viên hội đồng quản trị của công ty sẽ là người Mỹ.

“Đây là một thỏa thuận an ninh quốc gia sẽ được ký kết với Chính phủ Mỹ. Sẽ có một tỷ lệ vàng thành viên hội đồng quản trị là người Mỹ, và tỷ lệ này sẽ do Chính phủ Mỹ phê chuẩn, để đảm bảo rằng mức sản lượng thép không bị cắt giảm”, ông McCormick nói với CNBC.

Số vốn 14 tỷ USD mà Nippon đầu tư sẽ bao gồm 2,4 tỷ USD rót vào nhà máy của US Steel ở Mon Valley gần Pittsburgh, ông McCormick cho hay. Thỏa thuận này sẽ giữ 10.000 việc làm cho Pennsylvania và bổ sung thêm 10.000 việc làm nữa về xây dựng do có thêm một lò hồ quang nữa được xây, theo vị thượng nghị sỹ.

Khi được hỏi liệu Nippon sẽ được gì từ thương vụ này, ông McCormick nói hãng thép Nhật sẽ “có một số thành viên nhất định trong hội đồng quản trị, và đây sẽ là một phần trong cấu trúc doanh nghiệp” của US Steel.

“Họ muốn có cơ hội tiếp cận với thị trường Mỹ. Việc này cho phép họ làm được như vậy và có được lợi ích kinh tế từ đó. Đó là đề xuất mà họ đưa ra và đàm phán với phía Mỹ”, ông McCormick phát biểu.

US Steel từng là một biểu tượng của sức mạnh công nghiệp Mỹ khi đạt tới vị trí công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới và là doanh nghiệp đầu tiên trong lịch sử đạt tới mốc vốn hóa 1 tỷ USD không lâu sau khi ra đời vào năm 1901. Tuy nhiên, US Steel đã trải qua nhiều thập kỷ đi xuống sau thời kỳ đỉnh cao hậu Chiến tranh Thế giới thứ hai. Công ty này thậm chí không còn là nhà sản xuất thép lớn nhất của Mỹ, và là một nhà sử dụng lao động tương đối nhỏ, với khoảng 14.000 nhân viên ở Mỹ, trong đó có 11.000 người là thành viên của nghiệp đoàn USW.