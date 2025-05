Toàn cảnh bức tranh kinh doanh quý 1/2025 của gần 1.000 doanh nghiệp niêm yết

Dựa trên kết quả công bố lợi nhuận quý 1 của 961 doanh nghiệp chiếm 95,6% tổng vốn hóa toàn thị trường, VnDirect ước tính lợi nhuận ròng quý 1/2025 của các công ty niêm yết trên ba sàn chứng khoán tăng 22,6% so với cùng kỳ, được hỗ trợ không chỉ bởi nền so sánh thấp của quý 1/2024 mà còn nhờ vào nền tảng kinh doanh cải thiện.

Đáng chú ý, biên EBITDA tăng từ 15,4% lên 17,9%, phản ánh khả năng kiểm soát chi phí bán hàng và quản lý tốt hơn. Bên cạnh đó, môi trường lãi suất thấp cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận.

Ngành điện và bất động sản là hai lĩnh vực có hiệu suất tốt nhất. Ngành điện và bất động sản ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận mạnh trong quý 1/2025. Lợi nhuận ngành điện tăng 223,9% so với cùng kỳ nhờ các nhà máy điện khí phục hồi từ mức nền thấp do sản lượng huy động thấp năm ngoái, cùng với sự phục hồi sản lượng từ thủy điện nhờ hiệu ứng nền thấp do El Niño trong quý 1/2024.

Lợi nhuận ngành bất động sản tăng 134,4% so với cùng kỳ, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp tăng trưởng, được thúc đẩy bởi sự phục hồi của thị trường nhờ chính sách hỗ trợ, môi trường lãi suất thấp và các chương trình bán hàng hấp dẫn từ chủ đầu tư.

Lợi nhuận ngành hàng cá nhân & gia dụng tăng 62% so với cùng kỳ, nhờ nhu cầu xuất khẩu tăng lên do lo ngại thuế quan từ chính quyền Trump áp lên hàng hóa Việt Nam.

Ngành hóa chất ghi nhận lợi nhuận tăng 44,6%, nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện khi chi phí đầu vào giảm trong khi giá bán duy trì ổn định. Ngành bán lẻ tăng 44% lợi nhuận trong quý 1/2025, chủ yếu nhờ tăng trưởng doanh thu mạnh của MWG. Mảng điện tử ghi nhận doanh thu trên mỗi cửa hàng cải thiện sau tái cơ cấu, trong khi mảng bách hóa tiếp tục mở rộng chuỗi.

Dù biên lợi nhuận gộp thấp hơn cùng kỳ, lợi nhuận ròng vẫn tăng 71,3% nhờ kiểm soát chi phí hiệu quả, đặc biệt là khấu hao thấp hơn và không còn chi phí bất thường từ việc thu hẹp chuỗi.

Dầu khí tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực do giá dầu thấp. Ngành dầu khí ghi nhận lợi nhuận giảm 63,8% so với cùng kỳ, chủ yếu do giá dầu bình quân quý 1/2025 giảm gần 9% so với quý 1/2024. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến các cổ phiếu có giá bán gắn liền với giá dầu như BSR, PLX và OIL.

Xét theo nhóm vốn hóa, lợi nhuận ròng tất cả các nhóm cổ phiếu tăng so với cùng kỳ trong quý 1/2025 ngoại trừ nhóm vốn hóa nhỏ. Cổ phiếu vốn hóa lớn vượt trội so với nhóm vốn hóa vừa và nhỏ trong quý 1/2025, dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại so với quý 4/2024.

MSN, VHM, BCM, SSB, GVR và MWG là những cổ phiếu đóng góp hàng đầu. Lợi nhuận ròng quý 1/2025 của nhóm cổ phiếu VN30 tăng 12,8% so với cùng kỳ, với 22/30 doanh nghiệp tăng trưởng. Dẫn đầu là MSN (+277%), VHM (+204%), BCM (+203%), SSB (+191%) và MWG (+149%). Ngược lại, PLX ghi nhận lợi nhuận giảm 88% do giá dầu bình quân giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận gộp toàn thị trường quý 1/2025 tăng 1 điểm % lên 17,9%, được thúc đẩy bởi ngành Vận tải (+6,7 điểm %) và Du lịch & hàng không (+6 điểm %).

Tỷ lệ đòn bẩy và chi phí lãi vay đều giảm Chi phí nợ giảm xuống 6,1% (-0,5 điểm % so với quý trước) trong quý 1/2025, còn tỷ lệ D/E giảm, xuống 71,9% trong quý 1/2025 giảm 3,5 điểm % so với quý trước. Theo VnDirect, trong bối cảnh chính phủ nỗ lực hạ lãi suất tiền gửi nhằm giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, nhu cầu tín dụng đã giảm do các công ty đang tái cơ cấu nguồn vốn trong môi trường kinh tế ngày càng biến động.