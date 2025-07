ACV lên kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 64,58%

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã ACV – UPCoM) thông báo nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2023.

Theo đó, ACV dự kiến phát hành hơn 1,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 64,58%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:64,58, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 64,58 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Thời gian phát hành dự kiến sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong năm 2025.

Mới đây từ ngày 24/6 đến ngày 9/7/2025, ACV đã mua thành công 300.700 cổ phiếu quỹ và nâng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có lên 523.500 cổ phiếu với giá 13.100 (giá bán cho người lao động khi phát hành cổ phiếu).

Được biết VCSC tham dự ĐHĐCĐ của AVC vào ngày 30/6 vừa qua. Theo đó, VCSC đã đưa ra những điểm chính như sau:

Về kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2025 (loại trừ phí cất cánh & hạ cánh) với doanh thu đạt 11,7 nghìn tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ năm trước; 53% dự báo cả năm của VCSC); lợi nhuận trước thuế: 5,9 nghìn tỷ đồng (-14% so với cùng kỳ năm trước; 44% dự báo cả năm của VCSC), trong đó lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (-29% so với cùng kỳ năm trước; 19% dự báo cả năm của VCSC).

Theo VCSC, kết quả yếu hơn so với cùng kỳ trong 6 tháng 2025 chủ yếu do lỗ tỷ giá 1 nghìn tỷ đồng (so với lãi tỷ giá thuần 524 tỷ đồng trong 6 tháng 2024; 100% dự báo cả năm của VCSC) khi tỷ giá JPY/VND tăng 13% so với đầu năm.

Đối với kế hoạch năm 2025, ACV giả định JPY/VND tăng 20%, tương ứng lỗ tỷ giá cả năm là 1,7 nghìn tỷ đồng (so với lãi tỷ giá thuần 391 tỷ đồng vào năm 2024; 170% dự báo của VCSC).

Mặc dù hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn đang phù hợp dự báo, việc lỗ tỷ giá tăng cao có thể gây ra rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo của VCSC cho ACV, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Về Kế hoạch năm 2025: AVC dự kiến doanh thu đạt 22,2 nghìn tỷ đồng (bao gồm thu nhập tài chính & khác; +2% so với cùng kỳ năm trước), với doanh thu cốt lõi (không bao gồm doanh thu cất & hạ cánh) là 21,6 nghìn tỷ đồng (+8,6% so với cùng kỳ năm trước; 98% dự báo cả năm của VCSC); Lợi nhuận trước thuế (không bao gồm cất & hạ cánh) đạt 10,5 nghìn tỷ đồng (83% của năm 2024; 80% dự báo cả năm của VCSC).

Chênh lệch thu – chi cất & hạ cánh: 358 tỷ đồng (-71% so với cùng kỳ năm trước; 23% dự báo cả năm của VCSC). Kế hoạch thấp hơn kỳ vọng chủ yếu do chi phí bảo trì tại một số sân bay (ví dụ: sân bay Vinh, v.v.).

- Lượng hành khách: 119 triệu (+8% so với cùng kỳ năm trước; 98% dự báo cả năm của VCSC), với hành khách quốc tế đạt 45 triệu (+9% so với cùng kỳ năm trước; 96% dự báo cả năm của VCSC) và hành khách nội địa đạt 74 triệu (+7% so với cùng kỳ năm trước; 99% dự báo cả năm của VCSC).

Ngoài phương án chia cổ tức trên, tại ĐHCĐ thường niên mới đây, ACV cho biết, Công ty đang chờ ý kiến của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 còn lại. Do đó, ACV sẽ thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông qua nội dung này sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định.

Kết thúc quý 1/2025, công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 6.368 tỷ đồng, tăng trưởng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 28,6% mục tiêu cả năm; lợi nhuận trước thuế đạt 3.865,5 tỷ đồng, tăng trưởng 6,5% và hoàn thành 36,7% mục tiêu năm.

Chốt phiên ngày 15/7, giá cổ phiếu ACV tăng 0,75% lên 93.800 đồng/CP, tổng khối lượng giao dịch là 419.239 cổ phiếu.