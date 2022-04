Shantira Beach Resort & Spa - Toạ độ nghỉ dưỡng toàn cầu mới

Du lịch phục hồi, tăng tốc mạnh mẽ khiến thị trường BĐS nghỉ dưỡng sôi động, nhiều sản phẩm đột phá xuất hiện. Shantira LegaSea Villas (Hội An) sở hữu toạ độ nghỉ dưỡng toàn cầu mới, hứa hẹn khai mở tiềm năng đón hàng triệu du khách trong tương lai.

KỲ QUAN NGHỈ DƯỠNG BÊN BỜ BIỂN AN BÀNG

Sau 2 năm “ngủ đông”, du lịch Việt Nam đã hồi phục và tăng trưởng mạnh mẽ. Số liệu thống kê cho thấy, trong tháng 3, khách Quốc tế đến Việt Nam đạt 41.700 khách, tăng 41,4% so với tháng trước và gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái.

Sự lạc quan của thị trường du lịch đã tạo đà cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng nhanh chóng sôi động trở lại. Đặc biệt tại thị trường Đà Nẵng - Quảng Nam, các sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng đang được các nhà đầu tư đón nhận.

Toạ lạc tại mặt tiền biển An Bàng (Hội An, Quảng Nam), dự án Shantira Beach Resort & Spa được ví như “kỳ quan nghỉ dưỡng” đang khiến giới đầu tư quan tâm. Nằm trên khu đất rộng 8,6 ha ôm trọn hơn 1,5 ha mặt biển An Bàng, Shantira Beach Resort & Spa được kiến tạo gồm phân khu căn hộ Shantira LegaSky Suite và biệt thự Shantira LegaSea Villas.

Nằm cạnh bãi biển cát trắng yên bình và đẹp bậc nhất châu Á, Shantira LegaSea Villas với 69 căn biệt thự đem tới thiên đường nghỉ dưỡng 5 sao rực rỡ như một viên ngọc xuất chúng giữa chốn thiên đường. Với không gian nghỉ dưỡng xanh mát cùng vị trí độc tôn “một bước chạm đại dương”, chuỗi biệt thự thừa hưởng trọn vẹn mỹ sắc của tự nhiên và di sản nhân loại.

Shantira LegaSea Villas được thiết kế tinh tế, cuốn hút và mang màu sắc tươi mới của biển cả. 69 căn biệt thự mặt tiền biển này được chăm chút kỹ lưỡng để mỗi sản phẩm là một tuyệt tác kiến trúc hài hoà cùng thiên nhiên, mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng thượng hạng và cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn cho chủ nhân xứng tầm.

Với thiết kế 100% hướng biển hiếm có, mỗi căn biệt thự được thiết kế tỉ mỉ, tính toán chi tiết để tận dụng mọi ưu đãi từ thiên nhiên, tận hưởng trọn vẹn cảm xúc nghỉ dưỡng, mang cảnh sắc thiên nhiên từ những thiên đường nghỉ dưỡng vào nhà. 100% các biệt thự LegaSea đều là biệt thự đơn lập, sở hữu diện tích các phòng ngủ lớn theo chuẩn 5 sao, kết hợp cùng hệ nội thất cao cấp và được chọn lọc tỉ mỉ, mang cảm hứng pha trộn giữa biển và di sản Hội An mang tới một không gian nghỉ dưỡng sang trọng nhưng cũng không kém phần độc đáo.

Trong khi đó, lấy cảm hứng từ những con thuyền vươn ra biển khơi, phân khu căn hộ mang tới những căn hộ có tầm view độc bản. Tất cả các căn hộ Shantira Hội An có mặt hướng biển để đón nhận không khí trong lành từ đại dương bao la. Từ mỗi ban công phòng nghỉ, cư dân có thể hướng tầm mắt để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của biển An Bàng và bán đảo Sơn Trà.

Khi đến với Shantira Beach Resort & Spa, du khách chắc chắn sẽ không thể quên trải nghiệm không gian nghỉ ngơi đậm chất thượng lưu với chuỗi hơn 15 tiện ích chuẩn 5 sao lừng danh thế giới như Câu lạc bộ biển, Sân chơi trẻ em, Câu lạc bộ trẻ em, Sân tennis, Nhà hàng Fine Dining với đầu bếp 5 sao, Quầy Bar, Phòng Gym với trang thiết bị hiện đại, Bể bơi người lớn, trẻ em và bể Jacuzzi…

Sunrise Bar - Tiện ích thượng lưu tại Shantira Beach Resort & Spa.

SHANTIRA LEGASEA VILLAS - ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH TOÀN CẦU

Toạ lạc tại vị trí đắt giá trên cung đường tỷ đô nối liền Đà Nẵng - Hội An, Shantira LegaSea Villas chỉ cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 30 phút lái xe. Không những vậy, hưởng lợi từ vị trí độc nhất, dự án sở hữu kết nối chặt chẽ tới các điểm đến du lịch xung quanh với 5 phút đến Phố cổ Hội An, 1 giờ đến Thánh địa Mỹ Sơn, 20 phút tới Đà Nẵng, 2 giờ tới Huế… Tất cả mang đến cho Shantira LegaSea Villas cơ hội đón hàng triệu du khách thượng lưu khắp thế giới tới lưu trú.

Bên cạnh đó, dự án còn được phát triển bởi chủ đầu tư Royal Capital Group có vị thế toàn cầu, sở hữu 23 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp dòng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp tại Hội An. Hiện tại, Royal Capital Group đã đưa vào khai thác và vận hành chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế như Royal Hoi An - MGallery, Royal Riverside Hoi an, Royal River Suite Hoi An,… chính là bảo chứng để làm nên một sản phẩm nghỉ dưỡng vừa lòng khách, hợp khẩu vị nhà đầu tư.

Khách sạn Royal Hoi An - MGallery của chủ đầu tư Royal Capital Group.

Nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn, dịch vụ hoàn hảo, Shantira Beach Resort & Spa được vận hành bởi Wyndham Hotels & Resorts - Tập đoàn quản lý khách sạn chuyên nghiệp đang giữ vai trò vận hành hơn 9300 khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở 90 quốc gia trải dài khắp 6 châu lục.

Mang tầm vóc của một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế bên bờ biển An Bàng, Shantira LegaSea Villas thừa kế đầy đủ những giá trị hưởng thụ tinh tế mà du khách hiện đại đang hướng tới. Tương lai hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm nghỉ dưỡng, nơi nghỉ ngơi ưa thích, quen thuộc với hàng triệu du khách tinh hoa, đẳng cấp trong và ngoài nước.