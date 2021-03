Sau kiểm toán, lợi nhuận quý 4/2020 của Digiworld tăng thêm 14,1 tỷ đồng

Công ty cổ phần Thế Giới Số (mã DGW-HOSE) vừa công bố giải trình lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2020 sau kiểm toán chênh lệch hơn 5%.



Cụ thể: doanh thu thuần và lợi nhuận gộp trước và sau kiểm toán không có thay đổi lần lượt đạt 12.535,6 tỷ đồng và gần 803 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán tăng 0,7% lên hơn 333,7 tỷ đồng, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 12% sau kiểm toán từ 97,38 tỷ xuống 85,7 tỷ. Theo đó, sau kiểm toán lợi nhuận sau thuế năm 2020 tăng thêm 14,1 tỷ đồng, tương ứng 5,6% so với báo cáo quý 4/2020 doanh nghiệp công bố trước đó.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận tăng thêm 14,1 tỷ đồng là do vào thời điểm 31/12/2020 có một số khoản chi phí trích trước nhưng chưa có hoá đơn tài chính, công ty đã trích trước phần thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoản chi phí này.

Đối với số liệu sau kiểm toán, hoá đơn tài chính của một phần chi phí được trích trước đã về, vì vậy thuế thu nhập doanh nghiệp đã trích trước cho phần chi phí này được hoàn lại. Do đó, phần chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty giảm 12% và lợi nhuận tăng lên 5,6%.

Như vậy, DGW ghi nhận doanh thu năm 2020 đã kiểm toán đạt 12.535,6 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 267,3 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ.

Cũng theo DGW, năm 2020, tổng doanh thu tăng 48% so với cùng kỳ là mảng máy tính xách tay và máy tính bảng tăng trưởng mạnh tới 46% do nhu cầu làm việc và hoch tập tại nhà tăng cao do dịch Covid 19.

Mảng điện thoại di động tăng trưởng 64% nhờ sự tiếp tục gia tăng của thị phần Xiaomi và doanh thu phân phối các dòng Iphone của Apple. Mặt khác, tuy chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh nhưng mảng thiết bị văn phòng tăng trưởng ổn định 13%. Mảng hàng tiêu dùng chỉ tăng 4% do tác động của dịch bệnh, đạt 53% kế hoạch năm. Do vậy, doanh thu của công ty đạt 123% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 64%, đạt 267 tỷ và hoàn thành 132% kế hoạch.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản tăng 27,6% so với đầu năm lên 3.068,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.131,2 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 878,1 tỷ đồng, và tồn kho đạt 827,4 tỷ đồng.

Năm 2021, HĐQT công ty dự kiến doanh thu đạt 15.200 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/3, cổ phiếu DGW giảm 1.500 đồng về 120.000 đồng/cổ phiếu.