Phí tắc đường khiến giao thông ở New York giảm mạnh

Xe cộ ở New York giờ đây đã di chuyển với tốc độ nhanh hơn nhiều so với trước trên những cây cầu và trong những đường hầm ở thành phố này, sau khi nhà chức trách khởi động việc thu phí tắc đường vào đầu tháng - dữ liệu giao thông mới nhất cho thấy.

Tốc độ di chuyển trong giờ cao điểm buổi sáng từ New Jersey qua đường hầm Hollland - một tuyến đường chính dưới con sông Hudson - tới Manhattan đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 28 dặm (44,8 km)/giờ. Tốc độ di chuyển vào buổi tối qua cầu Manhattan tới Brooklyn tăng từ 13 dặm/giờ lên 23 dặm/giờ.

Nếu xu hướng này tiếp tục, những người lái xe sẵn sàng trả 4,5-14,4 USD tiền phí đi để vào khu vực vốn là vùng nóng tắc đường tại New York - thành phố đông đúc nhất ở Mỹ - sẽ tiết kiệm được hàng nghìn giờ di chuyển mỗi năm mà họ bấy lâu nay phải lãng phí khi đi qua những đường hầm và cây cầu luôn chật cứng xe cộ.

Chương trình thu phí tắc đường ở New York, có hiệu lực từ ngày 5/1, nhằm mục đích cắt giảm lưu lượng giao thông và tạo nguồn thu cho khoản đầu tư 15 tỷ USD đang rất cần thiết để cải thiện hệ thống giao thông công cộng của thành phố.

Phí này được áp đối với xe cộ đi vào vùng cần giải tỏa tắc nghẽn dưới Đường 60 ở khu Manhattan, gồm các khu Midtown, Greenwich Village, SoHo và xung quanh Phố Wall. Hầu hết xe cộ đi qua khu này phải trả khoản phí 9 USD, riêng phí đối với xe tải là 14,4 USD và đối với xe mô-tô là 4,5 USD. Một số loại ô tô, bao gồm xe cứu thương, được miễn phí này.

Trước New York, một số thành phố trên thế giới như London, Milan, Singapore và Stockholm cũng đã áp dụng phí tắc đường. Giao thông ở London, thành phố đưa ra chương trình này vào năm 2004, đã giảm 14% trong năm đầu tiên áp dụng. Các thành phố khác chứng kiến mức giảm trên 20%.

Số liệu về sự sụt giảm giao thông ở New York sau khi áp dụng phí tắc đường được công ty theo dõi giao thông Inrix cung cấp cho tờ Financial Times. Một phân tích của tờ báo này dựa trên dữ liệu của Cơ quan Giao thông đô thị New York (MTA) cũng cho thấy có ít xe cộ bị ảnh hưởng hơn trong giờ cao điểm. Trong khi đó, những cây cầu và đường hầm ngoài vùng thu phí có lưu lượng giao thông tăng lên.

Một báo cáo của MTA tuần này cũng cho thấy thời gian di chuyển giảm mạnh, như mức giảm thời gian di chuyển của các xe đi vào quận kinh doanh của Manhattan là 30-40%. Các chuyến xe bus của thành phố cũng đi nhanh hơn và số người đi xe bus tăng so với trước.

Theo dữ liệu từ công cụ theo dõi tắc đường Congestion Pricing Tracker, thời gian đi qua đường hầm Holland vào giờ cao điểm hàng ngày giảm từ 20 phút trước khi phí tắc đường được áp dụng, còn 9 phút trong tuần này.

Chuyên gia Lewis Lehe thuộc Đại học Illinois nhận thấy ở các thành phố khác áp phí tắc đường, tài xế thường có phản ứng mạnh mẽ hơn khi phí này bắt đầu được áp dụng so với những đợt tăng phí sau đó. Ông gọi điều này là “mức độ co giãn lớn khi bắt đầu áp phí”.

Vị chuyên gia cho biết ông rất ngạc nhiên về mức độ tác động tích cực ban đầu của việc áp phí tắc đường ở New York, nhưng thận trọng cho rằng cần có thêm thời gian để xác định mức độ ảnh hưởng thực sự của việc áp phí này.

Vào thời điểm 5h chiều một ngày gần đây tại lối vào đường hầm Holland ở khu hạ Manhattan, chỉ có một chiếc xe duy nhất dừng chờ đèn đỏ, trong khi đây là địa điểm thường xảy ra tắc nghẽn cho tới gần đây. Cảnh sát giao thông không còn phải đứng làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở điểm nút này, và tốc độ di chuyển qua đường hầm cũng tăng gần 50%.