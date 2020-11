Phát Đạt tự tin với kế hoạch 14.000 tỷ lợi nhuận trong 5 năm

Sở hữu quỹ đất đắc địa 420 ha, được hàng loạt các quỹ đầu tư danh tiếng nước ngoài hậu thuẫn, các siêu dự án tại thị trường tỉnh đều có kết quả bán hàng vượt trội là những yếu tố giúp Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (MCK: PDR) đạt được kết quả kinh doanh chưa từng có.

Cuối tháng 9/2020, Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt tăng chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận lũy kế giai đoạn 2019 - 2023 lên mức 14.270 tỷ đồng thay cho chỉ tiêu cũ là 11.850 tỷ đồng.

Con số 14.270 tỷ đồng lợi nhuận mà PDR công bố, gây chú ý với giới kinh doanh bất động sản trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp khó khăn trước những diễn biến tiêu cực do dịch Covid gây ra.

Đánh giá về con số hơn 14.000 tỷ lợi nhuận mà PDR đặt ra trong 5 năm, tiến sĩ Trần Nguyễn Minh Hải, chuyên gia bất động sản Đại học Ngân hàng Tp.HCM nhận định: "PDR đang sở hữu quỹ đất đắc địa 420 ha, được hàng loạt các quỹ nước ngoài hậu thuẫn, các dự án tại thị trường tỉnh đều có kết quả bán hàng tốt. Vì vậy, không khó hiểu khi công ty này đặt mục tiêu lợi nhuận ấn tượng trong giai đoạn 2019 - 2023".

Con số lợi nhuận kỷ lục được đặt ra khi lãnh đạo Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt tái cơ cấu, thay đổi chiến lược kinh doanh. Theo đó, trong chiến lược phát triển 5 năm tới (2019-2023), PDR định hướng mở rộng quỹ đất, phân khúc bất động sản mới ra các tỉnh miền Trung chứ không còn tập trung vào căn hộ cao cấp tại Tp.HCM.



Theo thông tin PDR cung cấp, hiện tổng quỹ đất mà Phát Đạt đang sở hữu là hơn 420 ha tại Tp.HCM, Phú Quốc, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định. Với diện tích đất này, PDR sẽ phát triển 10 dự án bất động sản với tổng mức đầu tư hàng tỷ USD.

Chiến lược đầu tư mạnh vào thị trường bất động sản vùng ven được thể hiện rõ nhất ở mức vốn đầu tư mà PDR đổ vào dự án khu đô thị Nhơn Hội (Bình Định). Theo công bố của Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định, vào ngày 20/8/2019, UBND tỉnh Bình Định đã trao 15 quyết định đầu tư cho Phát Đạt cùng 14 doanh nghiệp khác với tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng. Trong đó, PDR là đơn vị có tổng mức đầu tư dự kiến lớn nhất và gần gấp hai lần so với tổng mức đầu tư dự kiến của 14 doanh nghiệp khác cộng lại.

Vào tháng 3/2020, sau vài tháng mở bán, toàn bộ sản phẩm phân khu 2 rộng hơn 36 ha của khu đô thị này đã được bán hết, mang về nguồn doanh thu lớn hàng nghìn tỷ đồng cho PDR.

Ngoài khu đô thị Nhơn Hội, PDR chi ra gần 700 tỷ đồng để sở hữu quỹ đất đắc địa bậc nhất Bình Dương trên mặt tiền Quốc lộ 13 thuộc thành phố Thuận An. Cuối tháng 10, Phát Đạt đã chính thức giới thiệu dự án này ra thị trường với tên thương mại Astral City. Dự án Astral City gồm 2 giai đoạn khoảng 5.000 căn hộ với 8 toà tháp 40 tầng cao nhất Bình Dương. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của "thủ phủ công nghiệp".

Ngoài khu đô thị Nhơn Hội và Astral City, tháng 6/2020, Phát Đạt còn thành công với thương vụ nhận chuyển nhượng 99% vốn từ Công ty Cổ phần Bến Thành - Long Hải, trở thành đơn vị phát triển cho dự án rộng 126.363,5 m2, vị trí đắc địa khi vừa giáp biển giáp núi, hội tụ đầy đủ tiện nghi cao cấp cho hoạt động nghỉ dưỡng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo thông tin, dự án được triển khai với 3 giai đoạn, PDR tiếp nhận và đang tích cực hoàn thành giai đoạn 2. Dự kiến sau khi hoàn thành, đây sẽ là khu du lịch, nghỉ dưỡng bậc nhất Bà Rịa - Vũng Tàu.

Không ngừng lại ở đó, PDR tiếp tục thắng lớn trong thương vụ chuyển nhượng 99% cổ phần Serenity từ Tài Tiến, phát triển hoàn thiện dự án Logistic Soài Rạp, một dự án tiềm năng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, cách Cảng Cái Mép chỉ 1,4 km, di chuyển đến Tp.HCM hay sân bay Long Thành đều rất thuận tiện. Đây là dự án lớn, được PDR chú trọng phát triển với tổng vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, được xây dựng trong khuôn viên diện tích 240.000 m2.

Liên tục thành công trong các thương vụ chuyển nhượng đầy quy mô, Phát Đạt chứng tỏ được tiềm lực tài chính vững chắc, dự đoán trong giai đoạn tới sẽ là thời kì phát triển mạnh mẽ của Phát Đạt.

Chiến lược tập trung phát triển các dự án vùng ven giúp PDR mang về khoản lợi nhuận và doanh khu tăng trưởng kỷ lục. Báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất cho thấy, doanh thu quý 3/2020 của Phát Đạt là 1.316 tỷ đồng, tăng 330% so với cùng kỳ năm trước. Mức lợi nhuận của PDR cũng tăng đột biến đạt 439 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của Phát Đạt gần 2.498 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 903 tỷ đồng.

Kết quả này đã giúp PDR vượt qua hàng nghìn doanh nghiệp Việt để đứng thứ 6 trong top 50 công ty kinh doanh tốt nhất Việt Nam năm 2019, do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư và Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên. Đầu quý 4/2020, PDR là một trong 6 công ty Việt Nam vượt qua 18.000 tập đoàn trên thế giới để giành giải thưởng "tăng trưởng ấn tượng" do The International Business Awards® vinh danh.

Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City được kỳ vọng là dự án biểu tượng nơi cửa ngõ của “thủ phủ công nghiệp” Bình Dương.

Ngoài kết quả kinh doanh ấn tượng, PDR còn được hậu thuẫn về tài chính, công nghệ từ hàng loạt các quỹ đầu tư danh tiếng trên thế giới. Giữa năm 2019, PDR đã kí kết thành công thỏa thuận hợp tác đầu tư với Samty Asia Investments Pte. Ltd (Công ty con trực thuộc Samty Corporation) và một công ty phát triển bất động sản hàng đầu của Nhật Bản thông qua Quỹ Vietnam New Urban Center LP.



Khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ một phần trong kế hoạch sử dụng vốn đầu tư PDR nhằm phát triển cho một số dự án hiện tại của công ty, đặc biệt là dự án tại khu vực Tp.HCM.

Theo ông Nguyễn Văn Đạt, chủ tịch Hội đồng Quản trị PDR chia sẻ, việc hợp tác với các đối tác nước ngoài trên là một bước tiến quan trọng. "Thị trường bất động sản Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển trong nhiều năm tới. Chính vì vậy, chúng ta nên tự tin hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài, chỉ cần đáp ứng đủ tiêu chí, uy tín và năng lực của doanh nghiệp để các nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng hợp tác và góp vốn", ông Đạt nhấn mạnh.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá, 2020 là một năm đầy biến động của nền kinh tế dưới sự ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Đa số doanh nghiệp làm ăn trì trệ, kinh doanh cầm chừng và cần thời gian ổn định lại. Tuy nhiên, Phát Đạt không những không bị ảnh hưởng, mà còn khẳng định vị thế, ngày càng phát triển hơn khi thu hút nhà đầu tư nước ngoài rót vốn, củng cố tiềm lực kinh tế, liên tục mở rộng phạm vi hoạt động về các tỉnh vùng ven Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.