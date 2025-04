Sắp ra mắt Phú Thị Riverside với chính sách ưu đãi hấp dẫn

Sự kiện đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường, trở thành tâm điểm không thể bỏ lỡ đối với cả nhà đầu tư lẫn khách hàng đang tìm kiếm cơ hội an cư - đầu tư tại khu Đông Hà Nội.

1 ĐIỂM ĐẾN 3 TẦNG GIÁ TRỊ: THỊ VƯỢNG - GIAO THƯƠNG - SỨC KHỎE

Giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của khu Đông Hà Nội, Gia Lâm đang vươn lên như một cực tăng trưởng chiến lược, được định hướng trở thành trung tâm đô thị mới với hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Việc Hà Nội tập trung mở rộng về phía Đông không chỉ giúp giãn mật độ dân cư nội đô mà còn mở ra cơ hội lớn cho những cư dân tiên phong đón đầu làn sóng phát triển mới. Nằm trong vùng lõi của khu vực này, Phú Thị Riverside trở thành điểm đến thịnh vượng cho cộng đồng cư dân năng động với không gian sống hiện đại, văn minh.

Phú Thị Riverside sở hữu tiềm năng giao thương vượt trội nhờ vị trí đắt giá.

Bên cạnh giá trị sống thịnh vượng, Phú Thị Riverside còn nổi bật với giá trị giao thương nhờ vị trí đắc địa trong khu dân cư đông đúc, lâu đời, có nhu cầu thương mại cao.

Cư dân nơi đây cũng được thừa hưởng lợi thế hạ tầng giao thông kết nối nhanh chóng qua các trục huyết mạch như Quốc lộ 5, Quốc lộ 17, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường nội khu và liên vùng. Trong bán kính gần, cư dân có thể tiếp cận đầy đủ các tiện ích hiện đại từ trường học, bệnh viện, công viên, đến các chợ lớn...

Đáng chú ý, Phú Thị Riverside còn tiếp giáp với Khu công nghiệp Phú Thị sầm uất, nơi tập trung lực lượng chuyên gia trong và ngoài nước và lượng lao động khổng lồ.

Ngay trong nội khu đô thị cũng quy tụ hàng ngàn cư dân từ 2 block nhà ở xã hội. Đây là nền tảng vững chắc để hình thành nên một cộng đồng giao thương náo nhiệt với hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, mở ra tiềm năng khai thác vượt trội, đáp ứng nhu cầu vừa an cư vừa kinh doanh sinh lời bền vững.

Giá trị về sức khỏe cũng được chú trọng tại Phú Thị Riverside. Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, chất lượng sống và yếu tố sức khỏe đang trở thành tiêu chí hàng đầu trong lựa chọn nơi ở của cư dân thành thị.

Phú Thị Riverside đã đón đầu xu hướng này với quy hoạch đậm chất sinh thái: Mật độ xây dựng toàn khu chỉ hơn 37%, phần diện tích còn lại ưu tiên cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan.

Với 1,46ha không gian xanh cùng 100% sản phẩm đều có sân vườn phía sau, cư dân tại đây sẽ được tận hưởng môi trường sống trong lành, thư thái và đầy riêng tư. Đặc biệt, dự án còn tiếp giáp sông Thiên Đức với 0,5km mặt sông, vừa tạo điểm nhấn phong thủy, vừa mở ra không gian thoáng đãng hiếm có giữa lòng Thủ đô.

Phú Thị Riverside là dự án hiếm hơi sở hữu mặt sông tự nhiên tại Thủ đô.

Không chỉ chăm lo cho hiện tại, Phú Thị Riverside còn chú trọng đầu tư cho tương lai khi tích hợp hệ thống giáo dục ngay trong nội khu, bao gồm nhà trẻ, trung tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng tài năng. Dự án cũng nằm gần hệ thống trường học liên cấp ngoại khu, từ tiểu học đến đại học. Điều này giúp các gia đình yên tâm kiến tạo hành trình học tập liền mạch cho con trẻ, nuôi dưỡng thế hệ tương lai ngay trong một không gian sống đầy đủ và hiện đại.

NHIỀU ƯU ĐÃI TRONG SỰ KIỆN RA MẮT

Sau thời gian dài chờ đợi, Phú Thị Riverside sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 12/4/2025. Sự kiện diễn ra tại Princess Ballroom - Almaz Center, Long Biên. Với chủ đề “Huyền thoại bên sông - Đánh thức Thời đại”, lễ ra mắt không chỉ là nơi công bố các thông tin quan trọng về vị trí, quy hoạch, tiềm năng của dự án, mà còn là dịp tri ân đặc biệt cho những khách hàng tiên phong chọn lựa Phú Thị Riverside ngay từ giai đoạn đầu, với loạt ưu đãi chưa từng có.

Ưu đãi ngập tràn tại Lễ ra mắt dự án Phú Thị Riverside.

Cụ thể, tất cả khách hàng đăng ký nguyện vọng thành công đến hết ngày 12/04/2025 sẽ được nhận quà tặng có giá trị lên đến 2 cây vàng, tùy theo từng loại sản phẩm. Đây là chính sách mang tính hỗ trợ thiết thực, tạo động lực mạnh mẽ để khách hàng sớm đưa ra quyết định và sở hữu sản phẩm tiềm năng.

Ngoài ra, tại sự kiện, khách hàng còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị cao. Nhóm khách hàng đăng ký nguyện vọng thành công ngay tại lễ ra mắt sẽ có cơ hội nhận các giải thưởng lớn như xe máy SH 125i trị giá 85 triệu đồng, iPhone 16 Pro 128GB trị giá 26 triệu đồng hay các phần quà bằng vàng.

Đồng thời, những khách hàng tham dự sự kiện cũng có cơ hội nhận quà thông qua chương trình bốc thăm may mắn, phần thưởng bao gồm: rắn mạ vàng, máy lọc không khí, hoặc máy xông tinh dầu ô tô... Những phần quà đa dạng, giá trị cao cho thấy sự quan tâm, chỉn chu và tâm huyết mà của chủ đầu tư dành cho khách hàng.

Hiện tại, tiến độ thi công của Phú Thị Riverside đang được đẩy nhanh, bảo đảm chất lượng và tốc độ theo đúng kế hoạch. “Chúng tôi đang triển khai đấu nối hệ thống điện - nước với hạ tầng khu vực, thi công hoàn thiện hệ thống thoát nước, triển khai xây bó vỉa, tôn nền, thi công cọc móng cho các block nhà đầu tiên. Các hạng mục như trải nhựa đường, thi công trạm biến áp và lắp đặt công nghệ xử lý nước thải cũng đang được đồng loạt triển khai”, đại diện đơn vị Chủ đầu tư cho biết. Theo kế hoạch, Phú Thị Riverside dự kiến sẽ bàn giao nhà cho khách hàng vào quý 4/2025.

Trong bối cảnh khu Đông Hà Nội đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ của cả cư dân lẫn dòng tiền đầu tư, việc sở hữu sản phẩm tại Phú Thị Riverside không chỉ là lựa chọn an cư lý tưởng, mà còn là chiến lược đầu tư thông minh cho tương lai.

