Phát hiện, xử lý hơn 5.306 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, tình hình thế giới, khu vực và trong nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng đặt ra những khó khăn, thách thức mới đối với nhiệm vụ công tác công an trong năm 2023.

Vì vậy, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá, những kết quả đạt được, chưa đạt được và làm rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực công tác, rút ra những kinh nghiệm trong năm 2022;

Phân tích, dự báo đúng, bám sát xu hướng diễn biến của tình hình; thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp để làm tiền đề, cơ sở xác định phương hướng công tác công an năm 2023, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là những biện pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những nội dung của Hội nghị lần này là những vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng; đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, góp phần để Hội nghị thành công, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong năm 2023.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an năm 2022, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả, vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

Đã điều tra, khám phá 33.817 vụ phạm tội về trật tự, xã hội, đạt tỷ lệ 85,06% (cao hơn tỷ lệ Quốc hội giao), hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm được điều tra, làm rõ, bắt giữ nhanh thủ phạm; triệt xóa 590 băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Đã phát hiện hàng nghìn vụ, đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 700 kg heroin, hơn 4,6 tấn ma túy tổng hợp, 104 kg thuốc phiện, 259 kg cần sa, 185 khẩu súng là tang vật của các vụ án ma túy. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao… được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đã phát hiện, xử lý 5.306 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; 492 vụ, 902 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ.

Năm 2022, Bộ Công an đã ghi dấu ấn đậm nét trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử; quyết liệt tham mưu triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong tất cả các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phát hiện, xử lý hơn 2,6 triệu trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xử phạt 3.685 tỷ đồng; tổ chức chữa cháy 1.390 vụ, cứu nạn, cứu hộ 1.109 vụ, hướng dẫn thoát nạn và cứu được 2.108 người; di chuyển và cứu được tài sản trị giá 528 tỷ đồng; xử lý 17.642 trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, góp phần làm giảm số vụ cháy, nổ xảy ra.