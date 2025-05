Sau hai năm bán ròng rã gần 6 tỷ USD, khối ngoại toan tính gì khi bất ngờ mua kỷ lục cổ phiếu Việt Nam?

Sau suốt hơn 2,5 năm bán ròng rã không tiếc tay với giá trị ròng 150 nghìn tỷ, khối ngoại đã chính thức quay trở lại xu hướng mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đánh dấu bằng phiên mua kỷ lục 2.400 tỷ trong ngày hôm qua. Trong tuần trước đó, nhóm nhà đầu tư nước ngoài cũng đã đổ tiền vào mua ròng 1.200 tỷ.

Nhận định về xu hướng mua ròng của khối ngoại, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích của Chứng khoán Yuanta, cho rằng có ba lý do chính để khối ngoại quay trở lại Việt Nam trong giai đoạn này.

Thứ nhất, xuất phát từ chính sách thuế quan hạ nhiệt. Chỉ số Credit Default Swap (CDS) Việt Nam kỳ hạn 5 năm đã hạ nhiệt trong tuần qua sau khi tăng mạnh chạm mức 150 trong đầu tháng 04/2025 do lo ngại các chính sách thuế quan ảnh hưởng đến vĩ mô.

Điều này cho thấy rủi ro quốc gia đã giảm và là yếu tố cho thấy các rủi ro dài hạn đã hạ nhiệt khi các cuộc đàm phán đang diễn ra và kỳ vọng Việt Nam có thể đạt được đàm phán tích cực trong vài tuần tới. Trong giai đoạn 2024, chỉ số CDS tăng dòng vốn ngoại đã rút ra kỷ lục, do đó khi chỉ số này giảm vốn ngoại có động lực mua vào cổ phiếu Việt Nam.

Yếu tố thứ 2 là dòng vốn toàn cầu thời gian vừa qua đã rút ra khỏi thị trường Mỹ. Nếu như năm ngoái dòng vốn đổ vào Mỹ mua nhiều cổ phiếu công nghệ thì năm nay nhóm này rút ròng.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích của Chứng khoán Yuanta.

Trong tuần qua, dòng vốn toàn cầu cũng có sự đảo chiều khi dòng vốn có dấu hiệu đảo chiều rút ròng ra khỏi Mỹ và quay trở vào thị trường chứng khoán châu Âu. Mức chênh lệch của dòng vốn vào Mỹ và châu Âu mở rộng từ sau Covid năm 2020 và được kỳ vọng sẽ đảo chiều thu hẹp trong giai đoạn toán khi lo ngại nền kinh tế Mỹ sẽ đối mặt nhiều khó khăn về lạm phát và kinh tế châu Âu đang dần hồi phục sau giai đoạn hạ nhiệt lạm phát thành công.

Bên cạnh đó, khi rút ra khỏi Mỹ kỳ vọng dòng vốn sẽ vào các thị trường mới nổi và thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cuối cùng, nếu như năm ngoái, chênh lệch lợi suất trái phiếu lớn thì bước sang năm 2025, lãi suất trái phiếu Chính phủ Việt Nam có xu hướng tăng trưởng trở lại, cùng với kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất vào quý 3 tới, thì khoảng cách chênh lệch VND và USD thu hẹp, dòng vốn sẽ đổ vào Việt Nam.

Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), cho biết thống kê của VPS cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung trong khoảng 4 tuần nay. Trong giai đoạn diễn biến bất ngờ về thuế quan, đồng USD giảm mạnh, lợi suất trái phiếu tăng rất cao, làm cho nhiều nhà đầu tư nhận định rằng tài sản bằng đồng USD trở nên kém hấp dẫn.

Đặc biệt, do nhà đầu tư cảm thấy chính sách thương mại của Mỹ rất khó lường, nên để đảm bảo cho tài sản, nhiều người đã giảm bớt tỷ trọng đầu tư tại Mỹ. Đến nay, USD đã giảm khoảng 7,5% so với đầu năm. Ngược lại, tiền tệ tại các quốc gia khác có dấu hiệu phục hồi, trong đó đồng Yen Nhật Bản đã đi lên khoảng gần 10% so với đầu năm, Won Hàn Quốc, bảng Anh, Euro đều tăng rất tốt.

So sánh tương quan giữa S&P 500 và MSCI của châu Âu, Emerging Market (thị trường mới nổi), thì sau tháng 4, S&P 500 vận động rất kém, vẫn còn âm gần 4% so với đầu năm. Nhưng thị trường mới nổi và cận biên cũng như MSCI châu Âu đã phục hồi rất nhanh chóng, tăng hơn 5% so với đầu năm. Điều này cho thấy dòng tiền đã trở lại những thị trường trên.

Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS).

Theo thống kê, đến tuần trước, Việt Nam đã được trở lại mua ròng với quy mô hơn 1.000 tỷ trên cả 3 sàn. Tín hiệu tại khu vực đang tạo ra động lực tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Với xu hướng mua ròng đã kéo dài khoảng 4 tuần tại châu Á, tôi kỳ vọng chuỗi mua ròng sẽ được duy trì khi Việt Nam và các quốc gia khác chờ đón câu chuyện đàm phán với Mỹ.

Vừa qua, Anh đã có kết quả đàm phán sơ bộ khá tích cực. Trung Quốc và Mỹ cũng đã đàm phán, mặc dù chưa có thông tin chi tiết, nhưng câu chuyện đàm phán sẽ giúp hai bên giảm bớt thiệt hại do chính sách thuế quan. "Tôi cũng kỳ vọng kết quả đàm phán Việt Nam sẽ tích cực, đem lại động lực cho thị trường", ông Sơn nhấn mạnh.

Phiên giao dịch sáng nay, nhà đầu tư nước ngoài tiếp đà mua ròng gần 700 tỷ, trở thành động lực tích cực cho tâm lý giới đầu tư trong nước. Mặc dù vậy, ông Nguyễn Thế Minh cho rằng đã đến lúc thị trường cần điều chỉnh. Sau một chuỗi ngày dài tăng điểm, nhiều cổ phiếu đã cho mức sinh lời cao lên đén 15%, nhiều cổ phiếu đang vào trạng thái quá mua.

"Áp lực chốt ời cao, cộng với VN-Index đang tiệm cận vùng đỉnh cũ, do đó dù khối ngoại vẫn mua nhưng áp lực điều chỉnh đang lớn. Thị trường đang kỳ vọng vào kết quả đàm phán thuế quan với Mỹ nhưng chắc chắn sẽ phải diễn ra nhiều vòng và mỗi vòng sẽ gây ra biến động cho thị trường. Do đó, thị trường cần tiếp tục chiết khấu ít nhất 25% từ đỉnh và vùng hỗ trợ đầu tiên là 1.250-1.280 điểm", Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích của Yuanta kỳ vọng.