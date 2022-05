Phát hành trái phiếu bất động sản sẽ còn giảm mạnh trong những quý tới

Báo cáo thị trường trái phiếu vừa được VnDirect công bố cho thấy, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong Quý 1/2022 đạt mức 45.374 tỷ đồng, giảm 84,9% so với quý trước, đồng thời tăng mạnh 48,3% so với cùng kỳ. Trong đó, phát hành riêng lẻ chiếm 87%, phát hành ra công chúng chiếm 13% tổng khối lượng phát hành. Tỷ lệ phát hành thành công đạt 102,6%.

Trong quý 1, có 40 doanh nghiệp phát hành tổng cộng 39.478 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, tăng 67,2% so với cùng kỳ, giảm 86,0% so với quý trước. Các doanh nghiệp có giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ lớn nhất trong quý bao gồm: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tường Khải 5.980 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng Minh Trường Phú 5.900 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 3.948 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Eagle Side 3.390 tỷ đồng.

Trong Q1/22, 5.896 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành ra công chúng, giảm 15,7% so với cùng kỳ và giảm 68,8% so với quý trước. Các doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn nhất gồm NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 2.209 tỷ đồng và NH TMCP Bưu điện Liên Việt 1.695 tỷ đồng.

Bất động sản là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 40,2% tổng giá trị phát hành Q1/22, tương đương 15.860 tỷ đồng tăng 25,2% so với cùng kỳ, giảm 86,5% so với quý trước. Các doanh nghiệp bất động sản phát hành giá trị lớn nhất bao gồm: CTCP Đầu tư và Phát triển Eagle Side 3.930 tỷ đồng, CTCP Hưng Thịnh Investment 2.000 tỷ đồng, CTCP Phát triển BĐS Đất Việt 1.600 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu quý 1/2022.

Xây dựng là ngành chiếm tỷ trọng lớn thứ hai với 34,8% tổng giá trị phát hành, tương đương 13.720 tỷ đồng tăng 119,2% so với quý trước và tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ. VnDirect cho rằng các doanh nghiệp xây dựng đang tăng tốc triển khai dự án hạ tầng và dân cư sau giai đoạn chậm lại do dịch bệnh trong năm 2021. Ngoài 2 doanh nghiệp nêu ở trên, CTCP Xây dựng Minh Trường Phú 800 tỷ đồng cũng thuộc top 3 các doanh nghiệp ngành Xây dựng có giá trị phát hành lớn nhất trong Q1/22.

Tài chính – Ngân hàng xếp ở vị trí thứ 3 với tỉ trọng 18,8% tổng giá trị phát hành, tương đương 7.403 tỷ đồng, giảm mạnh 92,0% so với quý trước, nhưng vẫn tăng mạnh 68,1% so với cùng kỳ. Ngoài NH TMCP Quốc tế, thì top 3 các doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn nhất thuộc nhóm này còn gồm có CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA (1.000 tỷ đồng) và NH TMCP Á Châu (650 tỷ đồng).

Các ngành khác đã loại trừ ngành Xây Dựng chiếm 6,3% tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý, tương đương 2.495 tỷ đồng (giảm 95,8% so với quý trước và 25,1% so với cùng kỳ). Đáng chú ý có 2 doanh nghiệp trồng cây cao su có giá trị phát hành phiếu riêng lẻ lớn nhất bao gồm Cty TNHH Cao su An Thịnh 650 tỷ đồng và Cty TNHH Đầu tư Cao su Cường Thịnh 545 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp xây dựng phát hành trái phiếu quý 1/2022.

Đánh giá về thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong ngắn hạn, VnDirect cho rằng, thị trường có thể trầm lắng trong 1-2 quý tới do đang chờ đợi những thay đổi về mặt chính sách, pháp lý được cơ quan quản lý nhà nước ban hành trong thời gian tới; các doanh nghiệp phát hành, tổ chức tư vấn, bảo lãnh phát hành, nhà đầu tư tổ chức (Ngân hàng, công ty bảo hiểm), cần thời gian để thích ứng với những thay đổi mới về mặt chính sách, pháp lý khi các Thông tư, Nghị định mới đi vào hiệu lực.

Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân cần thêm thời gian để ổn định tâm lý, suy xét và đánh giá tình hình thị trường trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Về nhóm ngành, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của nhóm Bất động sản sẽ giảm dần trong một vài quý tới và nhường dòng vốn cho những doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ thiết yếu. Thực tế, số liệu từ FiinGroup cũng cho thấy, không có một doanh nghiệp bất động sản nào phát hành trái phiếu trong tháng 4 vừa qua sau vụ lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh buộc phải huỷ bỏ.

Ngoài ra, với việc Chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư công, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xây dựng sẽ cần có nguồn vốn đủ để đảm bảo tiến độ. Vì vậy, dự báo giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp của ngành Xây dựng trong năm 2022 sẽ cải thiện hơn so với năm 2021.

Về dài hạn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch và phát triển bền vững hơn.