Sắp chất vấn hai vấn đề "nóng" tại kỳ họp "không giấy tờ" tại Nghệ An

Chiều 29/11, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo công bố nội dung, thời gian, chương trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thông tin tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết kỳ họp này được tổ chức từ ngày 05 - 07/12/2023 và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp cơ bản đã hoàn thành. Điểm nổi bật nhất của kỳ họp lần này, theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi phát biểu tại buổi họp báo, là tất cả các tài liệu phục vụ cho kỳ họp hội đồng sắp tới sẽ được tích hợp để các đại biểu, khách mời và phóng viên tiếp nhận từ mã quét QR một cách dễ dàng.

Ngoài ra, tài liệu kỳ họp được gửi cho các đại biểu HĐND qua hộp thư điện tử và khai thác tiện ích trên Ipad được kỳ họp cung cấp, gồm: Chương trình họp, tài liệu họp, kết nối hệ thống biểu quyết, danh sách đại biểu, ghi chú, thông báo và xin ý kiến, đăng ký phát biểu, tranh luận.

Mỗi đại biểu HĐND tỉnh được cấp một iPad và cài đặt phần mềm “kỳ họp không giấy”, có thể hoạt động trên máy tính bảng, điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành iOS, iPadOS, Android.

Các phần mềm tiện ích có trong iPad bao gồm: Chương trình họp, tài liệu họp, kết nối hệ thống biểu quyết, danh sách đại biểu, ghi chú, thông báo và xin ý kiến, đăng ký phát biểu, tranh luận. Các đại biểu HĐND sẽ được cấp một tài khoản riêng để khai thác và sử dụng các tiện ích trên phần mềm “kỳ họp không giấy".

Việc triển khai thực hiện “kỳ họp không giấy” giúp giảm sự lệ thuộc vào tài liệu giấy; công tác tổ chức, điều hành được dễ dàng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí, hạn chế sai sót trong sắp xếp tài liệu. Bên cạnh đó, các đại biểu có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu tài liệu nên chất lượng thảo luận được nâng lên. Việc đưa ra các ý kiến đóng góp kịp thời, nhanh chóng, chính xác,.. góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các kỳ họp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi phát biểu tại buổi họp báo

Thông tin về kỳ họp thứ 17, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh Nghệ An đã tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh và các ngành trình kỳ họp; xem xét và cho ý kiến về các báo cáo, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp. Hoàn thành việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri (sau khi các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp).

Tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ cho ý kiến đối với 28 báo cáo, thông báo; 33 dự thảo Nghị quyết; thực hiện chất vấn 2 nội dung liên quan đến đất đai và du lịch.

Liên quan đến đất đai, vấn đề chất vấn tập trung vào công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và các Tổng đội thanh niên xung phong; thực trạng, nguyên nhân và giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý, hiệu quả sử dụng đất trong thời gian tới.

Liên quan đến du lịch, nội dung chất vấn tập trung vào giải pháp để phát triển du lịch Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi cho biết, tại mỗi kỳ họp sẽ dành 2 nội dung để chất vấn, việc lựa chọn 2 nội dung chất vấn thông qua nhiều kênh thông tin. Kỳ họp lần này sẽ chất vấn 2 vấn đề được đánh giá là “khá nóng” trong thời điểm hiện nay.

Một trong những đổi mới của kỳ họp này cũng như một số kỳ họp vừa qua, đó là sau khi HĐND tỉnh xác định nhóm vấn đề sẽ thông báo sớm cho UBND tỉnh giao các ngành chủ động để có báo cáo chi tiết.

UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị báo cáo chất lượng, gửi đúng thời gian đến các Ban HĐND tỉnh thẩm tra; các báo cáo được các Ban thẩm tra một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng. Các ý kiến góp ý của các Ban HĐND tỉnh được UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp thu, hoàn thiện. Công tác phối hợp, giám sát, giải trình, chất vấn ngày càng phát huy hơn, trách nhiệm hơn.

Sau kỳ họp, các Nghị quyết được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua sẽ được đeo bám, thúc đẩy thực hiện các nội dung; các ngành phải báo cáo kết quả thực hiện “lời hứa” tại kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đang theo dõi các kết quả từ các phiên chất vấn, các phiên giải trình, các phiên giám sát như quản lý đất đai, xây dựng, các chính sách thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, thu hút đầu tư.