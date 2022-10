Shophouse hạng A tại phía Tây Hà Nội: Sức hút khó cưỡng

Sở hữu nhiều ưu thế vượt trội tại Dự án đã đi vào hoạt động cùng tiềm năng khai thác cho thuê, kinh doanh đa dạng, shophouse khối đế The Matrix One với chính sách bán hàng hấp dẫn đang mở ra nhiều cơ hội đầu tư cho chủ sở hữu và các nhà kinh doanh tài ba.

CÔNG NĂNG "3 TRONG 1" ƯU VIỆT

Được định vị là shophouse hạng A tại Mỹ Đình, MIKGroup đã đặt tâm huyết vào hơn 20 căn shophouse độc bản dưới chân 2 tòa tháp 44 tầng có tên The Matrix One. Không chỉ là những đường nét thiết kế tinh xảo với mặt kính chạm sàn sang trọng mà còn đem đến sự linh hoạt trong công năng sử dụng khi chủ shophouse có thể vừa ở vừa cho thuê hay tự kinh doanh.

Mặt tiền shophouse được thiết kế rộng với cửa kính tấm lớn. Tiêu chuẩn bàn giao thô giúp khách hàng dễ dàng thiết kế không gian theo sở thích cá nhân và nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng mục đích kinh doanh khác nhau.

Ví như, tại tầng 1 - 2, khách đầu tư có thể lựa chọn nhiều hình thức kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày như: cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc, mini mart, spa, salon hair hay các dịch vụ khác phục vụ nhu cầu học tập, thư giãn, giải trí, mua sắm của người dân như: nhà hàng, quán cafe, khu vui chơi, trung tâm tiếng Anh… Tầng 3 có thể thiết kế như 1 căn hộ để ở hoặc cho thuê làm văn phòng, showroom thời trang.

Là shophouse độc nhất tọa lạc tại mặt đường Lê Quang Đạo.

THANH KHOẢN "CỰC CAO"

Không chỉ có thiết kế thông minh, dãy shophouse The Matrix One còn được nhiều chuyên gia BĐS dự báo có tính thanh khoản cao khi sở hữu hai yếu tố then chốt của loại hình kinh doanh này: vị trí và nguồn khách hàng.

Nằm trong trung tâm của khu vực phía Tây, nơi xung quanh tiếp giáp các khu dân cư lớn và các địa điểm nổi tiếng như Trung tâm Hội nghị quốc gia, Khu liên hợp thể thao, Sân vận động Mỹ Đình, trụ sở các Bộ ngành… với lượng lớn khách trong nước và quốc tế đến làm việc, tham gia các sự kiện thể thao, giải trí thường xuyên, nên những dãy phố The Matrix One sẽ hứa hẹn là nơi mua sắm sầm uất bậc nhất trong khu vực.

Đặc biệt, với hàng trăm căn hộ đã được bàn giao cùng các cư dân các tòa nhà lân cận, nguồn khách của shophouse The Matrix One cũng trở nên dồi dào và đều đặn, duy trì mức thanh khoản và lượng mua cho các nhà đầu tư.

TIỀM NĂNG TĂNG GIÁ VƯỢT TRỘI

Nằm trong khu vực phía Tây sầm uất với giao thông, hạ tầng được đầu tư bài bản, The Matrix One nói chung và shophouse tại đây nói riêng đang trở thành “cực phẩm” bất động sản mà nhiều người ao ước với tiềm năng tăng giá vô cùng mạnh mẽ.

Thật vậy, nhiều chuyên gia nhận định, chính sự đột phá từ quy hoạch hạ tầng đến giao thông, tiện ích vui chơi, giải trí liên tiếp được đầu tư tại khu vực phía Tây đã khiến nơi này trở thành trục phát triển mạnh nhất Thủ đô, xây dựng cộng đồng dân cư lớn mạnh, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, nhu cầu mua sắm và tiêu dùng ngày một lớn. Đây cũng là “đòn bẩy” gia tăng giá trị bất động sản khu Tây với tần suất cho thuê và bán bất động sản luôn duy trì ở mức độ cao, tăng trưởng ổn định.

Đặc biệt, trong tương lai, khi diện mạo quy hoạch hạ tầng tại Mỹ Đình ngày càng được nâng cấp, giá trị sản phẩm hữu hạn như shophouse khối đế The Matrix One sẽ ngày càng gia tăng sức nóng khi hưởng lợi từ đà tăng giá của khu vực cùng tiềm năng khai thác đa kênh.

Chủ nhân shophouse khối đế The Matrix One sẽ được thừa hưởng hệ thống tiện ích đẳng cấp tại dự án.

SỞ HỮU DỄ DÀNG VỚI LÃI SUẤT 0%

Là nhà phát triển có tiềm lực mạnh, MIKGroup luôn đưa ra những chính sách bán hàng vô cùng dấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và nhà đầu tư sở hữu sản phẩm của doanh nghiệp này. Chẳng thể mà, hầu hết giỏ hàng nào của đơn vị này cũng rơi vào tình trạng “đỏ bảng” mỗi lần ra mắt. Shophouse The Matrix One cũng không nằm ngoại lệ, khi doanh nghiệp này vừa công bố chính sách bán hàng hấp dẫn. Theo đó, khách hàng được chiết khấu lên đến 15%, lãi suất 0% trong vòng 24 tháng và miễn phí 1 năm phí dịch vụ.

Đặc biệt, trong tháng 10 này, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được gói quà tặng “Hỗ trợ kinh doanh” từ chủ đầu tư lên tới 1,5 tỷ đồng. Quà tặng “khủng” cùng chính sách linh hoạt sẽ giúp chủ nhân shophouse khối đế The Matrix One an tâm và chủ động được nguồn tài chính đồng thời có thể xoay vòng vốn, tái đầu tư sinh lời.

