Phòng lánh nạn: Rất quan trọng nhưng dễ bị bỏ quên

Bạn đã bao giờ giật mình thảng thốt khi nghe tiếng chuông báo cháy dồn dập kêu vang? Bạn đã từng phải đắn đo, cân nhắc mua các căn hộ tầng thấp với tâm niệm “dù bí tầm nhìn một chút nhưng dễ dàng thoát hiểm hơn”…

Khi không may xảy ra hỏa hoạn, điều cần thiết đảm bảo an toàn tính mạng người dân, tránh bị ngạt khói là có thể dễ dàng di chuyển đến những căn phòng chống chịu được khói lửa trong một thời gian đủ dài để chờ cứu hộ. Đó là phòng lánh nạn.

Tại các nước phát triển như Singapore, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, tầng lánh nạn (Refuge floor) là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc phải có tại các khu căn hộ. Tùy quy định của các quốc gia, cứ 20 tầng, 15 tầng, thậm chí tại Hàn Quốc quy định cứ 7 tầng căn hộ phải có một tầng lánh nạn. Ở Singapore, nếu không đạt điểm trong các kỳ kiểm tra của Lực lượng phòng vệ dân sự (SCDF), tòa nhà đó sẽ không được phép đưa vào hoạt động.

Tại Việt Nam, trong quy chuẩn chung cư do Bộ Xây dựng ban hành ngày 1/7/2020 cũng quy định, cứ 20 tầng phải có 1 tầng lánh nạn. Mặc dù có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho cư dân khi xảy ra cố cháy nổ, nhưng hạng mục này chưa thật sự được chú trọng. Không chỉ các chủ đầu tư không làm hoặc làm cho có mà ngay cả nhiều khách hàng cũng không quan tâm lắm đến tiện ích rất hữu dụng này. Một số người còn cho rằng, không cần tầng lánh nạn, vì sẽ đội giá nhà lên.

Nhiều chủ đầu tư không “nỡ” cắt giảm lợi nhuận khi không gian dành cho tầng lánh nạn có thể biến thành các căn hộ thương mại, phục vụ cho mục đích kinh doanh.

Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có nên tiết kiệm chi phí phục vụ cho sự an toàn hay không? Câu trả lời của MIKGroup - nhà phát triển dự án The Matrix One là hoàn toàn không nên.

Phòng lánh nạn tại The Matrix One được bố trí các tầng 4, 23 và 43, có diện tích lên tới 242m2/phòng.

Tại tổ hợp đa tầng hạng A đầu tiên phía Tây Hà Nội - The Matrix One, cư dân không chỉ “sống sang” với hệ tiện ích và không gian sống cực chất theo phong cách Mỹ mà còn được “sống an” với những tiêu chuẩn an toàn cực kỳ nghiêm ngặt theo phong cách Singapore. Từ vấn đề an ninh, không khí, nguồn nước, đặc biệt là tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, trong đó có không gian lánh nạn an toàn đều được chủ đầu tư chú trọng.

Phòng lánh nạn tại The Matrix One được bố trí rất thuận tiện tại các tầng 4, 23 và 43 giúp cư dân dù ở bất cứ vị trí nào trong tòa nhà luôn có thể di chuyển nhanh nhất, thuận tiện nhất đến gian lánh nạn - tối đa 10 tầng, tương ứng 5 phút, khoảng thời gian vàng để kịp thời thoát thân nếu không may xảy ra sự cố. Ngoài khả năng chịu nhiệt cao trong hơn 2 giờ đồng hồ, phòng lánh nạn tại The Matrix One còn được trang bị các phương tiện cứu hộ cứu nạn theo đúng quy định.



Các gian lánh nạn được bảo vệ bằng bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 150 (150 giờ), có cửa thông với buồng thang bộ thoát hiểm không nhiễm khói. Trên trần nhà là hệ thống tăng áp báo cháy và chữa cháy tự động 2 lớp giúp thực hiện các biện pháp hỗ trợ chữa cháy và cứu hộ ban đầu, thiết bị chống tụ khói, hệ thống truyền thanh chỉ dẫn thoát nạn...

Tuyến phố mua sắm “cực chất” tại The Matrix One.

Được mong chờ là điểm hẹn đáng sống bậc nhất thủ đô, tổ hợp đa tiện ích The Matrix One sẽ mang đến cuộc sống thượng lưu đẳng cấp, những tiện ích, dịch vụ thời thượng với hàng loạt các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, accessores hay những nhà hàng sang trọng, phục vụ các món ăn từ Á đến Âu tinh tế… ngay trong khuôn viên tổ hợp.

Bên cạnh đó, cư dân tương lai của The Matrix One còn có thể tận hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích đa tầng khác như: khách sạn 5 sao, văn phòng cao cấp, bể bơi giữa tầng không, spa chăm sóc sắc đẹp, phòng tập gym hiện đại… Đặc biệt, công viên cảnh quan đối diện có diện tích hơn 14ha với những đồi cỏ, chòi cảnh quan, khu BBQ, sân chơi trẻ em, nhà đa năng, vườn thiền yoga… sẽ trở thành “lá phổi xanh” có quy mô lớn nhất khu vực Mỹ Đình.



The Matrix One sắp đón những cư dân đầu tiên dự kiến vào cuối năm 2021. Sở hữu vị trí đắc địa, tầm view đẹp mãn nhãn, The Matrix One hứa hẹn là chốn an cư hoàn hảo mà giới thượng lưu đang kiếm tìm với sống sang, sống an.

Ngay trong tháng 7 này, khi mua căn hộ tại The Matrix One, khách hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 30 tháng hoặc được chiết khấu lên đến 10,5% giá trị căn hộ. Đặc biệt, từ nay đến ngày 31/10/2021, khách hàng đặt cọc thành công căn hộ The Matrix One sẽ được tham gia chương trình tri ân lớn từ chủ đầu tư “Tậu nhà như ý - Rước xe tiền tỷ” với giải đặc biệt là 1 xe ô tô Carmy cùng rất nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

* Thông tin chi tiết:

Đơn vị đại diện phân phối Dự án: Cenland

Website: http://thematrixone.vn/

Hotline: 19000110.