Sau thông báo của Fed, tỷ giá USD/VND vẫn bình ổn

Như VnEconomy đã đưa, ngày 16/3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ kéo dài hai ngày bằng tuyên bố nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, từ khoảng 0-0,25% trước đó lên 0,25-0,5%. Đây là đợt nâng lãi suất đầu tiên của Fed kể từ năm 2018.

Với bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 2/2022 tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất 40 năm, ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed cho biết, ông và các đồng nghiệp đã có sự dịch chuyển khỏi lập trường “hành động chậm rãi” trước đó.

Trong cuộc họp vào tháng 12 năm ngoái, họ dự kiến chỉ nâng lãi suất 3 lần trong năm 2022. Giờ đây, họ dự kiến có 7 lần nâng, bao gồm cả đợt nâng vừa diễn ra. “Nếu lạm phát không dịu đi, Fed sẽ hành động mạnh hơn nữa”, ông Powell nhấn mạnh.

Tuy nhiên, hành động tăng lãi suất của Fed dường như đã được thị trường dự báo và phản ứng từ trước. Tại Việt Nam, ngoại trừ tỷ giá trên liên ngân hàng tăng, tỷ giá USD/VND tại các thị trường còn lại vẫn duy trì xu hướng giảm vốn có.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm 21 VND so với phiên liền trước, xuống mức 23.167 VND/USD. Với biên độ +/-3% đang áp dụng, tỷ giá trần hôm nay là 23.862 VND/USD và tỷ giá sàn là 22.472 VND/USD.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng không có nhiều biến động. Trong đó, Ngân hàng Vietcombank báo giá USD đi ngang so với hôm qua, ở mức 22.740 đồng và 23.020 đồng, tương ứng mua vào – bán ra.

Thậm chí, Eximbank giảm 10 VND ở cả hai chiều mua – bán, đang cùng niêm yết USD ở mức 22.790 – 22.970 VND/USD. Techcombank giảm 3 VND ở chiều mua và 8 VND chiều bán, xuống 22.735 – 23.015 VND/USD.

Tương tự, tại thị trường tự do, giá USD tự do tại Hà Nội phổ biến ở mức 23.430 đồng (mua vào) và 23.490 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở cả hai đầu giá so với hôm qua.

Duy chỉ có trên thị trường liên ngân hàng mới thấy được sự dẫn truyền từ thông báo của Fed. Trong đó, giá USD giao ngay bật tăng 70 VND lên 22.870 VND, tương đương tăng 0,33% so với phiên trước. Đồng thời, lãi suất USD cũng thiết lập mặt bằng mới, cao hơn trước từ 0,08 - 0,09 điểm phần trăm.

Theo nhóm nghiên cứu phân tích của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhìn nhận, trong ngắn hạn dường như lộ trình tăng lãi suất của Fed đã được phản ánh vào thị trường. Không những vậy, rủi ro từ việc thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed còn được kỳ vọng giảm bớt khi Fed chính thức đưa ra được lộ trình cụ thể.

Còn Công ty Chứng khoán VNDirect lại đánh giá, các yếu tố cơ bản để giữ cho đồng Việt Nam ổn định trong những năm gần đây vẫn được duy trì, bao gồm thặng dư tài khoản vãng lai và dự trữ ngoại hối tiếp tục cải thiện.

Trong đó, công ty này kỳ vọng thặng dư tài khoản vãng lai sẽ tăng lên 2,0% GDP vào năm 2022 từ mức thâm hụt dự kiến là 0,3% GDP vào năm 2021. Mặt khác, VNDirect cũng kỳ vọng dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ đạt 122,5 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2022 (tương đương với 4,0 tháng nhập khẩu) từ mức cuối năm 2021 là 105 tỷ USD.

“Vì vậy, VND có thể dao động trong biên độ hẹp so với USD và tỷ giá USD/VND (liên ngân hàng) sẽ ổn định trong khoảng 22.600-23.050 VND/USD vào năm 2022”, nhóm nghiên cứu tại VNDirect dự báo.