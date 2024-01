PVcomBank được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam

Chương trình do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và Báo VietnamNet phối hợp thực hiện thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước, nâng cao vị thế trong cộng đồng kinh doanh quốc tế.

Là một trong 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam được vinh danh tại lễ công bố năm nay - cũng là năm thứ 10 liên tiếp, PVcomBank đã khẳng định được vị thế của mình khi duy trì một tốc độ tăng trưởng kinh doanh ổn định, hiệu quả và góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia. Năm 2023, PVcomBank giữ vị trí 103, tăng 369 bậc so với lần đầu tiên được xếp hạng vào năm 2014 và đứng thứ 18/31 ngân hàng được bình chọn.



Đặc biệt, với việc có mặt trong bảng xếp hạng VNR500 suốt 10 năm liên tiếp, nổi bật là kết quả kinh doanh tăng trưởng bền vững, ổn định giai đoạn 2022 – 2023 cùng nhiều hoạt động ấn tượng, PVcomBank đã ghi tên mình vào Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2023 (Top 50 Vietnam The Best). Ghi nhận này có ý nghĩa quan trọng đối với Ngân hàng bởi 2023 là năm đánh dấu tròn 1 thập kỷ ra mắt thương hiệu, khẳng định nỗ lực, vị thế và uy tín của PVcomBank trên thị trường.

Cụ thể, với những định hướng, quyết sách đúng đắn từ Hội đồng Quản trị, sự linh hoạt trong chỉ đạo Ban điều hành và sự đoàn kết của hơn 5.000 cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống, PVcomBank tiếp tục kiên định với khẩu hiệu hành động “Ngân hàng không khoảng cách”, trong đó lấy mục tiêu chuyển đổi số toàn diện làm trọng tâm. Toàn ngân hàng đã phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như: các chỉ tiêu kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; Nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng phù hợp, đảm bảo hiệu quả, chủ động kiểm soát rủi ro; Thực hiện các nhiệm vụ cho mục tiêu chuyển đổi số theo lộ trình; Đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm cho khách hàng trên các kênh giao dịch…

Năm qua, trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chương trình Chuyển đổi số quốc gia, PVcomBank đã và luôn thể hiện tinh thần tiên phong về đổi mới, sáng tạo trong nhiều dự án có ý nghĩa quan trọng.

Trong đó, theo kế hoạch triển khai các nhiệm vụ tại Đề án 06 thuộc lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho PVcomBank là 1 trong những tổ chức tín dụng phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - C06 (Bộ Công an) triển khai thí điểm tích hợp giải pháp xác thực, định danh khách hàng qua căn cước công dân gắn chip trong hoạt động định danh điện tử và mở tài khoản thanh toán bằng phương thức eKYC, giúp quá trình xác thực khách hàng diễn ra nhanh chóng, an toàn, đảm bảo độ chính xác cao.

Mới đây nhất, nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số đồng thời hạn chế rủi ro trong lĩnh vực tài chính, 5 ngân hàng thương mại - trong đó có PVcomBank đã tiên phong triển khai giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư trong việc đánh giá khả năng tín dụng của khách hàng vay, giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Kết quả này ghi dấu thêm những bước tiến mới nổi bật trên hành trình chuyển đổi số tại PVcomBank.

Tham dự lễ vinh danh, đại diện Ban điều hành PVcomBank, bà Nguyễn Thanh Huyền (Giám đốc Ban Marketing và Truyền thông) cho biết, việc được vinh danh ở 2 hạng mục giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận của Ban tổ chức, khách hàng, đối tác đối với kết quả kinh doanh mà còn là minh chứng cho nỗ lực của các thế hệ cán bộ nhân viên ngân hàng. “Vinh dự hơn, năm nay PVcomBank được đánh giá cao khi có mặt trong Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, không chỉ có PVcomBank, 50 doanh nghiệp đều có quyền tự hào khi được hội đồng chuyên gia của Ban tổ chức đánh giá là những doanh nghiệp tiêu biểu, những nhân tố quan trọng có nhiều đóng góp ý nghĩa cho sự phát triển ổn định của kinh tế quốc gia, quảng bá hình ảnh, thương hiệu tới cộng đồng quốc tế, tạo cơ hội để Việt Nam khẳng định và vươn lên”.

Theo đánh giá từ Ban tổ chức VNR500, sự chậm lại quá trình phát triển của nền kinh tế trong năm 2023 đã tạo ra nhiều áp lực lên cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Mặc dù vậy, tín hiệu khả quan đã xuất hiện, đi cùng là quỹ đạo phục hồi dần hình thành.

Thêm vào đó, những nỗ lực kiên trì, linh hoạt và khả năng tự thích nghi là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp duy trì nguồn thu ổn định, bền vững trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Đây cũng là nền tảng mà theo đánh giá từ Ban tổ chức VNR500, sẽ tạo đà cho sự phục hồi mạnh mẽ hơn của các doanh nghiệp trong năm 2024.

Vì vậy, bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam là ghi nhận xứng đáng cho PVcomBank nói riêng và thành viên tiêu biểu khác nói chung, là cầu nối đưa thương hiệu Việt Nam vươn ra thế giới.