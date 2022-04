Quý 1/2022, doanh thu vàng miếng tăng hơn 61% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2022.

Cụ thể: Trong quý 1/2022, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 10,143 tỷ đồng (+41,2% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 721 tỷ đồng (+40.7% YoY) - trong đó, riêng tháng 3/2022, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3,077 tỷ đồng (+41.5% YoY) và 199 tỷ đồng (+48.5%).





Kết quả kinh doanh quý 1/2022 của PNJ.

PNJ cũng có biết tăng trưởng doanh thu theo từng kênh với doanh thu bán lẻ quý 1/2022 tăng 43,2% so với cùng kỳ, nhờ có sự nỗ lực của toàn hệ thống, các chương trình bán hàng trọng điểm trong tháng 3 đều vượt kế hoạch và ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ.

Doanh thu sỉ quý 1/2022, tăng 12.3% so với cùng kỳ và doanh thu vàng miếng quý 1/2022, tăng trưởng 61,1% so với cùng kỳ do xu hướng đầu tư trong bối cảnh lạm phát tăng nhanh và bất ổn địa chính trị toàn cầu.

Cũng trong quý 1/2022, PNJ Gold đã mở mới 2 cửa hàng và nâng cấp 3 cửa hàng, PNJ Silver đóng 4 cửa hàng. Tính đến cuối quý 1/2022 hệ thống PNJ có 340 cửa hàng độc lập bao gồm 321 cửa hàng PNJ Gold, 10 cửa hàng PNJ Silver (+280 SiS), 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery (+9 SiS), 2 cửa hàng PNJ Style (+21 SiS) và 1 cửa hàng PNJ Watcửa hàng (+89 SiS) và 3 cửa hàng PNJ Art.

Được biết, năm 2022, PNJ đặt kế hoạch đạt doanh thu thuần 25.834 tỷ đồng, tăng 32% so với thực hiện năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 1.319 tỷ đồng, tăng 28% so với năm ngoái. Mức cổ tức dự kiến cũng tương tự năm 2021 là 20%.

Mới đây, HĐQT PNJ đã thông qua quyết nghị triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt và lãnh đạo công ty theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2021.

Theo đó, PNJ dự kiến phát hành 3,6 cổ phiếu ESOP, tương đương 1,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên tập đoàn gồm Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban điều hành, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ tập trung, nhân viên chủ chốt thuộc PNJ và các công ty con có đóng góp tích cực trong việc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Được biết, 70% cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng và 40% số lượng hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng. Thời gian dự kiến phát hành trong quý 2/2022 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/4, cổ phiếu PNJ đứng ở mốc tham chiếu 118.900 đồng/cổ phiếu và tăng gần 26% trong 3 tháng qua.