Phòng chống Covid-19: Đừng để mặt trận "hở sườn"

Trong chiến tranh từ cổ chí kim, điều tối kỵ đối với người cầm quân là để “hở sườn” mặt trận của mình. Khi mặt trận bị “hở sườn”, thất bại gần như cầm chắc, nếu không, cũng bị tổn thất nặng nề.

Cuộc chiến phòng chống Covid-19 ở nước ta đã và đang diễn ra hết sức quyết liệt và cam go, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, cùng đội ngũ các thầy thuốc, quân đội, công an và toàn dân. Chúng ta gần như đã dốc toàn lực cho cuộc chiến này, không tiếc sức người, sức của, với quyết tâm cao nhất nhằm mục tiêu khống chế dịch bệnh, đồng thời duy trì nhịp độ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, với số ca lây nhiễm một ngày đã lập “kỷ lục” mới, vượt mốc 10.000 vào ngày 19/8/2021. Không ai có thể chủ quan xác định thời điểm khống chế thành công dịch bệnh, dù là ở phạm vi một địa phương, do virus SARS-CoV-2 “biến hóa” khôn lường, làm nảy nòi nhiều loại biến thể mới, lại lây lan không định hướng, không có giới hạn về không gian và thời gian.

Để đối phó và giành thắng lợi trong cuộc chiến chống kẻ thù vô hình đầy ẩn họa này, một trong những yêu cầu quan trọng nhất là phải hết sức cẩn trọng, không được lơ là, chủ quan, “khinh địch”, phải tuyệt đối “kín võ”, không được để “hở sườn”…, mà tất cả đều phụ thuộc vào ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch.

Thắng thua đều ở nơi dân, do dân quyết định.

Trong thực tế, trên mặt trận phòng chống Covid-19 của ta trải dài suốt từ Bắc tới Nam, nơi này, nơi khác, lúc này, lúc khác, vẫn xảy ra vô vàn trường hợp có thể gây “hở sườn”.

Có những nơi, do quá tập trung lo nhiệm vụ duy trì sản xuất, kinh doanh mà lơ là, thậm chí chủ quan, cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch.

Không ít phương tiện giao thông được cấp phép đi theo “làn xanh” để chở nhu yếu phẩm, nhưng lại lợi dụng chở người mà những người này chẳng biết thuộc F nào, chưa kể tình trạng làm giả loại giấy phép này.

Ở nhiều nơi đã phát hiện tình trạng làm giả giấy xét nghiệm với kết quả “âm tính” để bán trục lợi; và cũng có cả những trường hợp giấy xét nghiệm thật được “chuyển nhượng” theo “cơ chế thị trường”.

Ngay tại Hà Nội, nơi đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, các lực lượng chức năng đã phát hiện không ít trường hợp người ra đường mang theo giấy đi đường cấp khống (cấp cho người không thuộc cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức của mình).

Tình trạng buôn lậu các thiết bị y tế, kể cả máy thở, kits test nhanh, và thuốc men phòng chống dịch Covid-19 không rõ nguồn gốc cũng không phải là hiếm.

Vẫn diễn ra khá phổ biến tình trạng tụ tập nhiều người, hoặc người không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà ở các địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Không thiếu trường hợp F1, F0 cánh ly tại nhà hoặc tại khu cách ly tập trung không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch.

Tình trạng ăn tiền để đưa người vượt biên trái phép vào Việt Nam vẫn xảy ra, bất chấp nỗ lực ngăn chặn của các lực lượng chức năng, mà nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ những người vượt biên trái phép này là không thấp.

Ở nhiều đô thị phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, không thiếu điểm bán hàng hoặc cơ sở dịch vụ thuộc diện phải đóng cửa, thì cửa “nửa đóng nửa mở” hoặc “khép hờ”, ngầm truyền đi thông điệp “chúng tôi vẫn phục vụ”.

Có thể kể ra cả “nghìn lẻ một” trường hợp cố tình “lách luật”, vi phạm các quy định về phòng chống dịch, chủ yếu là do ý thức rất kém của một bộ phận người dân, mà những người này rất có thể là tác nhân làm lây lan dịch bệnh, tạo ra nguy cơ gây “hở sườn” cho mặt trận phòng chống Covid-19.

Khi bị “hở sườn”, mặt trận sẽ khó giữ và hậu quả thật khó lường.

Tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An về công tác phòng chống dịch Covid-19 tối 19/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kết luận: Chính phủ và TP.HCM bảo đảm mọi nhu cầu để mỗi xã phường là “một pháo đài” trong mọi khâu, dứt khoát thực hiện “ai ở đâu ở đó”, quản lý giãn cách, phong toả nghiêm ngặt; bảo đảm an sinh xã hội, lo ăn, ở cho người dân...

Hy vọng, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, rút kinh nghiệm từ những bài học “hở sườn” cố ý hay vô tình trong việc phòng chống Covid-19, chúng ta sẽ sớm đạt được trạng thái “Bình thường mới”.