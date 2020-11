Peru phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn 100 năm

Chính phủ Peru ngày 24/11 thông báo phát hành 4 tỷ USD trái phiếu, bao gồm các kỳ hạn 12 năm, 40 năm và 100 năm, với mức lãi suất lần lượt là 1%, 1,12% và 1,7%, nguồn tin thân cận của Bloomberg cho biết.

Đây là đợt phát hành trái phiếu thế kỷ với lãi suất thấp nhất từ trước tới nay tại một nền kinh tế mới nổi. Theo đó, Peru trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới phát hành trái phiếu thế kỷ, bao gồm bao gồm Mexico, Argentina, Bỉ, Ireland, Trung Quốc...

Thông báo phát hành trái phiếu của Peru được đưa ra không lâu sau khi các cuộc biểu tình nổ ra trên toàn quốc liên quan tới việc luận tội Tổng thống Martin Vizcarra, đẩy đồng nội tệ Sol chạm đáy và khiến tổng thống kế nhiệm Manuel Merino từ chức chỉ sau 6 ngày nắm quyền.

Theo Bloomberg, đợt phát hành trái phiếu mới của Peru nhằm tận dụng tình hình lãi suất thấp kỷ lục trên toàn cầu, đồng USD yếu và các chương trình kích thích kinh tế quy mô lớn làm gia tăng sức hấp dẫn của tài sản tài chính ở nhiều quốc gia đang phát triển.

Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Peru, số tiền huy động được từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng cho các chương trình phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ giảm thâm hụt ngân sách.

Waldo Mendoza, Bộ Trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Peru, cho biết nợ công của nước này dự kiến tăng mạnh trong năm 2020 và 2021 sau hàng loạt chương trình kích thích kinh tế với giá trị tương đương 20% GDP để ngăn chặn ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nợ công của Peru được dự báo sẽ tăng từ mức 28% hiện tại lên 35% vào cuối năm 2020 và 38% vào năm 2021.

Hồi tháng 4, chính phủ Peru cũng phát hành 3 tỷ USD trái phiếu để dùng cho các gói cứu trợ Covid-19. Jose Olivares, người đứng đầu bộ phận quản lý nợ công của Bộ Kinh tế và Tài chính Peru, cho biết chính phủ nước này dự kiến phát hành thêm trái phiếu vào năm tới, chủ yếu là trái phiếu bằng đồng nội tệ.

"Không bị ảnh hưởng bởi các sự kiện chính trị gần đây, các nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào hệ thống tài chính của Peru", ông Olivares cho biết. "Khi nói về trái phiếu Peru, họ cho rằng đây là tài sản không có rủi ro".

Theo JPMorgan Chase & Co, Peru hiện là một trong những quốc gia an toàn nhất tại Mỹ Latinh với mức chênh lệch lợi suất trái phiếu 149 điểm cơ bản so với trái phiếu Mỹ.