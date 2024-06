Quảng Bình cấp tập giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc - Nam

UBND tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức cuộc họp về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình.

Tính đến ngày 25/6, UBND các huyện đã ban hành các quyết định bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình đạt 99,54%.

Các địa phương đã hoàn thành 13/26 khu tái định cư cho người dân, 13 khu tái định cư còn lại đạt khoảng 93% khối lượng và đang tiếp tục thi công; di dời công trình đường dây điện trung thế, hạ thế, trạm viễn thông đạt khoảng 74% khối lượng.

Từ khi triển khai dự án đến nay, UBND cấp huyện đã phê duyệt số tiền bồi thường hơn 2.324 tỷ đồng, đạt 99,54% kế hoạch; chi trả hơn 2.280 tỷ đồng, đạt 98,09% kế hoạch. Chiều dài mặt bằng đã bàn giao cho các Ban Quản lý dự án là 124,69km, đạt 98,62%, còn lại 1,74km chiếm 1,38% chiều dài công trình đoạn qua tỉnh Quảng Bình chưa bàn giao.

Tại cuộc họp những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư hiện nay mà các địa phương đang vướng mắc được nêu rõ. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/6/2024 là yêu cầu bắt buộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng yêu cầu đối với các trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng người dân không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, còn có kiến nghị, đề xuất, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát lại ngay phương án để xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Trường hợp khi đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, giá cả các loại đất, tài sản trên đất nhưng người dân vẫn không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, cản trở thì xây dựng ngay kế hoạch và tổ chức bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, tổ chức thi công “3 ca 4 kíp”, làm việc cả thứ bảy, chủ nhật để hoàn thành các khu tái định cư; di dời công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các địa phương và ngành chức năng tuyên truyền, vận động và có phương án tạm cư cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư trong thời gian xây dựng nhà ở mới tại các khu tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng phần còn lại cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu bàn giao 100% diện tích mặt bằng sạch trước ngày 30/6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Đối với các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa di dời công trình, thu hồi tài sản trên đất, ông Thắng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với các Ban Quản lý Dự án, nhà thầu khẩn trương vận động người dân, tổ chức hoặc hỗ trợ nhân lực để di dời công trình, thu hồi tài sản để bàn giao mặt bằng ngay.

Đối với Ban Quản lý Dự án 6 và Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị khẩn trương thẩm định mức độ ảnh hưởng của công trình đường bộ cao tốc đến đời sống, sức khỏe của người dân có công trình nhà ở cách mốc giải phóng mặt bằng trong phạm vi 3,0 m theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giao công an tỉnh này tiếp tục chỉ đạo công an các địa phương chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, điểm phức tạp về an ninh trật tự trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, đặc biệt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những chủ mỏ, tổ chức, cá nhân “găm hàng”, “ép giá” vật liệu phục vụ thi thông xây dựng.