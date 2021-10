Sau dịch, người trẻ có xu hướng chọn căn hộ thay vì nhà phố

Xu hướng làm việc linh động, làm việc từ xa phát triển khiến người trẻ tại các đô thị lớn nói chung và Tp.HCM nói riêng ngày càng ưa chuộng loại hình căn hộ “tất cả trong một - all in one”. Trong bối cảnh giãn cách vì Covid-19, nhu cầu căn hộ có đầy đủ tiện ích, nhiều mảng xanh, có thể kết hợp làm việc và nghỉ ngơi đang tăng nhanh. Dự báo đây sẽ là xu hướng mua nhà của người trẻ trong những năm tới.

LÀN SÓNG LÀM VIỆC TỪ XA VÀ NHU CẦU CĂN HỘ "ALL IN ONE"

Vào tháng 3/2021, Microsoft lần đầu tiên công bố Báo cáo thường niên về Chỉ số Xu hướng Công việc với tiêu đề “Làm việc kết hợp, sự đột phá mới - Liệu chúng ta đã sẵn sàng?”. Báo cáo đã chỉ ra 7 xu hướng làm việc kết hợp mà mọi lãnh đạo doanh nghiệp cần biết khi chúng ta bước vào một kỷ nguyên làm việc hoàn toàn mới.

Đại diện cấp cao của Microsoft Việt Nam, cho biết: “Một lần nữa chúng ta đang đứng trước một sự thay đổi rất lớn, giống như năm ngoái khi cả thế giới phải chuyển sang hình thức làm việc từ xa, thì bây giờ là việc chuyển sang mô hình làm việc kết hợp: mô hình làm việc cho phép một số nhân viên trở lại nơi làm việc như trước kia trong khi một số khác sẽ tiếp tục làm việc tại nhà.”

Các doanh nghiệp cần nhận thức được rằng công việc không còn bị ràng buộc vào quan niệm truyền thống về thời gian và không gian khi nói đến cách thức, thời gian và địa điểm làm việc. Phương thức linh hoạt sẽ trở nên phổ biến: 73% người lao động được khảo sát muốn tiếp tục làm việc từ xa, trong khi đồng thời 67% muốn có nhiều thời gian trực tiếp hơn với nhóm của họ.

Trước đó, một cuộc khảo sát đầu tháng 4/2020 của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) với 25.000 người đi làm cho thấy 34% những người vừa được tuyển dụng khoảng 1 tháng trước hiện đang làm việc tại nhà. Kết hợp với khoảng 15% những người đã làm việc tại nhà khi có lệnh giãn cách xã hội vì Covid-19 trước đó, có nghĩa là gần một nửa lực lượng lao động tại nước Mỹ hiện có thể là “công nhân từ xa”.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Tp.HCM cho biết, khái niệm về công việc cũng như nơi ở của người trẻ đã thay đổi rất lớn so với thế hệ trước. Dịch bệnh cũng như sự phát triển của công nghệ đã tạo ra cho các bạn trẻ những cơ hội làm việc từ xa, làm việc tại nhà mà không cần đến công ty. Do đó, người trẻ không nhất thiết phải mua nhà tại vùng gần trung tâm đắt đỏ và chật chội, thay vào đó họ có thể mua căn hộ ở những khu vực xa hơn nhưng có tiện ích đầy đủ.

VỪA LÀM VIỆC, VỪA NGHỈ DƯỠNG NGAY TẠI TP.HCM

Nhiều chuyên gia cũng cảnh báo tác động tiêu cực từ làm việc tại nhà, đó là việc mất kết nối trực tiếp với con người thật, cũng có nguy cơ gây ra căng thẳng. Và làm việc tại nhà hay từ xa cũng cần có một chiến lược để duy trì sự cân bằng và sức khỏe. Một trong những yếu tố đó là lựa chọn ngôi nhà làm việc.

Các chuyên gia bất động sản cho biết, phong cách sống của người đô thị đang thay đổi, nhất là sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Người dân, nhất là người trẻ ngày càng quan tâm tới chất lượng cuộc sống hơn là những điều kiện vật chất đơn thuần như xe sang, đồ hiệu. Sức khỏe đã trở thành yếu tố quan tâm hàng đầu.

Nhiều gia đình trẻ đã lựa chọn căn hộ đáp ứng được sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc, tìm kiếm những giá trị về tinh thần và sức khỏe, khao khát tìm kiếm chốn an nhiên giữa sông nước, cỏ cây.

Điều này là hoàn toàn có thể thực hiện ngay tại Tp.HCM khi Tập đoàn Pi Group đang triển khai bán các căn hộ thuộc tòa tháp Park 2 - dự án khu căn hộ resort Picity High Park.

Tòa tháp Park 2 - lựa chọn an cư của người trẻ và gia đình trẻ.

Tại Picity High Park, người trẻ hoàn toàn có thể “vừa làm việc, vừa nghỉ dưỡng” ngay tại nơi ở. Dự án có quỹ đất lên đến 8,6ha nhưng mật độ xây dựng chỉ 23%. Điều này nghĩa là thay vì phải sống trong các khối nhà san sát nhau, cư dân Picity High Park lại sở hữu không gian chung vô cùng thoáng đãng, nhiều công viên cây xanh và tiện ích (đường chạy bộ, hồ bơi vô cực, sân thể thao đa năng, giàn hoa…). Các thành viên thoải mái thư giãn sau những phút giây làm việc căng thẳng.

Đặc biệt, 100% căn hộ ở tòa tháp Park 2 là căn hộ smarthome, cho phép gia chủ điều khiển mọi thiết bị điện trong nhà qua smartphone, đảm bảo sự an toàn và tiện lợi - nhất là đối với các chủ nhân quá bận rộn, không thể và không muốn rời khỏi bàn làm việc. Đặc biệt, mỗi căn hộ còn được trang bị hệ thống lọc nước sinh hoạt trực tiếp tại bếp theo tiêu chuẩn Nhật Bản giúp bảo vệ sức khỏe của cả nhà.

Tòa tháp cũng sử dụng công nghệ “không chạm” FACE ID (công nghệ nhận diện khuôn mặt) để đảm bảo an ninh cho gia chủ. Với công nghệ này, chỉ cư dân Park 2 mới vào được tòa tháp và sử dụng thang máy lên đúng tầng.

Đặc biệt, Chủ đầu tư hiện đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng đặt chỗ thành công căn hộ thuộc tòa tháp Park 2, như: Quay vòng xoay may mắn với tỉ lệ trúng thưởng 100% (giải thưởng cao nhất lên đến 150 triệu đồng); tham gia rút thăm may mắn có cơ hội nhận từ 1 - 3 chỉ vàng SJC mỗi tuần; thanh toán nhanh nhận chiết khấu lên tới 11%; được hỗ trợ vay đến 70% từ ngân hàng Vietcombank, MB bank, Vietinbank, Nam A bank.

Chọn căn hộ Park 2 - Picity High Park, việc cân bằng giữa cuộc sống và công việc không còn là một ước mơ xa xỉ đối với cư dân đô thị.

* Thông tin chi tiết:

Website: https://picityhighpark.vn/