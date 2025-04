SGO Land hợp tác chiến lược toàn diện cùng Thành Đô Bắc Giang

Sự kiện ký kết giữa SGO Land và Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đô Bắc Giang thể hiện sự đồng thuận mạnh mẽ giữa hai doanh nghiệp bất động sản uy tín, với mục tiêu kiến tạo những sản phẩm chất lượng, đón đầu xu hướng phát triển và nâng tầm thị trường bất động sản Bắc Giang.

Tham dự sự kiện có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo cấp cao của hai đơn vị, nhằm đi đến thống nhất trở thành đối tác chiến lược lâu dài, cam kết tận dụng tối đa nguồn lực để mang đến cho khách hàng và nhà đầu tư những sản phẩm tiềm năng nhất.

SGO Land và Thành Đô Bắc Giang ký kết hợp tác chiến lược toàn diện nhằm đầu tư, phát triển, kinh doanh các dự án bất động sản của Thành Đô Bắc Giang.

HỢP TÁC TOÀN DIỆN TẠI THỊ TRƯỜNG BẮC GIANG

Đại diện chủ đầu tư Thành Đô Bắc Giang chia sẻ tại sự kiện: "Trong quá trình 15 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đô Bắc Giang luôn đặt mục tiêu không chỉ xây dựng những dự án chất lượng, mà còn kiến tạo giá trị bền vững, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị Bắc Giang.

Với tâm huyết đó, chúng tôi hiểu rằng, để một dự án thành công, cần có sự hợp tác vững chắc với những đối tác uy tín, có cùng tầm nhìn và chiến lược phát triển, và SGO Land chính là đối tác chiến lược mà chúng tôi tin tưởng đồng hành. Với hệ thống phân phối rộng lớn cùng đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, SGO Land sẽ giúp các dự án của Thành Đô nhanh chóng tiếp cận đúng tệp khách hàng tiềm năng và tạo nên những thành công vang dội."

Cũng tại sự kiện ký kết, lãnh đạo hai đơn vị cam kết hợp tác chặt chẽ trên nhiều khía cạnh, bao gồm đầu tư, phát triển kinh doanh và phân phối các dự án bất động sản tiềm năng tại Bắc Giang. Sự hợp tác này không chỉ đơn thuần là việc phân phối sản phẩm mà còn mở rộng đến chiến lược triển khai, đảm bảo mỗi dự án đều mang đến giá trị bền vững, gia tăng cơ hội đầu tư sinh lời cho khách hàng.

The Crown Eden là dự án đầu tiên trong chuỗi hợp tác chiến lược dài hạn giữa hai đơn vị. Với sự kết hợp giữa tiềm lực mạnh mẽ của Thành Đô Bắc Giang và hệ thống phân phối chuyên nghiệp của SGO Land, The Crown Eden hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng mới của thị trường bất động sản Bắc Giang. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư và kinh doanh đẳng cấp, mà còn tạo ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đón đầu xu hướng phát triển mạnh mẽ của thị trường.

"Với The Crown Eden, chúng tôi tin rằng đây không chỉ là một dự án bất động sản đơn thuần mà còn là một không gian sống và đầu tư khác biệt, nơi hội tụ những trải nghiệm đẳng cấp, mở ra cơ hội kinh doanh và đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường, mang đến giá trị bền vững cho cả nhà đầu tư và cư dân tương lai", ông Đinh Thế Quỳnh, Phó TGĐ SGO Land chia sẻ.

THE CROWN EDEN - BIỂU TƯỢNG SỐNG TINH TẾ GIỮA LÒNG BẮC GIANG

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, SGO Land đã ký kết hợp tác với công ty Thành Đạt Bắc Giang, trở thành Tổng Đại lý phân phối dự án The Crown Eden. Đây không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản, mà còn là một kiệt tác kiến trúc mang tầm vóc biểu tượng, định hình một phong cách sống thượng lưu ngay giữa lòng Bắc Giang.

Chủ đầu tư dự án Thành Đạt Bắc Giang ký kết cùng Tổng đại lý SGO Land, đưa The Crown Eden trở thành biểu tượng sống tinh tế mới tại trung tâm thành phố Bắc Giang.

The Crown Eden tọa lạc tại trung tâm hành chính mới mở rộng phía Nam thành phố Bắc Giang - một khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ với quy hoạch đồng bộ, hiện đại. Dự án nằm đối diện Trung tâm Triển lãm Văn hóa và Thể dục Thể thao, trở thành tâm điểm của những sự kiện lớn trong khu vực, đảm bảo giá trị thương mại và tiềm năng gia tăng giá trị trong dài hạn.

Với vị trí này, The Crown Eden không chỉ kết nối thuận tiện với các tuyến đường huyết mạch mà còn mở ra cơ hội kinh doanh đắc lợi trong một cộng đồng tinh hoa đang dần hình thành.

Với chỉ 69 căn shophouse độc bản, The Crown Eden đề cao triết lý "giới hạn để vô hạn giá trị". Mỗi sản phẩm được thiết kế tối ưu hóa công năng, mang đến những mô hình kinh doanh đẳng cấp phù hợp với nhu cầu phát triển của thời đại. Không đơn thuần là một dự án thương mại, The Crown Eden định vị trở thành tâm điểm giao thương tinh tế, nơi những thương hiệu cao cấp hội tụ, nơi kinh doanh không đại trà mà mang dấu ấn cá nhân đầy phong cách.

Đặc biệt, trong bức tranh bất động sản sôi động của Bắc Giang, The Crown Eden chính là một gam màu khác biệt - dự án duy nhất mang đến trải nghiệm chuẩn sống xanh như nghỉ dưỡng ngay trong lòng đô thị. Không gian xanh độc bản với sự kết hợp giữa kiến trúc sang trọng và cảnh quan thiên nhiên thư thái, tạo nên một nơi đáng sống, đáng đầu tư và là biểu tượng mới của phong cách sống thượng lưu tại Bắc Giang.

Trong thời gian tới, khi The Crown Eden chính thức ra mắt, dự án sẽ trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, mang đến những sản phẩm chất lượng vượt trội, xứng tầm vị thế và đẳng cấp trong khu vực.

Sự hợp tác chiến lược giữa các đơn vị không chỉ là cột mốc quan trọng đối với The Crown Eden, mà còn mở ra những cơ hội phát triển lâu dài cho cả hai đơn vị tại Bắc Giang. Bên cạnh The Crown Eden, trong thời gian tới, SGO Land và các chủ đầu tư sẽ tiếp tục triển khai các dự án chiến lược, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của thị trường bất động sản Bắc Giang, đồng thời mang đến những cơ hội đầu tư hấp dẫn cho khách hàng và nhà đầu tư.