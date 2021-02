Sau Tết, hàng nghìn chiếc laptop được bán ra mỗi ngày

Các hệ thống bán lẻ sản phẩm công nghệ lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop đã bán hàng nghìn chiếc laptop mỗi ngày để đáp ứng cho nhu cầu làm việc từ xa và học tập online.



Cụ thể tại hệ thống Thế Giới Di Động, trong 3 ngày đầu năm từ mùng 4 - 6 Tết, trung bình mỗi ngày toàn hệ thống này bán ra khoảng 1.300 máy, tăng 50% so với ngày ngày thường. Trong đó, đặc biệt doanh số tăng rất mạnh ở các tỉnh miền Bắc, doanh số bán laptop tăng trên 300% so với kỳ vọng của hãng. Và riêng tháng 2/2021, doanh số bán laptop tại hệ thống bán lẻ sản phẩm công nghệ lớn nhất nước này cũng tăng 50% so với tháng trước đó.

Trong khi đó, tại hệ thống FPT Shop, hãng này cho biết từ mùng 4 - 6 Tết, doanh số laptop tăng trưởng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2020 và tăng gấp 2 lần so với doanh số trung bình hai tuần trước Tết.

Tại chuỗi bán lẻ CellphoneS, nhóm ngành hàng laptop, máy tính bảng và đồng hồ thông minh cũng tăng trưởng 70% so với ngày thường.

Thống kê của FPT Shop cho biết, các thương hiệu được mua nhiều trong giai đoạn này có Asus, HP, Dell, Acer, Lenovo, MSI. Một số sản phẩm cao cấp như Surface Pro 7 của Microsoft và Macbook của Apple cũng tăng trưởng. Còn tại Thế Giới Di Động, phân khúc laptop dưới 12 triệu động được tiêu thụ mạnh nhất.

Việc hàng nghìn chiếc laptop được bán ra mỗi ngày ngay trong và sau ngày nghỉ Tết Nguyên đán như năm 2021 này được xem là "điều bất thường". Bởi thông thường, thời điểm trong và sau ngày nghỉ Tết, doanh số bán hàng công nghệ, đặc biệt là sản phẩm laptop khá ảm đạm, do người dùng đã mua sắm trước Tết. Hoặc như laptop thường chỉ tăng mạnh nhất vào thời điểm học sinh bước vào năm học mới.

Năm 2020 cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 tuy nhiên doanh số bán hàng công nghệ và laptop tăng mạnh vào thời điểm tháng 3 và tháng 4 khi dịch bùng phát và có giãn cách xã hội toàn quốc.

"Những ngày sau Tết này, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều phức tạp, nhiều khu vực bị phong tỏa, giãn cách để thực hiện công tác phòng chống dịch, nhiều nhân viên, học sinh phải làm việc và học tập tại nhà. Do vậy nhu cầu mua laptop trong thời gian này là rất lớn", ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối ngành hàng Viễn thông Di động Hệ thống FPT Shop, cho biết.

Và vì thế, theo ông Kha, các kịch bản bán hàng trong thời điểm dịch đang bùng phát cũng được FPT Shop lên kế hoạch chuẩn bị để đón trước nhu cầu tăng mạnh của khách hàng.