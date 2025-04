Rồng vàng 2025: Điểm danh những thương hiệu tiên phong trên lộ trình phát triển xanh, bền vững

Chiều 23/4 Giải thưởng Rồng Vàng 2025 (lần thứ 24) – Golden Dragon Awards 2025 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội.

Năm nay, qua nhiều vòng xét duyệt, Ban tổ chức đã lựa chọn và vinh danh Top 10 và Top 30 doanh nghiệp FDI tiêu biểu ở 6 nhóm ngành, bao gồm: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghệ số và dịch vụ số; dịch vụ tài chính và bảo hiểm; phát triển hạ tầng, khu công nghiệp và bất động sản; giáo dục và chăm sóc sức khỏe; nông nghiệp, thực phẩm và đồ uống.

Golden Dragon Awards 2025 kỳ vọng sẽ tiếp tục đáp ứng sự mong đợi của các doanh nghiệp FDI và trở thành không gian hội tụ, chia sẻ và kết nối thông tin của cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

10 doanh nghiệp FDI được vinh danh năm nay là những thương hiệu có "profile" rất nổi bật. Đây là những doanh nghiệp liên tục đạt kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng và dẫn đầu xu hướng phát triển bền vững tại Việt Nam...

Sau hơn 12 năm hình thành và phát triển, tập đoàn Central Retail - với hệ thống siêu thị GO! Big C, Tops Market, mini go!... khẳng định vị thế là một trong những nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, toàn thể cán bộ, công nhân viên của Central Retail đã luôn nỗ lực mỗi ngày nhằm hiện thực hóa chiến lược "Đóng góp cho một Việt Nam thịnh vượng", liên tục cải tiến và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ, mang đến trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.

Được thành lập tại Việt Nam vào năm 1988 và trực thuộc tập đoàn logistics toàn cầu DHL, DHL Express cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, giúp kết nối các doanh nghiệp thuộc tất cả quy mô và lĩnh vực hoạt động tại Việt Nam với hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Liên tục góp phần thúc đẩy dòng chảy thương mại toàn cầu, DHL được định vị một cách chắc chắn ở vị thế là “Công ty logistics dành cho thế giới”.

Honda Việt Nam là thương hiệu đã rất quen thuộc với hầu hết người dân Việt Nam. Honda đã chính thức có mặt và hoạt động ở Việt Nam hơn 29 năm. Đây là minh chứng đánh dấu sự phát triển vững mạnh của Công ty cũng như cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Honda Việt Nam đã, đang và sẽ không ngừng cố gắng để tạo ra những giá trị bền vững cho xã hội Việt Nam.

Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải chính thức đầu tư vào Việt Nam từ năm 2007. Phân bố tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, với tổng số nhân lực lên đến hơn 100.000 người. Tổng số vốn đầu tư của Tập đoàn tại Việt Nam hơn 4,7 tỉ đô la Mỹ. Tập đoàn là doanh nghiệp FDI lớn nhất tại tỉnh Bắc Giang.

Trải qua gần 45 năm hoạt động, với những nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ công nhân viên, Vietsovpetro đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác Dầu khí. Với tiềm lực của mình, Vietsovpetro đã tích cực tham gia vào công tác bảo vệ chủ quyền và an ninh trên biển cũng như góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Với tầm nhìn “Kiến tạo tương lai cho cả Intel và Việt Nam”, Công ty Intel Products Việt Nam đã đầu tư tổng cộng 1,5 tỷ USD vào nhà máy tại Việt Nam, và đóng góp 100 tỷ USD giá trị xuất khẩu từ năm 2010 đến nay. Hiện nay, Intel Product Việt Nam là cơ sở lắp ráp và kiểm định lớn nhất của Intel toàn cầu, chiếm hơn 50% lượng bán hàng của tập đoàn Intel.

Tập đoàn LEGO là một tập đoàn của Đan Mạch chuyên hoạt động trong lĩnh vực đồ chơi, nổi tiếng toàn cầu với các sản phẩm gạch xếp hình sáng tạo giúp phát triển tư duy và khả năng sáng tạo của trẻ em. Tập đoàn đã khánh thành nhà máy thứ 6 tại Bình Dương vào ngày 9/4. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đầu tư và phát triển sản xuất bền vững của LEGO tại Việt Nam.

LG Electronics là nhà phát triển công nghệ và điện tử tiêu dùng hàng đầu thế giớivới 74,000 nhân viên và mạng lưới công ty tại hầu hết các quốc gia. Với bốn đơn vị kinh doanh chủ lực hoạt động hiệu quả gồm Giải pháp Điện tử gia dụng, Giải pháp Giải trí Truyền thông, Giải pháp Xe cộ và Giải pháp Xanh, tổng doanh thu toàn cầu năm 2024 của LG lên đến 88 nghìn tỷ KRW.

Kể từ khi thành lập văn phòng tại Hà Nội vào năm 2003 và sau đó là tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2014, Qualcomm đã đóng một vai trò quan trọng trong kết nối và giao tiếp ở Việt Nam - với 2G, 3G, 4G và bây giờ là 5G. Qualcomm đã hợp tác thành công với các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và nhà mạng di động hàng đầu Việt Nam trong nhiều năm, và gần đây là với ngành công nghiệp và chính phủ để hiện thực hóa chính sách Công nghiệp 4.0 và mục tiêu “Make in Vietnam”.

Tập đoàn Samsung Việt Nam chuyên sản xuất các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ và điện tử. Từ khi vào Việt Nam đến nay, SamSung Việt Nam đã tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động khác nhau, không chỉ giúp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng, còn tạo ra cơ hội việc làm cho rất nhiều lao động trong cả nước.