PNJ sẽ góp dưới 30% vào chuỗi cầm đồ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) mới thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng, chuỗi hệ thống cầm đồ được thành lập vào năm 2017.



Theo đó, PNJ góp vốn cổ phần thiểu số (dưới 30%) vào công ty start-up "Người Bạn Vàng", đồng thời hỗ trợ khai thác nguồn vốn cần thiết trong quá trình hoạt động kinh doanh. Thời điểm và mức góp vốn cụ thể vào Người Bạn Vàng được Hội đồng Quản trị PNJ ủy quyền cho Tổng Giám đốc Lê Trí Thông.

Người Bạn Vàng là đối tác của PNJ kể từ năm 2018 và đã có các quầy cầm đồ tại một số cửa hàng của PNJ. Người Bạn Vàng nhận cầm đồ các sản phẩm trang sức, kim cương, thiết bị điện tử và các phụ kiện thời trang.

Theo PNJ, hoạt động cầm đồ là hình thức kinh doanh khá phổ biến trong ngành trang sức nói chung khi có nhu cầu cầm cố cao từ những người sở hữu trang sức. PNJ đã hợp tác với Người Bạn Vàng nhằm cung cấp dịch vụ bổ sung cho các khách hàng của công ty.

Ngoài ra, khoản đầu tư mới của PNJ sẽ giúp Người Bạn Vàng gia tăng quy mô hoạt động. Hiện, chuỗi này có 21 cửa hàng tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị PNJ công bố sẽ sáp nhập 2 công ty con – Công ty TNHH MTV Kỷ Nguyên Khách hàng (mảng kinh doanh đồng hồ thời trang) và Công ty TNHH MTV Thời trang Cao (mảng kinh doanh trang sức cao cấp của PNJ).

Theo PNJ, mục đích của việc sáp nhập này là nhằm hoàn thành quá trình tái cơ cấu, đã bắt đầu thực hiện từ năm 2019, với mục tiêu tối ưu hóa chi phí vận hành.

Được biết, tháng 11/2020, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.812 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 11 tháng đầu năm, doanh thu thuần PNJ đạt 15.305 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7% và lợi nhuận sau thuế đạt 939 tỷ đồng, giảm 12,4% so với cùng kỳ, hoàn thành lần lượt 105,7% kế hoạch doanh thu và 112,7% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Cũng tính đến cuối tháng 11/2020, PNJ có 342 cửa hàng bán lẻ, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và hoàn thành 87% kế hoạch mở mới các cửa hàng trong năm.