Sacombank cùng Unit triển khai nền tảng số hóa quy trình nghiệp vụ

Sau khi vận hành thí điểm ở 15 chi nhánh, Sacombank đã chính thức áp dụng nền tảng số hoá quy trình nghiệp vụ cho toàn bộ hơn 550 điểm giao dịch trên cả nước. Nền tảng này là sản phẩm được Sacombank hợp tác với Công ty Cổ phần Công nghệ UNIT triển khai tại quầy giao dịch từ tháng 4 năm 2023 nhằm chuyển đổi hầu hết các thao tác thủ công sang tự động; giảm sai sót dữ liệu, rút ngắn thời gian giao dịch, mang đến nhiều trải nghiệm dịch vụ mới mẻ cho người dùng.

Trước đây, khi chưa ứng dụng nền tảng số, tương tác giữa nhân viên ngân hàng - khách hàng chủ yếu được thực hiện và lưu trữ thủ công. Giờ đây, khi khách hàng đến giao dịch tại quầy, các bước nhập liệu thông tin sẽ được điền theo mẫu có sẵn trên hệ thống. Khách hàng chỉ cần kiểm tra và ký duyệt một lần, thay vì phải thực hiện nhiều thủ tục rườm rà như trước kia. Thông tin ngay sau đó sẽ được gửi đến phòng ban liên quan, quy trình tự động vận hành xử lý nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác. Chỉ vài giây sau, giao dịch viên có thể kiểm tra kết quả, phê duyệt và ký số.

“Thông qua nền tảng này, Sacombank đã rút ngắn hơn 60% thời gian hoàn thành giao dịch so với trước, tiết giảm chi phí vận hành trên từng giao dịch, tạo điều kiện để ngân hàng phục vụ khách hàng chu đáo hơn. Đặc biệt, công nghệ mới giúp Sacombank giảm lượng lớn giấy tờ in ấn và lưu kho, góp phần vào công cuộc xây dựng môi trường xanh cho xã hội - một trong những tiêu chí quan trọng trong cam kết phát triển bền vững của chúng tôi”, đại diện Sacombank, ông Trần Thái Bình - Giám đốc Khối Ngân hàng số chia sẻ.

Ông Trần Thái Bình - Giám đốc Khối Ngân hàng số đang trình bày ý tưởng dự án Chuyển đổi số trước bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Sacombank - Trưởng Ban dự án.

Tính đến tháng 6 năm 2024, Sacombank và UNIT đã phối hợp hoàn thành giai đoạn xây dựng nền tảng công nghệ thích ứng với kiến trúc hiện có, liên tục phát triển, tích hợp, vận hành và mở rộng hệ thống. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác để phát triển các giai đoạn tiếp theo của dự án nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cấp dịch vụ, mang đến trải nghiệm số tốt nhất cho khách hàng.

“UNIT là công ty chuyên cung cấp giải pháp phần mềm tài chính ngân hàng và quản trị tại thị trường Việt Nam và toàn cầu. Sản phẩm nền tảng tự động hóa được nghiên cứu, sáng tạo và phát triển bởi các kỹ sư phần mềm Việt Nam, đến nay đã cung cấp sang các nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Đây là công cụ chuyển đổi số quan trọng, được tích hợp trên nền tảng Camunda BPM đến từ Đức, biểu mẫu thông minh eForm của hãng Forcs đến từ Hàn Quốc, được thiết kế hướng kiến trúc Microservice và chạy trên môi trường Red Hat OpenShift. Sản phẩm giúp tự động hóa quy trình kinh doanh và số hóa biểu mẫu cho doanh nghiệp. UNIT rất vinh dự được hợp tác cùng Sacombank, một trong những ngân hàng TMCP lớn tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á để triển khai dự án nền tảng này”, ông Lê Hoàng Sơn - Tổng giám đốc UNIT chia sẻ.

Bằng những nỗ lực vượt bậc, Sacombank đã tạo dựng nên hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ đa dạng, phục vụ 18 triệu khách hàng với số lượng user online đạt 8,9 triệu, tăng 19,8%; số lượng giao dịch thành công qua kênh số đạt 508 triệu, tăng 51%, tỷ lệ khách hàng hài lòng trên 99%.

Dự án này là một phần trong chiến lược số hóa toàn diện của Sacombank - hoạt động mà ngân hàng vẫn luôn dành nguồn lực để triển khai trên toàn hệ thống suốt hơn một thập kỷ qua. Xác định chiến lược chuyển đổi số phải có 4 yếu tố cốt lõi: Hạ tầng công nghệ; Giải pháp số hóa toàn diện; Sản phẩm - dịch vụ số; Con người và tư duy số, Sacombank không ngừng đầu tư, nâng cấp 4 trụ cột trên với mục tiêu cuối cùng là đem đến trải nghiệm tối ưu cho người dùng.

Trong năm 2023, Sacombank đã nhận được hàng loạt những giải thưởng danh giá cho hoạt động chuyển đổi số như: "Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam năm 2023" do tạp chí International Business Magazine (IBM) trao tặng; “Ngân hàng có công nghệ và vận hành tốt nhất Việt Nam năm 2023” do Tạp chí The Asian Banking & Finance bình chọn.

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng liên tục gặt hái thêm nhiều thành tựu trong hoạt động chuyển đổi số, được ghi nhận thông qua giải thưởng "Ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2024" do IBM bình chọn. Mới đây nhất, vào ngày 8/8/2024, bên cạnh thành tích “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu”, “Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu”, Sacombank còn được vinh danh ở hạng mục “Ngân hàng số tiêu biểu” trong khuôn khổ giải thưởng “Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2024” (Vietnam Outstanding Banking Awards 2024) do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG), phối hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và các Sở ngành tổ chức bình chọn. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Sacombank được Hội đồng bình chọn và khách hàng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm - dịch vụ, kết quả hoạt động cũng như đóng góp cho ngành tài chính nói riêng và xã hội nói chung.

Công ty Cổ phần Công nghệ UNIT: Được thành lập từ tháng 3 năm 2010, UNIT là Công ty Công nghệ chuyên cung cấp giải pháp phần mềm trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm và Quản trị có Uy tín trên thị trường Việt Nam và Toàn Cầu. UNIT cũng là đối tác chiến lược của các nhà cung cấp công nghệ ưu việt như Red Hat, eForms và Camunda.