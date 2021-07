6 tháng, doanh thu vàng miếng của PNJ tăng trưởng 72,9% so với cùng kỳ

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh tháng 6 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó, trong tháng 6, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.011 tỷ đồng, giảm 17,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 51 tỷ đồng, giảm 36,3%, nguyên nhân là vì tình hình dịch bệnh Covid-19 và giãn cách xã hội tại các địa phương.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.637 tỷ đồng, tăng 50,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 736 tỷ đồng, tăng 67,4% so với cùng kỳ.

Như vậy, 6 tháng đầu năm PNJ đã hoàn thành 55,4% kế hoạch doanh thu và 59,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

PNJ cho biết, doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ là do với sự tăng trưởng đều của các kênh bán hàng, đặc biệt là bán lẻ.

Cụ thể: 6 tháng đầu năm, kênh lẻ của PNJ tăng trưởng 46,8% so với cùng kỳ và PNJ cho biết, mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh dịch Covid 19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp đến từ nỗ lực đa dạng hóa các kênh bán hàng, đặc biệt là kênh Online tăng trưởng 317% so với cùng kỳ; Các chương trình Marketing chất lượng và hiệu quả; Nâng cấp mô hình các cửa hàng bán lẻ, khai thác tối đa trải nghiệm khách hàng và cải tiến sản phẩm, phát triển thương hiệu Style by PNJ, liên kết hợp tác với Pandora..., đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu kênh sỉ tăng trưởng 28,6% và doanh thu vàng miếng tăng trưởng 72,9% so với cùng kỳ.

Cũng theo PNJ, trong tháng 6, PNJ đã mở thêm 2 cửa hàng PNJ Gold và đóng 8 cửa hàng PNJ Silver.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PNJ đã mở mới 12 cửa hàng PNJ Gold, đóng 14 cửa hàng PNJ Silver, 1 cửa hàng CAO.

Thời điểm cuối tháng 6, PNJ có 311 cửa hàng PNJ Gold, 19 cửa hàng PNJ Silver, 3 cửa hàng CAO, 3 cửa hàng PNJ ART, 1 cửa hàng Style và 69 cửa hàng PNJ Watch theo mô hình S-i-S.