SDT tiếp tục lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2019

CTCP Sông Đà 10 (mã SDT-HNX) thông báo về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2019.

Theo đó, SDT thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2019 tiếp tục được điều chỉnh từ 28/6/2023 thành 28/3/2024.

Lý do mà Sông Đà 10 đưa ra là do công tác thu hồi công nợ không đạt kết quả như dự kiến. Trong khi đó, đơn vị phải thực hiện thanh toán trước các khoản nợ và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước như thuế, BHXH nên không thể cân đối nguồn tiền để chi trả cổ tức như kế hoạch.

Đáng chú ý, việc lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 với lý do tương tự đã được Sông Đà 10 sử dụng nhiều lần.





Thông tin chi trả cổ tức và lùi thời gian thanh toán cổ tức trên VSD.

Về kết quả kinh doanh, SDT ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 là âm 15,7 tỷ và năm 2022 âm gần 12 tỷ đồng và tính đến 31/12/2022 Sông Đà 10 đã lỗ lũy kế 62,5 tỷ đồng.

Theo SDT, nguyên nhân lỗ là do doanh thu không đạt kế hoạch do một số Chủ đầu tư, Tổng thầu chậm bàn giao mặt bằng, hồ sơ thiết kế nên chậm triển khai thi công như thủy điện Đắc Mi 1, thủy điện Nam Phak; Lợi nhuận hợp nhất không đạt kế hoạch do công ty con - Sông Đà 10.1 thiếu việc làm nên bị lỗ và do tính cạnh tranh cao nên một số công trình đấu thầu có giá đầu thu thấp dẫn đến lợi nhuận không cao;

Mặc dù Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt như thuê dịch vụ đòi nợ, thuê luật sư để tiến hành thủ tục khởi kiện, qua đó cũng đã thu được một số kết quả nhất định nhưng công nợ phải thu vẫn còn lớn làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Bên cạnh đó, bên kiểm toán cũng đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh: Cụ thể: các khoản công nợ phải thu khách hàng và chi phí phí sản xuất dở dang liên quan đến Công trình Thuỷ điện Xekaman 1 lần lượt là 101.155.244.320 đồng (01/01/2022: 134.238.110.563 đồng) và 78.355.938.094 (tại ngày 01/01/2022: 77.638.383.793 đồng); Các khoản công nợ phải thu khách hàng và chi phí phí sản xuất dở dang liên quan đến Công trình Thủy diện Xekaman 3 lần lượt là 170.655.338.671 đồng (01/01/2022: 181.298.300.671 dồng) và 12.207.337.000 đồng (tại ngày 01 /01/2022: 11.827.337.000 đồng). Đây là các khoàn công nợ phải thu và chi phí phí sản xuất dở dang tồn tại tứ nhiều năm trước, trong năm 2022 các tồn tại này vẫn đang chờ được giải quyết.

Hiện, cổ phiếu SDT đã vào diện bị cảnh báo trên sàn HNX từ 06/4/2022 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là số âm trên báo cáo tài chính họp nhất. Ngày 31/3/2023, HNX có Thông báo số 1188/TB-SGDHN về việc cổ phiếu SDT có khả năng bị hủy bỏ niêm yết do Công ty có kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục (2020-2022) trên báo cáo họp nhất.

Ngày 29/6 tới, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tại tầng 11, Khu B toà nhà Tổng công ty Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.