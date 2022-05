Phú Thọ tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình nhà ở, chung cư cũ mùa mưa bão

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình nhà ở, chung cư cũ và công trình xây dựng trên địa bàn mùa mưa bão 2022, Sở Xây dựng tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đối với công trình đang khai thác sử dụng: chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng công trình nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1313/UBND-KTN ngày 19/4/2022 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình nhà ở, chung cư cũ và công trình xây dựng trên địa bàn mùa mưa bão 2022.

Đối với khu nhà ở công nhân Công ty cổ phần hó‌a chấ‌t Việt Trì; khu tập thể công nhân cảng Việt Trì; nhà C, D, H thuộc khu tập thể Công ty cổ phần Supe phốt phát và hó‌a chấ‌t Lâm Thao, đề nghị chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng công trình báo cáo tiến độ thực hiện công tác xây dựng tại các khu nhà này về Sở Xây dựng trước ngày 12/5/2022 để tổng hợp, theo dõi, báo cáo UBND tỉnh.

Đối với các chủ đầu tư có công trình đang hoặc sẽ thi công xây dựng: Thực hiện nghiêm túc công tác lập, thẩm định, phê duyệt biện pháp thi công, biện pháp về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và công tác quản lý an toàn lao động đối với máy thiết bị sử dụng cho công trình. Trong đó lưu ý việc bố trí lắp đặt để đảm bảo an toàn khi vận hành các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

Yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng, rà soát các vị trí xung yếu để kịp thời có biện pháp gia cố, che chắn đảm bảo an toàn lao động an toàn công trình và vệ sinh môi trường, bố trí lực lượng trực ban để theo dõi, xử lý kịp thời sự cố khi có mưa bão, lũ xảy ra; Sắp xếp vật tư, thiết bị trên công trường gọn gàng không gây cản trở giao thông, đường thoát hiểm. Bên cạnh đó, chủ đầu tư thường xuyên rà soát kế hoạch tổng hợp và đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế thi công trên công trường, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của nhà thầu.

Với các công trình đang thi công tầng hầm, nền móng, công trình gần taluy đất yếu yêu cầu phải có biện pháp gia cố để tránh sạt lở đất.

Đối với UBND huyện Lâm Thao (địa bàn được Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ giao Giám đốc Sở Xây dựng theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn): Khi có tình huống khẩn cấp xảy ra trên địa bàn cần xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo huyện kịp thời thông tin, báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng các nội dung liên quan tới công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để theo dõi và có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời, hạn chế tối đa tổn thất có thể xảy ra.